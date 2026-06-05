Новини
Любопитно »
Емблематичният барабанист на Iron Maiden Нико Макбрейн навършва 74 години

Емблематичният барабанист на Iron Maiden Нико Макбрейн навършва 74 години

5 Юни, 2026 13:43 588 0

  • нико макбрейн-
  • iron maiden-
  • барабанист-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията му

Емблематичният барабанист на Iron Maiden Нико Макбрейн навършва 74 години - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 5 юни 2026 г., емблематичният барабанист на Iron Maiden Нико Макбрейн навършва 74 години. През декември 2024 г., след невероятни 42 години на сцена с групата, той обяви своето оттегляне от активна концертна дейност, но остава важна част от студийните проекти на бандата.

Истинското му име е Майкъл Хенри Макбрейн. Като дете любимата му играчка е плюшено мече на име Николас. Той го носел навсякъде със себе си, заради което семейството му започнало да го нарича „Ники“. Името „Нико“ се ражда по-късно, когато клавиристът Били Дей го представя на мениджър от CBS Records с думите: „Това е моят италиански барабанист, казва се Нееко“. На Майкъл му харесало звученето и променил изписването на Nicko.

Докато повечето метъл барабанисти разчитат на двоен педал (две каси) за бързи отсечени ритми, Нико Макбрейн е известен с това, че категорично отказва да използва двоен педал. Неговата техника с един-единствен десен педал е толкова бърза и прецизна, че лесно може да бъде сбъркана със свирене на двойна каса. Пример за това феноменално темпо е откриващото парче Where Eagles Dare.

Първите му барабани са били... кухненската печка. Нико започва да свири в кухнята. Той използвал ножове за хранене, с които блъскал по газовия котлон. За да спасят покъщнината си, родителите му купуват първия истински комплект барабани, когато е на 11-12 години.

Преди да се отдаде изцяло на рокендрола, Нико изпълнява волята на родителите си и завършва висше образование по машинно инженерство с отличие. В деня, в който получава дипломата си (на 21-вия си рожден ден), той казва на майка си: „Направих каквото искаше, имам си занаят. Сега тръгвам по пътя на музиката“.

През 2009 г. отваря собствен ресторант за барбекю във Флорида, наречен Rock 'N' Roll Ribs. Фен е на марката Jaguar и през 2018 г. компанията изработва специално за него уникален, персонализиран модел Jaguar XJ6. Също като вокалиста Брус Дикинсън, Нико притежава разрешително за пилотиране на двумоторни самолети.

През 1988 г. Нико гостува в популярното детско британско шоу The Sooty Show, където свири на барабани с куклите Сути и Суип. Оттогава насам, като талисман, на комплекта му барабани на всяко турне винаги има закачена малка кукла Sooty, облечена в тематични за концерта дрехи.

Нико преживява духовен катарзис, след като придружава съпругата си Ребека на служба в църква във Флорида. Тогава той приема християнството и споделя, че това е било изключително емоционално преживяване, което е променило живота му.

През януари 2023 г. Нико получава микроинсулт, който парализира дясната страна на тялото му от рамото надолу. Лекарите се притесняват, че той няма да може да свири отново. С огромна воля и 10 седмици интензивна терапия обаче, той успява да се възстанови на близо 70% и се завръща зад барабаните за тогавашното турне на Iron Maiden.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ