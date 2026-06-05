Форбс: Тейлър Суифт е най-богатият музикален изпълнител в историята

Американската поп звезда Тейлър Суифт стана най-богатият музикант в историята с нетно състояние, оценявано на 2 милиарда долара, съобщава ДПА, позовавайки се на данни на списание „Форбс“.
36-годишната певица удвои богатството си спрямо 2024 г., когато вече достигна статут на милиардер благодарение на световното си турне The Eras Tour. Според „Форбс“ турнето е най-касовото в историята на музиката, с приходи около 2,2 млрд. долара. Певицата е призната за един от най-успешните автори на песни в съвременната индустрия.
През 2020 г. Тейлър Суифт започна презаписване на първите си албуми, след като правата върху оригиналните записи бяха продадени без нейно съгласие. Новите версии ѝ позволяват да получава всички приходи директно. Първите шест албума бяха записани под лейбъла Big Machine Label Group, който през 2019 г. продаде правата на компания, свързана с музикалния мениджър Скутър Браун. По-късно тези права бяха препродадени на инвестиционната фирма Shamrock Capital, от която в крайна сметка Тейлър Суифт успя да изкупи правата обратно миналата година, с което спря презаписването.
„Форбс“ уточнява, че класациите за милиардери се базират на публично достъпни данни за активи, включително участия, недвижими имоти и инвестиции, като оценките не са абсолютно точни и понякога могат да бъдат оспорвани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Парите
15:01 05.06.2026
3 Евгени от Алфапласт
15:03 05.06.2026
4 Родила се е в такова време!
15:10 05.06.2026
5 и защо
15:14 05.06.2026
6 Има си Фенове !
15:14 05.06.2026
7 Соваж бейби
15:15 05.06.2026
8 Кат Наливаш !
В огъня !
Той Гори По-силно !
Може и Нищо Да не е Вярно !
Но !
Е Така !
15:19 05.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Това е Бизнес !
Как Ще спечели !
А Колко !
15:22 05.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Г-жо/г-не
15:26 05.06.2026
13 По-грозно
15:28 05.06.2026
14 Паре као шума
15:31 05.06.2026
15 Госあ
15:37 05.06.2026
16 Здрасти
15:40 05.06.2026
17 Това не може
15:41 05.06.2026
18 Карамитев
Досега - никаква, по мое скромно мнение.
15:57 05.06.2026
19 Коментар
Това може да се случи само на запад.
Некадърна певица , подкрепяна от неолибералите да е на върха.
16:03 05.06.2026