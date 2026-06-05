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Дъщерята на Илон Мъск напусна червения килим след въпрос за баща ѝ (ВИДЕО)

Дъщерята на Илон Мъск напусна червения килим след въпрос за баща ѝ (ВИДЕО)

5 Юни, 2026 08:15 1 510 18

  • дъщеря-
  • илон мъск-
  • интервю-
  • вивиан уилсън

Случката идва на фона на добре известния и продължителен разрив между нея и Илон Мъск

Дъщерята на Илон Мъск напусна червения килим след въпрос за баща ѝ (ВИДЕО) - 1
Кадър: X
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вивиан Уилсън, отчуждената дъщеря на Илон Мъск, напусна внезапно интервю на червения килим по време на събитие в Ибиса, след като бе попитана за отношенията си с баща си, пише marica.bg.

22-годишната Уилсън присъства на модно събитие на бранда Desigual Vintage, когато разговорът с репортер се насочи към милиардера.

„Баща ти е най-страхотният, нали?“, попита журналистът.

„Моят какво? Моля?“, реагира тя видимо изненадана, след което разговорът бързо се напрегна.

След повторен въпрос и кратък обмен на реплики, Уилсън прекрати интервюто и се отдалечи, показват кадри, разпространени в социалните мрежи.

Случката идва на фона на добре известния и продължителен разрив между нея и Илон Мъск. Вивиан, която през 2022 г. законно промени пола си и премахна фамилията Мъск от името си, многократно е заявявала, че не желае да бъде свързвана с него.

От своя страна Мъск също е коментирал публично отчуждението, включително твърдения, че е „загубил сина си“, както и критики към възпитанието и средата, в която е израснала дъщеря му.

Вивиан обаче отвръща, че баща ѝ е отсъствал от голяма част от детството ѝ и описва връзката им като напълно прекъсната, като подчертава: „Аз се отрекох от него, а не той от мен“.

Днешната ситуация в Ибиса е поредният публичен момент, който показва, че отношенията между двамата остават напрегнати и без перспектива за помирение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Както

    8 1 Отговор
    Е отворила устата, започвам да си мисля мръсотии! Или пък си мисля хубави неща, според настроението на дамата...

    08:18 05.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Елизабет Цветанова

    1 0 Отговор
    Аурата и енергията на консула на гана да извънземно екзотични 🥳🤭

    08:22 05.06.2026

  • 5 Новичок

    15 0 Отговор
    Минавам само за да им тегля една ,на всичките им редактори,редакторки,и авторки и т.н.т.Пфу...

    08:23 05.06.2026

  • 6 Елизабет Цветанова

    2 2 Отговор
    Мили дами всичко е енергия на този свят 🤭🥳🤭🥳

    08:23 05.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 електрошок

    6 0 Отговор
    Вече е дъщеря. Елон Маск имаше син,нооооо....еди какво си!Единият й пол тя го пусна в кошчето.

    08:26 05.06.2026

  • 9 Елизабет Цветанова

    1 1 Отговор
    Не ми се започва работа понеже излизам от женската си енергия 🤭🥳🤭🥳🤭🥳

    08:27 05.06.2026

  • 10 у лево

    8 1 Отговор
    Ако не беше Илън Мъск баща на това пeди, никой нямаше да го знае и да го интервюира.

    08:27 05.06.2026

  • 11 Елизабет Цветанова

    1 2 Отговор
    Камерунеца нещо се беше възбудил и ми нацели задната енергийна чакра 🥳🤭🥳🤭

    Коментиран от #14

    08:31 05.06.2026

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 2 Отговор
    Грозната пиккла се прави на интересна...

    Коментиран от #17

    08:32 05.06.2026

  • 13 Умен мъж

    1 4 Отговор
    Умните мъже не можем да бъдем щастливи с слаби и глупави жени а именно българките. Ще отидем да търсим истинското качество в Азия или сащ. 🤭🥳

    08:32 05.06.2026

  • 14 Ливъридж

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Елизабет Цветанова":

    Кво прайш момиче само ги сменяш чернокожата династия 🥳🤭

    08:34 05.06.2026

  • 15 Елизабет Цветанова

    1 1 Отговор
    Консула на гана единствения който ми намира енергийните чакри с едно докосване 🤭🥳

    Коментиран от #18

    08:38 05.06.2026

  • 16 някой нещо бърка

    0 0 Отговор
    защо пишете дъщеря? илон мъск имаше син който се разболя психически но дъщеря не е имал!!!

    09:14 05.06.2026

  • 17 каква ти пикла ?

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    това болен мъж …!

    09:16 05.06.2026

  • 18 Елизабетчо,

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Елизабет Цветанова":

    айде напиши едно изречение , без граматична грешка, да видим дали можеш!

    Някой ти е платил хормоните, ама да беше ти платил и образованието!

    09:17 05.06.2026