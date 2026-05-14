Рецепта на деня: Хрупкави топки от тиквички

Необходими продукти:

2 тиквички;

1 щипка сол (за тиквичките);

2 белтъка;

1 щипка сол (за белтъците);

1/2 чаена лъжичка смлян черен пипер;

лъжичка червен пипер;

1 чаена лъжичка смесени подправки;

3 супени лъжици брашно;

2 супени лъжици галета;

100 мл растително масло (за пържене).

Начин на приготвяне:

1. Измийте тиквичките и ги нарежете на много тънки кръгчета. Поръсете ги с щипка сол, разбъркайте и оставете настрана за 10-15 минути, за да се отцеди течността.

2. Междувременно разделете белтъците в чиста купа. Добавете щипка сол и разбийте с миксер, докато се образуват твърди върхове.

3. Изстискайте тиквичките с ръце, за да отстраните излишната течност и ги прехвърлете в чиста купа. Подправете, след което поръсете с брашно. Разбъркайте добре, за да разпределите подправките и брашното равномерно.

4. Внимателно добавете разбитите белтъци към сместа с тиквичките и леко разбъркайте, за да се смесят. Накрая добавете галетата.

5. Загрейте растителното масло в тиган на среден огън. С лъжица или щипки изгребете сместа и оформете малки топчета в тигана. Пържете от двете страни до златисто кафяво.

6. Извадете готовите тиквички върху кухненска хартия, за да попие излишното масло.

7. Сервирайте топли, като гарнитура или самостоятелно ястие, с кисело мляко или сос от заквасена сметана, ако желаете, пише flagman.bg.