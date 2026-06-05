Дъщерята на Илон Мъск напусна червения килим след въпрос за баща ѝ (ВИДЕО)

Вивиан Уилсън, отчуждената дъщеря на Илон Мъск, напусна внезапно интервю на червения килим по време на събитие в Ибиса, след като бе попитана за отношенията си с баща си, пише marica.bg.

22-годишната Уилсън присъства на модно събитие на бранда Desigual Vintage, когато разговорът с репортер се насочи към милиардера.

„Баща ти е най-страхотният, нали?“, попита журналистът.

„Моят какво? Моля?“, реагира тя видимо изненадана, след което разговорът бързо се напрегна.

След повторен въпрос и кратък обмен на реплики, Уилсън прекрати интервюто и се отдалечи, показват кадри, разпространени в социалните мрежи.

Model Vivian Wilson, kendisine babası Elon Musk hakkında yöneltilen soruların ardından röportajı yarıda bıraktı. pic.twitter.com/5JekbcWePY — Punto360 (@punto360tr) June 3, 2026

Случката идва на фона на добре известния и продължителен разрив между нея и Илон Мъск. Вивиан, която през 2022 г. законно промени пола си и премахна фамилията Мъск от името си, многократно е заявявала, че не желае да бъде свързвана с него.

От своя страна Мъск също е коментирал публично отчуждението, включително твърдения, че е „загубил сина си“, както и критики към възпитанието и средата, в която е израснала дъщеря му.

Вивиан обаче отвръща, че баща ѝ е отсъствал от голяма част от детството ѝ и описва връзката им като напълно прекъсната, като подчертава: „Аз се отрекох от него, а не той от мен“.

Днешната ситуация в Ибиса е поредният публичен момент, който показва, че отношенията между двамата остават напрегнати и без перспектива за помирение.