Питомна усойница избяга от терариума си в Москва и ухапа собственичката си

Инцидент с екзотична отровна змия в Москва отново постави въпроса за рисковете при отглеждането на диви животни в домашни условия. Отровна синя ямкова пепелянка е избягала от терариума си и е ухапала своята 50-годишна собственичка, съобщиха на 25 декември от Научноизследователски институт „Н. В. Склифосовски“ чрез официалния си Telegram канал.

След ухапването в областта на крака жената незабавно е потърсила медицинска помощ. Екип на спешна помощ я е транспортирал до Центъра за остри отравяния, където лекарите са приложили детоксикационна и антихистаминова терапия. По данни на медиците състоянието на пациентката бързо се е стабилизирало и след наблюдение тя е била изписана за домашно лечение. Към момента единственият видим остатъчен ефект е синина на мястото на ухапването.

Синята ямкова пепелянка принадлежи към групата на отровните усойници. Според токсиколози отровата ѝ рядко води до фатален изход, но може да предизвика сериозни усложнения, включително нарушения в кръвосъсирването, тъканни увреждания и тежки алергични реакции, сред които и анафилактичен шок. Именно затова специалистите подчертават, че дори при „умерено“ отровни видове навременната медицинска намеса е решаваща.

Случаят не е изолиран на фона на други инциденти с ухапвания от змии в Русия през последната година. През юни две ученички в Ленинградска област бяха настанени в интензивно отделение след ухапвания, получени по време на престой на открито. По данни на регионалните здравни служби, в активните сезони за влечугите всяка година се регистрират десетки подобни случаи, като повечето завършват без трайни последици благодарение на бърза лекарска намеса.

Експерти по екзотични животни и представители на здравните власти отново напомнят, че отглеждането на отровни видове в домашна среда крие сериозни рискове както за собствениците, така и за околните, и изисква строги мерки за безопасност, специализирано оборудване и познания, които често се подценяват.