Днес, 5 юни 2026 г., емблематичният барабанист на Iron Maiden Нико Макбрейн навършва 74 години. През декември 2024 г., след невероятни 42 години на сцена с групата, той обяви своето оттегляне от активна концертна дейност, но остава важна част от студийните проекти на бандата.

Истинското му име е Майкъл Хенри Макбрейн. Като дете любимата му играчка е плюшено мече на име Николас. Той го носел навсякъде със себе си, заради което семейството му започнало да го нарича „Ники“. Името „Нико“ се ражда по-късно, когато клавиристът Били Дей го представя на мениджър от CBS Records с думите: „Това е моят италиански барабанист, казва се Нееко“. На Майкъл му харесало звученето и променил изписването на Nicko.

Докато повечето метъл барабанисти разчитат на двоен педал (две каси) за бързи отсечени ритми, Нико Макбрейн е известен с това, че категорично отказва да използва двоен педал. Неговата техника с един-единствен десен педал е толкова бърза и прецизна, че лесно може да бъде сбъркана със свирене на двойна каса. Пример за това феноменално темпо е откриващото парче Where Eagles Dare.

Първите му барабани са били... кухненската печка. Нико започва да свири в кухнята. Той използвал ножове за хранене, с които блъскал по газовия котлон. За да спасят покъщнината си, родителите му купуват първия истински комплект барабани, когато е на 11-12 години.

Преди да се отдаде изцяло на рокендрола, Нико изпълнява волята на родителите си и завършва висше образование по машинно инженерство с отличие. В деня, в който получава дипломата си (на 21-вия си рожден ден), той казва на майка си: „Направих каквото искаше, имам си занаят. Сега тръгвам по пътя на музиката“.

През 2009 г. отваря собствен ресторант за барбекю във Флорида, наречен Rock 'N' Roll Ribs. Фен е на марката Jaguar и през 2018 г. компанията изработва специално за него уникален, персонализиран модел Jaguar XJ6. Също като вокалиста Брус Дикинсън, Нико притежава разрешително за пилотиране на двумоторни самолети.

През 1988 г. Нико гостува в популярното детско британско шоу The Sooty Show, където свири на барабани с куклите Сути и Суип. Оттогава насам, като талисман, на комплекта му барабани на всяко турне винаги има закачена малка кукла Sooty, облечена в тематични за концерта дрехи.

Нико преживява духовен катарзис, след като придружава съпругата си Ребека на служба в църква във Флорида. Тогава той приема християнството и споделя, че това е било изключително емоционално преживяване, което е променило живота му.

През януари 2023 г. Нико получава микроинсулт, който парализира дясната страна на тялото му от рамото надолу. Лекарите се притесняват, че той няма да може да свири отново. С огромна воля и 10 седмици интензивна терапия обаче, той успява да се възстанови на близо 70% и се завръща зад барабаните за тогавашното турне на Iron Maiden.