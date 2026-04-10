Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Денят носи усещане за дълбочина, която не изисква усилие, а присъствие. В малките неща може да откриете повече смисъл, отколкото в големите планове. Разпети петък ви дава възможност да се свържете със себе си по много чист начин. Вечерта идва с меко усещане за вътрешен покой.

Водолей (21.01 - 19.02) Отговорът, който търсите, може да дойде точно когато спрете да го търсите активно. Мислите се подреждат сами, когато им дадете пространство. Разпети петък ви насочва към тишина, в която се ражда яснота. Краят на деня носи свеж и неочакван поглед.

Козирог (23.12 - 20.01) Нещо, което отдавна носите като отговорност, днес може да достигне естествен завършек. Не става въпрос за усилие, а за вътрешно решение, което узрява спокойно. Разпети петък подчертава силата на осъзнатото пускане. Вечерта ще донесе усещане за лекота, което не сте очаквали.

Стрелец (23.11 - 22.12) Забавянето на темпото може първоначално да ви извади от ритъм, но точно в това се крие смисълът на деня. Когато не бързате, започвате да виждате по-ясно какво има значение. Разпети петък ви приканва да се отдръпнете от шума и да се свържете със същността. В края на деня ще се появи нова перспектива.

Скорпион (24.10 - 22.11) Това е от онези дни, в които разбирате нещата без обяснение. Вътрешен процес достига своята зрялост и ви дава яснота, която не може да бъде пренебрегната. Разпети петък ви насочва към освобождаване от тежест, която вече не е необходима. Вечерта носи усещане за вътрешно обновление.

Везни (24.09 - 23.10) Ситуация в отношенията може да се изясни без много думи, сякаш всичко си идва на мястото отвътре. Не е нужно да търсите баланс на всяка цена – достатъчно е да бъдете честни със себе си. Разпети петък ви приканва към тиха искреност, а не към външна хармония. Към края на деня ще усетите по-дълбоко спокойствие.

Дева (24.08 - 23.09) В един на пръв поглед обикновен момент може да се появи яснота, която сте търсили от дни. Не е нужно да анализирате всичко – част от разбирането идва по естествен път. Разпети петък ви насочва към простота и вътрешен ред. Към края на деня ще усетите, че нещо се е подредило само.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят ви учи да намалите темпото и да се обърнете навътре. Нещо, което сте поддържали дълго, може да поиска освобождаване. Разпети петък ви насърчава да пуснете контрола. Към края на деня ще се появи по-свободно усещане.

Рак (22.06 - 23.07) Тишината днес може да ви се стори по-дълбока от обичайното и това не е случайно. Нещо във вас търси пространство, за да се подреди без външен натиск. Разпети петък ви приканва да се отдръпнете, без да се затваряте. Вечерта ще донесе усещане за вътрешно облекчение.

Близнаци (22.05 - 21.06) Мислите ви се подреждат по-тихо и дълбоко. Възможно е да стигнете до важно осъзнаване чрез кратък разговор или размисъл. Разпети петък ви насърчава да не търсите външен шум, а вътрешна яснота. Краят на деня носи нова перспектива.

Телец (21.04 - 21.05) Денят ви насочва към спокойствие и вътрешна устойчивост. Възможно е да осъзнаете, че нещо вече е изчерпало смисъла си. Разпети петък ви приканва да се освободите от излишното без напрежение. Вечерта носи по-леко усещане.