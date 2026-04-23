Цеци Красимирова заложи на естественото и извади имплантите (ВИДЕО)

Един от най-популярните топ модели от близкото минало, Цеци Красимирова, изненада последователите си с емоционална изповед и радикална промяна в тялото си. 46-годишната красавица, която през годините се отдаде на различни пластични корекции, обяви, че официално е премахнала силиконовите си импланти в името на здравето и свободата.

В профила си в Инстаграм Цеци Красимирова сподели, че имплантите са се превърнали в тежест, която е застрашавала физическото ѝ здраве. "Усещам такава свобода! Имплантите притискаха дори сърцето ми. Чувствах се като чужденка в собственото си тяло“, признава тя след интервенцията. По нейни думи силиконът е пречил дори на "най-базовата човешка нужда“ – качествения сън. След премахването Красимирова заявява, че е щастлива да прегърне някого, без между тях да стои "пластмаса“.

Припомняме, че Цеци Красимирова напусна България през 2010 г., на върха на славата си. Днес тя дели времето си между България и Испания. Преди две години стана ясно, че се е развела с американския милионер Майкъл Струмейтис, с когото сключи пищна сватба през 2019 г.

Далеч от модния подиум, Цеци в момента развива успешен собствен бизнес. Тя разработва козметична линия – кремове и интимни гелове на базата на коноп, създадени с фокус върху естествената грижа и хармонията. Когато не е заета с бранда си, тя се посвещава на голямата си страст – котките. Нейната мечта е един ден да създаде мащабен приют за бездомни котки, вярвайки, че те имат нужда от същата грижа, каквато получават кучетата, пише plovdiv24.bg.