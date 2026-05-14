Фронтменът на Bring Me the Horizon Оли Сайкс е със сътресение, след като бе замерен с телефон на сцената (ВИДЕО)

Фронтменът на британската рок група Bring Me the Horizon Оли Сайкс е получил леко сътресение, след като фен хвърли мобилен телефон по време на концерт на групата в Сейнт Луис, щата Мисури.
Инцидентът е станал в понеделник вечерта в залата Enterprise Center пред около 22 000 зрители, докато групата изпълнявала песента „Happy Song“, известна с енергичното си сценично представяне.
Във видеозаписи, разпространени от фенове в социалните мрежи, се вижда как телефонът удря 39-годишния изпълнител в главата, след което той прекъсва за кратко изпълнението и се навежда, за да вдигне устройството от сцената.
„Кой, по дяволите, хвърли телефон в главата ми?“, обръща се ядосано Сайкс към публиката.
Bring Me The Horizon vocalist Oli Sykes hit by cellphone thrown by fan while on stage in St. Louis last night.— State of the Scene (@SOTSPodcast) May 12, 2026
pic.twitter.com/3guVBWIdLN
Въпреки удара музикантът довърши концерта, макар че групата премахна песента „YOUtopia“ от сетлиста, а Оли Сайкс не слиза сред феновете по време на изпълнението на „Drown“, както обичайно прави.
По-късно вокалистът коментира състоянието си в Instagram.
„Добре съм. Телефонът в главата определено ме удари сериозно и се оказах с леко сътресение, но подутината вече е спаднала значително“, написа той.
Фронтменът признава, че след инцидента е изпитвал затруднения на сцената, тъй като пеенето е оказвало натиск върху нараненото място и е предизвиквало дезориентация по време на изпълнението.
„Ако представянето ми е изглеждало по-сдържано от обикновено, причината е именно това“, допълва музикантът, като благодари на феновете за подкрепата и уверява, че очаква да се възстанови напълно.
Bring Me the Horizon продължават северноамериканското си турне с концерти в Канзас Сити и Сейнт Пол, а в следващите дни групата има планирани участия в Роузмонт, Илинойс, както и на фестивала Sonic Temple в Кълъмбъс, Охайо. Само дни преди инцидента британската формация изнесе разпродаден концерт в Madison Square Garden в Ню Йорк — първо участие на групата в легендарната зала.
Случаят с Оли Сайкс за жалост е един от зачестилите инциденти с хвърляне на предмети по изпълнители по време на концерти. През 2023 г. поп певицата Биби Рекса също беше ударена в лицето с мобилен телефон по време на участие в Ню Йорк, което наложи медицинска намеса. Подобни инциденти през последните години засегнаха още Келси Балерини, Били Айлиш и Ник Джонас, а преди дни и с легендата Ерик Клептън, който бе замерен с винилова плоча.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:32 14.05.2026
2 Цвете
16:45 14.05.2026
3 Телефонът е бил руски
17:18 14.05.2026