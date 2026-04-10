Актрисата Рая Пеева обяви, че е бременна в ефира на NOVA, в предаването Hell’s Kitchen.
Снощи Пеева отказа да участва в предизвикателството, в което участниците бъркаха в затворени кутии с различни животни и скрити изненади със закрити очи, като помоли точката да отиде служебно при другия отбор.
Попитана от шеф Виктор Ангелов защо бяга от предизвикателството, Рая отговори: „Бременна съм. Затова ми става лошо от всякакви миризми и затова така бързо се изнервям“.
„Ще ставам майка и малко съм емоционална. Досега криех тази тайна. Но да, бременна съм от Явор Бахаров. Простете за емоциите досега, но те са били от мен и от коремчето, защото сготвихме с Явор най-хубавото нещо“, продължи актрисата.
1 гост
09:21 10.04.2026
2 Луда.
09:22 10.04.2026
3 ЗАКЪРМЕНО С НАПУШЕН
09:24 10.04.2026
4 Сталин
09:24 10.04.2026
5 Казанова
09:25 10.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 За долукоментиращите
Коментиран от #8
09:31 10.04.2026
8 Сталин
До коментар #7 от "За долукоментиращите":Само глупаците не мразят чфутите,вчера тези животни убиха 250 души християни в Ливан
09:39 10.04.2026