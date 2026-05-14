Рецепта на деня: Хрупкави топки от тиквички
Рецепта на деня: Хрупкави топки от тиквички

14 Май, 2026 10:05 1 245 5

С фантастична коричка

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 2 тиквички;
  • 1 щипка сол (за тиквичките);
  • 2 белтъка;
  • 1 щипка сол (за белтъците);
  • 1/2 чаена лъжичка смлян черен пипер;
  • лъжичка червен пипер;
  • 1 чаена лъжичка смесени подправки;
  • 3 супени лъжици брашно;
  • 2 супени лъжици галета;
  • 100 мл растително масло (за пържене).

Начин на приготвяне:

1. Измийте тиквичките и ги нарежете на много тънки кръгчета. Поръсете ги с щипка сол, разбъркайте и оставете настрана за 10-15 минути, за да се отцеди течността.

2. Междувременно разделете белтъците в чиста купа. Добавете щипка сол и разбийте с миксер, докато се образуват твърди върхове.

3. Изстискайте тиквичките с ръце, за да отстраните излишната течност и ги прехвърлете в чиста купа. Подправете, след което поръсете с брашно. Разбъркайте добре, за да разпределите подправките и брашното равномерно.

4. Внимателно добавете разбитите белтъци към сместа с тиквичките и леко разбъркайте, за да се смесят. Накрая добавете галетата.

5. Загрейте растителното масло в тиган на среден огън. С лъжица или щипки изгребете сместа и оформете малки топчета в тигана. Пържете от двете страни до златисто кафяво.

6. Извадете готовите тиквички върху кухненска хартия, за да попие излишното масло.

7. Сервирайте топли, като гарнитура или самостоятелно ястие, с кисело мляко или сос от заквасена сметана, ако желаете, пише flagman.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    1 3 Отговор
    Изглежда добре, но ще махна червения пипер!

    10:13 14.05.2026

  • 3 Да попитам

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Вени,":

    Ти нямаш ттопки,щото си кастратт.

    Коментиран от #5

    10:15 14.05.2026

  • 4 Чесънчето къде е

    3 0 Отговор
    2-3 скелидки и вместо червен пипер - копър

    11:07 14.05.2026

  • 5 Ела да ги

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да попитам":

    осмучеш и да провериш

    12:34 14.05.2026