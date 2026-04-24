Напрежението в Hell’s Kitchen България ескалира до краен предел, а бременната актриса Рая Пеева изпъкна като една от най-конфликтните фигури в шоуто.

Сблъсъците между участниците зачестяват, като основен фокус отново стана напрежението между Рая и Нора Недкова. Паралелно с това избухна и ожесточен конфликт между Теодор „Чикагото“ и Рая, в който тя подхвърли и лични нападки срещу участника в "Игри на волята".

„Идва ми да хвана един тиган и да ги метна и двете“, избухна Чикагото, видимо изнервен от ситуацията.

От своя страна Рая не му остана длъжна и заяви, че подобно поведение я демотивира, особено когато според нея липсва усилие от страна на част от участниците.

Малко по-късно напрежението временно утихна, след като Рая Пеева направи опит да се извини: „Извинявам се, ако някой много се е обидил. Такова ми е състоянието, че паля лесно“, каза тя, извинявайки се с бременността си. Извинението ѝ обаче не беше прието, а конфликтът продължи с нова сила.

Междувременно избухна скандал и между Тото и Нора Недкова, което допълнително нажежи обстановката в кухнята. Кулминацията настъпи по време на вечерната резервация, която се провали заради напрежението. От своя страна Рая наля още масло в огъня, когато се опита да изгони Нора от кухнята, но плеймейтката, вярна на пламенния си нрав никак не отстъпи и заяви, че само шеф Ангелов може да я изгони от кухнята на ада.

Шеф Виктор Ангелов беше принуден да прекрати готвенето с категоричната команда: „Гасете печките“.

В крайна сметка той взе крайно решение и изгони Рая Пеева и майка ѝ Красимира Демирева от шоуто с мотива, че няма разделение в неговата кухня, а те не са успели да разберат това. Развитието беше посрещнато с видимо удовлетворение от част от участниците.

„Имало Господ“, коментира Теодор „Чикагото“, а Нора Недкова добави: „Имало справедливост“.

Звездните си отдъхнаха с надеждата, че конфликтите сега ще бъдат значително по-малко.