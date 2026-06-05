Дъщерята на Илон Мъск напусна червения килим след въпрос за баща ѝ (ВИДЕО)

Вивиан Уилсън, отчуждената дъщеря на Илон Мъск, напусна внезапно интервю на червения килим по време на събитие в Ибиса, след като бе попитана за отношенията си с баща си, пише marica.bg.
22-годишната Уилсън присъства на модно събитие на бранда Desigual Vintage, когато разговорът с репортер се насочи към милиардера.
„Баща ти е най-страхотният, нали?“, попита журналистът.
„Моят какво? Моля?“, реагира тя видимо изненадана, след което разговорът бързо се напрегна.
След повторен въпрос и кратък обмен на реплики, Уилсън прекрати интервюто и се отдалечи, показват кадри, разпространени в социалните мрежи.
Model Vivian Wilson, kendisine babası Elon Musk hakkında yöneltilen soruların ardından röportajı yarıda bıraktı. pic.twitter.com/5JekbcWePY— Punto360 (@punto360tr) June 3, 2026
Случката идва на фона на добре известния и продължителен разрив между нея и Илон Мъск. Вивиан, която през 2022 г. законно промени пола си и премахна фамилията Мъск от името си, многократно е заявявала, че не желае да бъде свързвана с него.
От своя страна Мъск също е коментирал публично отчуждението, включително твърдения, че е „загубил сина си“, както и критики към възпитанието и средата, в която е израснала дъщеря му.
Вивиан обаче отвръща, че баща ѝ е отсъствал от голяма част от детството ѝ и описва връзката им като напълно прекъсната, като подчертава: „Аз се отрекох от него, а не той от мен“.
Днешната ситуация в Ибиса е поредният публичен момент, който показва, че отношенията между двамата остават напрегнати и без перспектива за помирение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Както
08:18 05.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Елизабет Цветанова
08:22 05.06.2026
5 Новичок
08:23 05.06.2026
6 Елизабет Цветанова
08:23 05.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 електрошок
08:26 05.06.2026
9 Елизабет Цветанова
08:27 05.06.2026
10 у лево
08:27 05.06.2026
11 Елизабет Цветанова
Коментиран от #14
08:31 05.06.2026
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #17
08:32 05.06.2026
13 Умен мъж
08:32 05.06.2026
14 Ливъридж
До коментар #11 от "Елизабет Цветанова":Кво прайш момиче само ги сменяш чернокожата династия 🥳🤭
08:34 05.06.2026
15 Елизабет Цветанова
Коментиран от #18
08:38 05.06.2026
16 някой нещо бърка
09:14 05.06.2026
17 каква ти пикла ?
До коментар #12 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":това болен мъж …!
09:16 05.06.2026
18 Елизабетчо,
До коментар #15 от "Елизабет Цветанова":айде напиши едно изречение , без граматична грешка, да видим дали можеш!
Някой ти е платил хормоните, ама да беше ти платил и образованието!
09:17 05.06.2026