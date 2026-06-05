Рая Пеева се връща на сцена след раждането, Явор Бахаров ще гледа бебето

Явор Бахаров и Рая Пеева дадоха първото си телевизионно интервю заедно в "Преди обед", пише bgdnes.bg.Поводът беше предстоящото раждане. Двамата споделиха, че след като Рая забременяла, връзката им сякаш започнала наново. Не скриха, че все пак имат физически страхове, но смятат, че ще се справят.

Бебето било планирано, но минало време, докато бременността се случи.

"Когато спреш да мислиш само за това - идва като гръм", казва Рая Пеева. Явор Бахаров пък споделя, че в такава ситуация мъжът се замисля да не е в него проблемът и това води до напрежение.

Двамата споделиха, че са много енергични и емоционални и се надяват детето да ги промени към по-добро.

Рая Пеева от 2 седмици е оставила работата си на пауза, въпреки че на 12 юни двамата ще летят до Виена, за да играят там.

Тя каза, че вече ѝ липсва театъра, но сега се готви за по-важната роля - тази на майка. Тя смята, че майнството трябва да е по-малко месеци и планира скоро след раждането да се върне на сцената. Явор Бахаров пък каза, че той ще поеме грижата за бебето и се пошегува, че по-добре жена му да взима заплата и майчински.

Той разказа, какво се случва с наградата му "Аскеер", която получи преди дни за "Трима крале". Сега наградата е във Варвара, където режисьора Юлиян Петров държи капана "Боцмана". През лятото всеки, който иска ще може да се снима със статуетката.