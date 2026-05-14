Фронтменът на Bring Me the Horizon Оли Сайкс е със сътресение, след като бе замерен с телефон на сцената (ВИДЕО)

14 Май, 2026 15:31 718 3

Бандата завърши концерта си, но доста по-сдържано от обикновено

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Фронтменът на британската рок група Bring Me the Horizon Оли Сайкс е получил леко сътресение, след като фен хвърли мобилен телефон по време на концерт на групата в Сейнт Луис, щата Мисури.

Инцидентът е станал в понеделник вечерта в залата Enterprise Center пред около 22 000 зрители, докато групата изпълнявала песента „Happy Song“, известна с енергичното си сценично представяне.

Във видеозаписи, разпространени от фенове в социалните мрежи, се вижда как телефонът удря 39-годишния изпълнител в главата, след което той прекъсва за кратко изпълнението и се навежда, за да вдигне устройството от сцената.

„Кой, по дяволите, хвърли телефон в главата ми?“, обръща се ядосано Сайкс към публиката.

Въпреки удара музикантът довърши концерта, макар че групата премахна песента „YOUtopia“ от сетлиста, а Оли Сайкс не слиза сред феновете по време на изпълнението на „Drown“, както обичайно прави.

По-късно вокалистът коментира състоянието си в Instagram.

„Добре съм. Телефонът в главата определено ме удари сериозно и се оказах с леко сътресение, но подутината вече е спаднала значително“, написа той.

Фронтменът признава, че след инцидента е изпитвал затруднения на сцената, тъй като пеенето е оказвало натиск върху нараненото място и е предизвиквало дезориентация по време на изпълнението.

„Ако представянето ми е изглеждало по-сдържано от обикновено, причината е именно това“, допълва музикантът, като благодари на феновете за подкрепата и уверява, че очаква да се възстанови напълно.

Bring Me the Horizon продължават северноамериканското си турне с концерти в Канзас Сити и Сейнт Пол, а в следващите дни групата има планирани участия в Роузмонт, Илинойс, както и на фестивала Sonic Temple в Кълъмбъс, Охайо. Само дни преди инцидента британската формация изнесе разпродаден концерт в Madison Square Garden в Ню Йорк — първо участие на групата в легендарната зала.

Случаят с Оли Сайкс за жалост е един от зачестилите инциденти с хвърляне на предмети по изпълнители по време на концерти. През 2023 г. поп певицата Биби Рекса също беше ударена в лицето с мобилен телефон по време на участие в Ню Йорк, което наложи медицинска намеса. Подобни инциденти през последните години засегнаха още Келси Балерини, Били Айлиш и Ник Джонас, а преди дни и с легендата Ерик Клептън, който бе замерен с винилова плоча.


  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Помня първите мобилни телефони тежаха 2 кг.

    15:32 14.05.2026

  • 2 Цвете

    2 0 Отговор
    ВМЕСТО ДА СЕ КЕФИШ НА ТАКИВА " ЗВЕЗДИ " ? ГРОЗНО, ДОЛНО, НЕЧОВЕШКО ПОВЕДЕНИЕ.

    16:45 14.05.2026

  • 3 Телефонът е бил руски

    4 0 Отговор
    Модифициран, олекотен, бронебоен.

    17:18 14.05.2026