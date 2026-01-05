Новини
Питомна усойница избяга от терариума си в Москва и ухапа собственичката си

5 Януари, 2026 15:58 1 070 10

50-годишната жена незабавно е потърсила спешна медицинска помощ

Питомна усойница избяга от терариума си в Москва и ухапа собственичката си - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Инцидент с екзотична отровна змия в Москва отново постави въпроса за рисковете при отглеждането на диви животни в домашни условия. Отровна синя ямкова пепелянка е избягала от терариума си и е ухапала своята 50-годишна собственичка, съобщиха на 25 декември от Научноизследователски институт „Н. В. Склифосовски“ чрез официалния си Telegram канал.

След ухапването в областта на крака жената незабавно е потърсила медицинска помощ. Екип на спешна помощ я е транспортирал до Центъра за остри отравяния, където лекарите са приложили детоксикационна и антихистаминова терапия. По данни на медиците състоянието на пациентката бързо се е стабилизирало и след наблюдение тя е била изписана за домашно лечение. Към момента единственият видим остатъчен ефект е синина на мястото на ухапването.

Синята ямкова пепелянка принадлежи към групата на отровните усойници. Според токсиколози отровата ѝ рядко води до фатален изход, но може да предизвика сериозни усложнения, включително нарушения в кръвосъсирването, тъканни увреждания и тежки алергични реакции, сред които и анафилактичен шок. Именно затова специалистите подчертават, че дори при „умерено“ отровни видове навременната медицинска намеса е решаваща.

Случаят не е изолиран на фона на други инциденти с ухапвания от змии в Русия през последната година. През юни две ученички в Ленинградска област бяха настанени в интензивно отделение след ухапвания, получени по време на престой на открито. По данни на регионалните здравни служби, в активните сезони за влечугите всяка година се регистрират десетки подобни случаи, като повечето завършват без трайни последици благодарение на бърза лекарска намеса.

Експерти по екзотични животни и представители на здравните власти отново напомнят, че отглеждането на отровни видове в домашна среда крие сериозни рискове както за собствениците, така и за околните, и изисква строги мерки за безопасност, специализирано оборудване и познания, които често се подценяват.


  • 1 побърканяк

    6 1 Отговор
    Познайте коя от двете змии е умряла

    Коментиран от #6

    15:59 05.01.2026

  • 2 Всички

    8 0 Отговор
    Мъже имаме терариуми с питомни усойници, които в края на краищата избягват, и ни ухапват! Дива работа...

    16:02 05.01.2026

  • 3 Усойница

    6 0 Отговор
    Ухапала кобра...

    16:03 05.01.2026

  • 4 123

    3 3 Отговор
    А собственичката да отиде и "целуне" ботоксовото на токчетата

    16:07 05.01.2026

  • 5 пешо

    4 1 Отговор
    голяма новина , що не пишете за агресията на краварите да отвличат президенти на чужди държави

    16:07 05.01.2026

  • 6 Не мога да гадая

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    ...но авторката с публикациите си явно е хапана от някой ...дебил...
    Фактите са си такива...

    16:11 05.01.2026

  • 7 Роза

    4 0 Отговор
    Не знаех досега,че имало змии със син цвят!Тази е много рядък вид,но въпреки това не мога да възприема в къщи да се гледа отровно влечуго!Доста странна трябва да е тази жена,за да си вземе такъв домашен любимец."От ума си тегли",както гласи родната поговорка.Дивото животно си остава диво,дори да изглежда,че се е опитомило!

    Коментиран от #9

    16:22 05.01.2026

  • 8 батВесо

    2 0 Отговор
    Не стана само ясно двете ученички кой ги е ухапал...

    16:40 05.01.2026

  • 9 Рускиня

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Роза":

    Дивото си остава диво макар да се пренесе да живее в София!

    16:46 05.01.2026

  • 10 Много

    1 0 Отговор
    питомна ще да е била.

    17:16 05.01.2026