Рецепта на деня: Пържени тиквички със сирене и чесън

Необходими продукти:
- 4 средни тиквички;
- 200 г сирене краве или фета;
- 3 скилидки чесън;
- 2 с.л. зехтин или олио;
- Сол и черен пипер на вкус;
- Пресен магданоз или копър за гарниране по желание.
Начин на приготвяне:
Измийте добре тиквичките и ги нарежете на тънки кръгчета или половинки, в зависимост от предпочитанията ви. Ако искате да добавите още текстура на ястието, може да ги нарежете и на лентички.
Загрейте зехтина или олиото в голям тиган на среден огън. Добавете тиквичките и ги запържете за около 5-7 минути, като ги обръщате периодично, докато станат златисти и леко омекнат. Солете и пиперете по ваш вкус.
Докато тиквичките се пържат, нарежете чесъна на ситно или го пресовайте. Когато тиквичките са готови, добавете чесъна в тигана и оставете за още 1-2 минути, за да пусне ароматите си.
След като чесънът е добре овкусил тиквичките, натрошете сиренето в тигана и разбъркайте добре, така че да се разтопи и смеси със зеленчуците. Оставете да се готви още 2-3 минути, докато сиренето се разтопи напълно и обвие тиквичките.
След като всичко е добре смесено и сиренето се е разтопило, изключете котлона. По желание, поръсете с нарязан пресен магданоз или копър за свежест и допълнителен вкус.
За да придадете на ястието още по-богат вкус, можете да добавите малко кисело мляко или сметана в края на готвенето. Това ще придаде кремообразна текстура на ястието, пише flagman.bg.
