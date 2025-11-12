Дървеници нахапаха десетки зрители, докато гледат "Пришълецът" в кино салон

Зрителите в едно от най-известните кина в Париж преживяха неочакван ужас, който не беше част от филма. По време на прожекцията на култовия „Пришълецът“ на Ридли Скот, посетителите станаха жертви на истинска инвазия от дървеници — ситуация, която предизвика паника и вълна от оплаквания, съобщи френското издание Actu Paris.

Според очевидци, инцидентът е станал в прочутата Cinémathèque Française — една от най-реномираните институции за филмова култура във Франция. По време на прожекцията част от публиката забелязала насекоми по седалките и дрехите си. Някои зрители напуснали залата преждевременно, а други съобщават, че след прожекцията са открили множество ухапвания по тялото.

„Бях буквално изяден жив. Имах десетки ухапвания по врата и по ръцете“, споделя един от пострадалите пред местни медии, като допълва, че подобен инцидент вече се е случвал в същото кино преди няколко месеца. Друга посетителка твърди, че след като се прибрала у дома, е била принудена да изхвърли дрехите си, за да избегне риска от пренасяне на паразитите.

Ръководството на Cinémathèque Française потвърди, че е получило сигнали от зрители и подчерта, че случаят се разглежда с „пълна сериозност“. В официално изявление институцията заявява, че следи за хигиената в залите си и прилага стриктен протокол за превенция на дървеници, който включва редовна проверка и третиране с професионални препарати. Програмата действа от над три години и се активира незабавно при всеки сигнал.

Инцидентът идва на фона на по-широка тревога във Франция, където през последните месеци се наблюдава увеличение на случаите на дървеници в обществения транспорт, хотели и обществени сгради. Според френското Министерство на здравеопазването, над 11% от домакинствата в страната са се сблъсквали с подобен проблем през последните години, като експерти свързват тенденцията с увеличените пътувания и промени в методите за дезинфекция.

От Cinémathèque Française уверяват, че залата, в която е станал инцидентът, е временно затворена за дезинсекция, а всички предстоящи прожекции ще бъдат проведени при „пълна гаранция за безопасност“.

Киното, основано през 1936 г. и известно като дом на филмовата история във Франция, често привлича киномани от цял свят с ретроспективи и класически прожекции. Случаят с дървениците обаче се превърна в неочаквана „хорър сцена“, която предизвика както шок сред публиката, така и сериозен дебат за хигиенните стандарти в културните институции на Париж.