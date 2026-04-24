Рая Пеева и майка ѝ си тръгнаха от "Hell's Kitchen" след бурни скандали сред звездния отбор (ВИДЕО)

24 Април, 2026 12:01 2 074 24

Бременната Рая се нахвърляше непрестанно на колегите си от звездния отбор Чикагото и Нора

Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напрежението в Hell’s Kitchen България ескалира до краен предел, а бременната актриса Рая Пеева изпъкна като една от най-конфликтните фигури в шоуто.

Сблъсъците между участниците зачестяват, като основен фокус отново стана напрежението между Рая и Нора Недкова. Паралелно с това избухна и ожесточен конфликт между Теодор „Чикагото“ и Рая, в който тя подхвърли и лични нападки срещу участника в "Игри на волята".

„Идва ми да хвана един тиган и да ги метна и двете“, избухна Чикагото, видимо изнервен от ситуацията.

От своя страна Рая не му остана длъжна и заяви, че подобно поведение я демотивира, особено когато според нея липсва усилие от страна на част от участниците.

Малко по-късно напрежението временно утихна, след като Рая Пеева направи опит да се извини: „Извинявам се, ако някой много се е обидил. Такова ми е състоянието, че паля лесно“, каза тя, извинявайки се с бременността си. Извинението ѝ обаче не беше прието, а конфликтът продължи с нова сила.

Междувременно избухна скандал и между Тото и Нора Недкова, което допълнително нажежи обстановката в кухнята. Кулминацията настъпи по време на вечерната резервация, която се провали заради напрежението. От своя страна Рая наля още масло в огъня, когато се опита да изгони Нора от кухнята, но плеймейтката, вярна на пламенния си нрав никак не отстъпи и заяви, че само шеф Ангелов може да я изгони от кухнята на ада.

Шеф Виктор Ангелов беше принуден да прекрати готвенето с категоричната команда: „Гасете печките“.

В крайна сметка той взе крайно решение и изгони Рая Пеева и майка ѝ Красимира Демирева от шоуто с мотива, че няма разделение в неговата кухня, а те не са успели да разберат това. Развитието беше посрещнато с видимо удовлетворение от част от участниците.

„Имало Господ“, коментира Теодор „Чикагото“, а Нора Недкова добави: „Имало справедливост“.

Звездните си отдъхнаха с надеждата, че конфликтите сега ще бъдат значително по-малко.


Подобни новини


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    36 0 Отговор
    Никога не е късно да станеш за резил!

    12:04 24.04.2026

  • 2 айде чао махайте се

    42 1 Отговор
    Две много противни немлъкващи пачи. Докараха Чикагото до нервен срив, човека искаше да се беси.

    12:09 24.04.2026

  • 3 Нема толкова неприятни хора

    36 1 Отговор
    Тези двете са пълна отворът... Това предаване не се гледа само напряга хората ....

    12:09 24.04.2026

  • 4 Кирил

    20 1 Отговор
    селска каварма

    12:13 24.04.2026

  • 5 толкова много негативна енергия

    38 0 Отговор
    Жени с много претенции, които се изложиха тотално пред цяла България. Видя се, че са две сканадалджийки с две леви ръце вкарани отзад, но с усти като на змей горянин.

    12:14 24.04.2026

  • 6 геоо

    17 0 Отговор
    Кой ли е имал смелостта да забремени тая Рая, или пък най-вероятно е взела материал от донор...

    Коментиран от #9

    12:16 24.04.2026

  • 7 просто ужас за гледане и слушане

    18 1 Отговор
    Следващата в класацията по отвратилност е сиганнето Нора. Как пък не й млъкна устата на тая мръъхла!

    12:17 24.04.2026

  • 8 гост

    23 2 Отговор
    И двете ги хапе главата неправилно...личи си от километри че са майка и щерка...Норчето може да е всякаква но поне е умерена...без обиди,докато тази,дето се жалва че е бременна...ами като си бременна стой си в къщи и недей пили нервите на хората...на втората дума започва с отровата сссссссссссссссс.

    12:18 24.04.2026

  • 9 Герги

    16 0 Отговор

    До коментар #6 от "геоо":

    Как кой...Явор Бахаров...по малкият брат на Захари Бахаров..кофти издънката на рода Бахарови...

    12:20 24.04.2026

  • 10 😂😂😂

    23 2 Отговор
    Простотията им е в кръвта🤣 Най-голямата антиреклама на висшистите от Натфиз.. И Рая се оказа толкова лоша актриса, че с крокодилските си сълзи дори не можа да изиграе и заблуди шеф Ангелов.

    12:21 24.04.2026

  • 11 Наркомая

    15 1 Отговор
    Може Рая да е смръкнала нещо заедно с Яворчо, те така си правят артистите по семейному. Загадка е защо след десетките си пиянско-наркомански изцепки на пътя този не е в затвора?!

    12:24 24.04.2026

  • 12 Перо

    20 6 Отговор
    Глупакът Ангелов не обясни какви са правата и задълженията на отговорника на кухнята! Една циганка си прави каквото си иска, не желае да слуша и работи, и пита коя е Рая да и разпорежда, а Ангелов мълчи като овца. Защитава циганката, която не е облечена според стандартите на готвачите и си развява екстеншъните по ястията, носи високи токчета и минижупи! Изглежда, че готвача от строителните войски има слабост към циганите. Това шоу е пълна простотия! Може ли да стимулира хаоса и неподчинението!

    Коментиран от #17

    12:29 24.04.2026

  • 13 Сега го разбрах Наркомана

    14 0 Отговор
    Горкия човек трябва да смърка нещо за да може да изтърпи тази харпия...

    12:48 24.04.2026

  • 14 Един

    10 1 Отговор
    Много хубаво че си тръгнаха.Много са противни.Дано детето на Рая да се роди здравичко и да има хубав живот!

    12:56 24.04.2026

  • 15 Закривай

    6 1 Отговор
    Изключително противни и злобни селячки.

    13:33 24.04.2026

  • 16 Дилема

    9 1 Отговор
    Изпитвам пълна антипатия към двете и се чудя коя ми е по-противна? Дали бременната невъзпитана селска пръчка или клоуна до нея със облещените очи и размазан грим? Дааааа….труден избор

    13:40 24.04.2026

  • 17 Най вероятно...

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Перо":

    ...баща и е дал много пари на предаването и черпака яко и се мазни и толерира.

    13:51 24.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Жоро

    5 0 Отговор
    Много просто момиче,нито е кой знае каква актриса,нито е умна.Ако всички бременни се държаха така то народа щеше да е по селата.Тя като градска пача,какво има против селото,че там живеят трудолюбиви,учтиви хора.Срамно е да имаш голямо мнение за себе си пък да си простакеса без покритие.Майката ,изобщо добре ли е тази жена?

    Коментиран от #24

    14:15 24.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Просто

    0 0 Отговор
    Ужас, добре че гу махнаха, първо заради бебешока, второ заради аудиторията. Бяха нетърпими. Много се узложиха като си показаха идтинското амплоа.

    15:00 24.04.2026

  • 23 Не гледам

    0 0 Отговор
    Няма и да гледам, дори срещу 1000 евро на епизод, но само исках да кажа, че тези двете са излезли малко циганки на снимките. От светлината май е това.

    15:14 24.04.2026

  • 24 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Жоро":

    Щом гледаш значи е много добра актриса, отдавна съм зачеркнал поради тази причина всякакви риалити и шоу програми. По-добре турски сериали да върнат, поне спазват сюжетната линия.

    15:16 24.04.2026