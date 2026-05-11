Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Пържени тиквички със сирене и чесън
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пържени тиквички със сирене и чесън

11 Май, 2026 10:05 606 0

  • пържени тиквички-
  • сирене-
  • чесън-
  • на тиган-
  • какво да сготвя

Може да бъде както основно ястие, така и вкусна гарнитура към месни блюда

Рецепта на деня: Пържени тиквички със сирене и чесън - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 4 средни тиквички;
  • 200 г сирене краве или фета;
  • 3 скилидки чесън;
  • 2 с.л. зехтин или олио;
  • Сол и черен пипер на вкус;
  • Пресен магданоз или копър за гарниране по желание.

Начин на приготвяне:

Измийте добре тиквичките и ги нарежете на тънки кръгчета или половинки, в зависимост от предпочитанията ви. Ако искате да добавите още текстура на ястието, може да ги нарежете и на лентички.

Загрейте зехтина или олиото в голям тиган на среден огън. Добавете тиквичките и ги запържете за около 5-7 минути, като ги обръщате периодично, докато станат златисти и леко омекнат. Солете и пиперете по ваш вкус.

Докато тиквичките се пържат, нарежете чесъна на ситно или го пресовайте. Когато тиквичките са готови, добавете чесъна в тигана и оставете за още 1-2 минути, за да пусне ароматите си.

След като чесънът е добре овкусил тиквичките, натрошете сиренето в тигана и разбъркайте добре, така че да се разтопи и смеси със зеленчуците. Оставете да се готви още 2-3 минути, докато сиренето се разтопи напълно и обвие тиквичките.

След като всичко е добре смесено и сиренето се е разтопило, изключете котлона. По желание, поръсете с нарязан пресен магданоз или копър за свежест и допълнителен вкус.

За да придадете на ястието още по-богат вкус, можете да добавите малко кисело мляко или сметана в края на готвенето. Това ще придаде кремообразна текстура на ястието, пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ