Рецепта на деня: Пържени тиквички със сирене и чесън

Необходими продукти:

4 средни тиквички;

200 г сирене краве или фета;

3 скилидки чесън;

2 с.л. зехтин или олио;

Сол и черен пипер на вкус;

Пресен магданоз или копър за гарниране по желание.

Начин на приготвяне:

Измийте добре тиквичките и ги нарежете на тънки кръгчета или половинки, в зависимост от предпочитанията ви. Ако искате да добавите още текстура на ястието, може да ги нарежете и на лентички.

Загрейте зехтина или олиото в голям тиган на среден огън. Добавете тиквичките и ги запържете за около 5-7 минути, като ги обръщате периодично, докато станат златисти и леко омекнат. Солете и пиперете по ваш вкус.

Докато тиквичките се пържат, нарежете чесъна на ситно или го пресовайте. Когато тиквичките са готови, добавете чесъна в тигана и оставете за още 1-2 минути, за да пусне ароматите си.

След като чесънът е добре овкусил тиквичките, натрошете сиренето в тигана и разбъркайте добре, така че да се разтопи и смеси със зеленчуците. Оставете да се готви още 2-3 минути, докато сиренето се разтопи напълно и обвие тиквичките.

След като всичко е добре смесено и сиренето се е разтопило, изключете котлона. По желание, поръсете с нарязан пресен магданоз или копър за свежест и допълнителен вкус.

За да придадете на ястието още по-богат вкус, можете да добавите малко кисело мляко или сметана в края на готвенето. Това ще придаде кремообразна текстура на ястието, пише flagman.bg.