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Крие ли Шарън Стоун домашно насилие? Актрисата премълчала за нападение в дома й

Крие ли Шарън Стоун домашно насилие? Актрисата премълчала за нападение в дома й

5 Юни, 2026 07:16 1 106 5

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  • нападение

Актрисата отказа да разкрие името на нападателя

Крие ли Шарън Стоун домашно насилие? Актрисата премълчала за нападение в дома й - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Шарън Стоун призна, че е била нападната в дома си преди много години. Тя обсъди насилието в подкаста „Човекът, който вярваше в мен“.

Тя отказа да разкрие името на нападателя. 68-годишната актриса каза, че е била ударена отзад и не е осъзнала какво се е случило, докато не отишла на лекар 10 години по-късно.

„Когато се свестих, бях на пода. Два дивана бяха избутани настрани. Всичко на масичката за кафе беше разпръснато навсякъде и не знаех как се е случило“, каза Шарън Стоун.

Актрисата отишла в клиниката заради болка във врата и раменете. Лекарите планирали да поставят на актрисата инжекции в област, за която смятали, че е засегната от артрит, но след рентгенови снимки на гърдите, врата, раменете и гръбначния стълб, променили решението си.

„Целият ви гръден кош е напукан и белязан. Ясно е, че сте били нападнати и това, което ви се е случило, е било сериозно престъпление“, каза лекарят.

Стоун каза, че е имала възможност да повдигне обвинения, но тъй като са минали десет години и е била публична личност, е отказала.

В същото време актрисата твърди, че е имала достатъчно косвени доказателства, за да заведе дело. На въпроса дали инцидентът е домашно насилие, Стоун отговори: „Нямам право да говоря за това.“


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Актрисата е премълчала за нападението в дома й.

    07:26 05.06.2026

  • 2 в кратце

    1 0 Отговор
    Шарон Стоне е била заплашена с убийство,ако проговори за нападението. Затова си трае.

    07:28 05.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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