Цеци Красимирова заложи на естественото и извади имплантите (ВИДЕО)

Един от най-популярните топ модели от близкото минало, Цеци Красимирова, изненада последователите си с емоционална изповед и радикална промяна в тялото си. 46-годишната красавица, която през годините се отдаде на различни пластични корекции, обяви, че официално е премахнала силиконовите си импланти в името на здравето и свободата.
В профила си в Инстаграм Цеци Красимирова сподели, че имплантите са се превърнали в тежест, която е застрашавала физическото ѝ здраве. "Усещам такава свобода! Имплантите притискаха дори сърцето ми. Чувствах се като чужденка в собственото си тяло“, признава тя след интервенцията. По нейни думи силиконът е пречил дори на "най-базовата човешка нужда“ – качествения сън. След премахването Красимирова заявява, че е щастлива да прегърне някого, без между тях да стои "пластмаса“.
Припомняме, че Цеци Красимирова напусна България през 2010 г., на върха на славата си. Днес тя дели времето си между България и Испания. Преди две години стана ясно, че се е развела с американския милионер Майкъл Струмейтис, с когото сключи пищна сватба през 2019 г.
Далеч от модния подиум, Цеци в момента развива успешен собствен бизнес. Тя разработва козметична линия – кремове и интимни гелове на базата на коноп, създадени с фокус върху естествената грижа и хармонията. Когато не е заета с бранда си, тя се посвещава на голямата си страст – котките. Нейната мечта е един ден да създаде мащабен приют за бездомни котки, вярвайки, че те имат нужда от същата грижа, каквато получават кучетата, пише plovdiv24.bg.
4 Никой не я брой за жива вече
Разпорена
Дърта чанта
14:35 23.04.2026
5 Бяха
Тогава силно те обичах
Сега усещам празнота
И тежко чувство за вина
Че ти ме искаш
А аз съм безразличен
14:36 23.04.2026
10 Престани
До коментар #7 от "глоги":В българския език и двете думи се използват за човек, представящ мода, но с различен нюанс. „Модел“ е неутралният, професионален термин (за мъже и жени), докато „моделка“ е разговорна форма
14:42 23.04.2026
12 Силикона е отрова в мозъка
, с които се е съсипала. А толкова беше естествено красива.
14:51 23.04.2026
