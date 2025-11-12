Новини
Любопитно »
Дървеници нахапаха десетки зрители, докато гледат "Пришълецът" в кино салон

Дървеници нахапаха десетки зрители, докато гледат "Пришълецът" в кино салон

12 Ноември, 2025 18:01 854 13

  • дървеници-
  • нахапаха-
  • ухапване-
  • пришълецът-
  • кино-
  • зрители-
  • париж

Парижко кино стана сцена на ужасна атака от буболечки

Дървеници нахапаха десетки зрители, докато гледат "Пришълецът" в кино салон - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Зрителите в едно от най-известните кина в Париж преживяха неочакван ужас, който не беше част от филма. По време на прожекцията на култовия „Пришълецът“ на Ридли Скот, посетителите станаха жертви на истинска инвазия от дървеници — ситуация, която предизвика паника и вълна от оплаквания, съобщи френското издание Actu Paris.

Според очевидци, инцидентът е станал в прочутата Cinémathèque Française — една от най-реномираните институции за филмова култура във Франция. По време на прожекцията част от публиката забелязала насекоми по седалките и дрехите си. Някои зрители напуснали залата преждевременно, а други съобщават, че след прожекцията са открили множество ухапвания по тялото.

Бях буквално изяден жив. Имах десетки ухапвания по врата и по ръцете“, споделя един от пострадалите пред местни медии, като допълва, че подобен инцидент вече се е случвал в същото кино преди няколко месеца. Друга посетителка твърди, че след като се прибрала у дома, е била принудена да изхвърли дрехите си, за да избегне риска от пренасяне на паразитите.

Ръководството на Cinémathèque Française потвърди, че е получило сигнали от зрители и подчерта, че случаят се разглежда с „пълна сериозност“. В официално изявление институцията заявява, че следи за хигиената в залите си и прилага стриктен протокол за превенция на дървеници, който включва редовна проверка и третиране с професионални препарати. Програмата действа от над три години и се активира незабавно при всеки сигнал.

Инцидентът идва на фона на по-широка тревога във Франция, където през последните месеци се наблюдава увеличение на случаите на дървеници в обществения транспорт, хотели и обществени сгради. Според френското Министерство на здравеопазването, над 11% от домакинствата в страната са се сблъсквали с подобен проблем през последните години, като експерти свързват тенденцията с увеличените пътувания и промени в методите за дезинфекция.

От Cinémathèque Française уверяват, че залата, в която е станал инцидентът, е временно затворена за дезинсекция, а всички предстоящи прожекции ще бъдат проведени при „пълна гаранция за безопасност“.

Киното, основано през 1936 г. и известно като дом на филмовата история във Франция, често привлича киномани от цял свят с ретроспективи и класически прожекции. Случаят с дървениците обаче се превърна в неочаквана „хорър сцена“, която предизвика както шок сред публиката, така и сериозен дебат за хигиенните стандарти в културните институции на Париж.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихи

    7 0 Отговор
    Е какво да се очаква от исторически мърлячи, които още на времето са се обливали с парфюми, защото не са се къпали и са носели перуки заради въшките по главите си?

    18:05 12.11.2025

  • 2 Винкело

    7 0 Отговор
    Следващия път, когато пускат чалмосани бради, да ги дезинфекцират и в дупките, че по-лошо ще става.

    18:05 12.11.2025

  • 3 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Това на снимката не е дървеница ,а срамна буба,Събино!

    Коментиран от #13

    18:06 12.11.2025

  • 4 Така ли

    4 0 Отговор
    ....на запад им се казва с нежното бубулечка - ка - ка - ка - ка, ако беше на изток щеше да е паразити и бедствено положение....лека полека започва да се открехва вратата на западния "лукс" за който мечтаеш е Бай Ганя

    18:07 12.11.2025

  • 5 Тръмпича

    4 1 Отговор
    Тия франсета подобриха 4DX max и добавиха съвсем ново усещане на зрителите, особенно за подобен филм. Евала

    18:08 12.11.2025

  • 6 сцена на ужасна атака от буболечки

    3 0 Отговор
    ще последват и други ужасни атаки от кафявите пришълци
    когато наложат шариа
    и всички булки с бурки
    тогава настина ще гледат "Пришълецът" на живо и ще участват какво им се каже да правят

    18:09 12.11.2025

  • 7 Хищникът

    3 0 Отговор
    Нападнаха ги Пришълци 😂😂😂

    18:10 12.11.2025

  • 8 Дървеници нахапаха десетки зрители

    2 0 Отговор
    явно чистачите и те толкова чистят киното и го поддържат
    явно са от баш пришълците дето им идват постоянно на гости

    Коментиран от #11

    18:12 12.11.2025

  • 9 Родна стряха

    3 2 Отговор
    А ние, тука, на нашите буболечки им викаме сигани

    18:13 12.11.2025

  • 10 Добре че са ги нахапали дървеници

    1 0 Отговор
    а не черни вдовици защото тогава 200-300 щяха да дадат фира като по времето на шарли ебдо и някакво си беше Метро. Преди години бях в Париж и се чувствах бял който е попаднал ф алжир. Говоря ви за преди много години А сега просто нямам желание да отида в Париж.

    18:14 12.11.2025

  • 11 Тук масово навлизат непалки

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дървеници нахапаха десетки зрители":

    и ще се сблъскаме челно с този проблем.

    18:16 12.11.2025

  • 12 Пич

    2 0 Отговор
    Ма нищо не разбирате , начи !!! Това е било 20 D с ептем реалистични ефекти , и Хищника докато ги яде , и тебе те ядат !!!

    18:26 12.11.2025

  • 13 ВЕЛИНСКИ

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    ВАША МИЛОСТ МАЙ ДОБРЕ Е ИНФОРМИРАН
    ЗА СРАМИТЕ БУБИ....
    АПРОПО....ТОВА Е СИГУРНО
    ЧЕ ВСЕ ОБИКАЛЯТЕ ОКОЛО...М.О.Ч.А. ,МАЙ...

    18:33 12.11.2025