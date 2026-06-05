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Форбс: Тейлър Суифт е най-богатият музикален изпълнител в историята

Форбс: Тейлър Суифт е най-богатият музикален изпълнител в историята

5 Юни, 2026 14:58 1 043 19

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  • състояние

Състоянието на поп звездата се оценява на 2 милиарда долара

Форбс: Тейлър Суифт е най-богатият музикален изпълнител в историята - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската поп звезда Тейлър Суифт стана най-богатият музикант в историята с нетно състояние, оценявано на 2 милиарда долара, съобщава ДПА, позовавайки се на данни на списание „Форбс“.

36-годишната певица удвои богатството си спрямо 2024 г., когато вече достигна статут на милиардер благодарение на световното си турне The Eras Tour. Според „Форбс“ турнето е най-касовото в историята на музиката, с приходи около 2,2 млрд. долара. Певицата е призната за един от най-успешните автори на песни в съвременната индустрия.

През 2020 г. Тейлър Суифт започна презаписване на първите си албуми, след като правата върху оригиналните записи бяха продадени без нейно съгласие. Новите версии ѝ позволяват да получава всички приходи директно. Първите шест албума бяха записани под лейбъла Big Machine Label Group, който през 2019 г. продаде правата на компания, свързана с музикалния мениджър Скутър Браун. По-късно тези права бяха препродадени на инвестиционната фирма Shamrock Capital, от която в крайна сметка Тейлър Суифт успя да изкупи правата обратно миналата година, с което спря презаписването.

„Форбс“ уточнява, че класациите за милиардери се базират на публично достъпни данни за активи, включително участия, недвижими имоти и инвестиции, като оценките не са абсолютно точни и понякога могат да бъдат оспорвани.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Парите

    14 0 Отговор
    Не са всичко! Колкото и да е богата, пак не ми се амхве от нея! Макар и не грозна, отблъсква ме по някакъв начин!

    15:01 05.06.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    3 4 Отговор
    Ами ΔΑΡΑ?

    15:03 05.06.2026

  • 4 Родила се е в такова време!

    9 2 Отговор
    Ако беше през 70те или 80те щеше да е нищо.

    15:10 05.06.2026

  • 5 и защо

    10 1 Отговор
    "Певицата е призната за един от най-успешните автори на песни в съвременната индустрия." Тази има пари , слава и толкова.Много е далече от таланта,но публиката и не я бърка,защото е малоумна.

    15:14 05.06.2026

  • 6 Има си Фенове !

    5 0 Отговор
    Плащат !

    15:14 05.06.2026

  • 7 Соваж бейби

    11 1 Отговор
    Специално това момиче е най голямата мистерия и ирония в музикалния свят !От две години само се пише и показва по медиите и телевизията колко била извества и концертите и които ме съмнява дали не са ChatGPT IA ,една песен хит не знам от нея никъде не я въртят ,слушам музика постоянно в колата ,ходя тук таме и по барове ,ресторанти тази нищо не ми говори само името и физиономията знам.

    15:15 05.06.2026

  • 8 Кат Наливаш !

    2 0 Отговор
    Масло !

    В огъня !

    Той Гори По-силно !

    Може и Нищо Да не е Вярно !

    Но !

    Е Така !

    15:19 05.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Това е Бизнес !

    4 0 Отговор
    Той не се нтересува !

    Как Ще спечели !

    А Колко !

    15:22 05.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Г-жо/г-не

    5 0 Отговор
    Събин/а/ Андреев/а/! Ха- ха - ха!!! Боклук до боклука!!!

    15:26 05.06.2026

  • 13 По-грозно

    12 1 Отговор
    и глупаво същество не е имало в последните 50 години в поп музиката!!!

    15:28 05.06.2026

  • 14 Паре као шума

    10 0 Отговор
    Уж е тая, пък в мъжки род?!

    15:31 05.06.2026

  • 15 Госあ

    2 2 Отговор
    Простолюдието чупи тъпомера !

    15:37 05.06.2026

  • 16 Здрасти

    10 1 Отговор
    Поредния боклук издигнат на пиедестал

    15:40 05.06.2026

  • 17 Това не може

    8 1 Отговор
    Това не може да ме накара да харесвам тази п-р-ъ-д-л-а.

    15:41 05.06.2026

  • 18 Карамитев

    2 0 Отговор
    Да си ги харчи с кеф! Въпросът е каква следа ще остави в историята на музиката.
    Досега - никаква, по мое скромно мнение.

    15:57 05.06.2026

  • 19 Коментар

    3 1 Отговор
    И...най-невзрачната и неталантливата.
    Това може да се случи само на запад.
    Некадърна певица , подкрепяна от неолибералите да е на върха.

    16:03 05.06.2026