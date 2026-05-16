„Мистерията на българските гласове“ ще изнесе концерт с хор от Тексас

16 Май, 2026 13:53 753 5

Това е първият акапелен концерт на хора за тази година

„Мистерията на българските гласове" ще изнесе концерт с хор от Тексас
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Прочутият ни женски хор „Мистерията на българските гласове“ ще изнесе първия си акапелен концерт за тази година в София заедно с хора на Тексаския женски университет (TWU) в Дентън, информират от екипа на българската формация. Събитието е днес в арт център „Сити марк“, предава БТА.

Хорът от Дентън, който гостува за първи път у нас, е селекция от високи гласове на студенти и магистри от различни дисциплини. Програмите му често включват музикални произведения на композиторки. Съставът има дългогодишна традиция в изпълненията на хорови шедьоври и е изнасял концерти в „Мейърсън симфони център“ в Далас и в „Карнеги хол“ в Ню Йорк.

В София ансамбълът ще предложи подбрани композиции от най-доброто в своя репертоар. Диригент е д-р Джони Дженсън, директор по хорови дейности в TWU.

Във втората част на вечерта, с изцяло акапелна програма, на сцената ще излезе хорът „Мистерията на българските гласове“. Това е първата изява на ансамбъла в България след европейско турне през април, с изцяло разпродадени концерти в Лондон, Цюрих, Хага, Брюксел и Виченца. Изпълненията на състава ще бъдат дирижирани от Ганчо Гавазов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пецата

    3 4 Отговор
    Кво ме занимавате с некъф измислен хор разбираш ли тва техното вобще не става за ракиа и салата 🤣

    Коментиран от #4, #5

    14:24 16.05.2026

  • 2 Ме боли осветителното тяло

    3 4 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    14:26 16.05.2026

  • 3 мдаааа

    3 2 Отговор
    Колко са нахални ... На Красная Площад требеше , бе ...ч

    14:48 16.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Неподписан

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пецата":

    Спомня си Пецата когато покрай паметника на Александър II минава,разказите на дядо си-как баща му в кошарата се е криел между овцете...

    15:05 16.05.2026