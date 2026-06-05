Крие ли Шарън Стоун домашно насилие? Актрисата премълчала за нападение в дома й

Американската актриса Шарън Стоун призна, че е била нападната в дома си преди много години. Тя обсъди насилието в подкаста „Човекът, който вярваше в мен“.

Тя отказа да разкрие името на нападателя. 68-годишната актриса каза, че е била ударена отзад и не е осъзнала какво се е случило, докато не отишла на лекар 10 години по-късно.

„Когато се свестих, бях на пода. Два дивана бяха избутани настрани. Всичко на масичката за кафе беше разпръснато навсякъде и не знаех как се е случило“, каза Шарън Стоун.

Актрисата отишла в клиниката заради болка във врата и раменете. Лекарите планирали да поставят на актрисата инжекции в област, за която смятали, че е засегната от артрит, но след рентгенови снимки на гърдите, врата, раменете и гръбначния стълб, променили решението си.

„Целият ви гръден кош е напукан и белязан. Ясно е, че сте били нападнати и това, което ви се е случило, е било сериозно престъпление“, каза лекарят.

Стоун каза, че е имала възможност да повдигне обвинения, но тъй като са минали десет години и е била публична личност, е отказала.

В същото време актрисата твърди, че е имала достатъчно косвени доказателства, за да заведе дело. На въпроса дали инцидентът е домашно насилие, Стоун отговори: „Нямам право да говоря за това.“