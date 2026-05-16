„Мистерията на българските гласове“ ще изнесе концерт с хор от Тексас

Прочутият ни женски хор „Мистерията на българските гласове“ ще изнесе първия си акапелен концерт за тази година в София заедно с хора на Тексаския женски университет (TWU) в Дентън, информират от екипа на българската формация. Събитието е днес в арт център „Сити марк“, предава БТА.
Хорът от Дентън, който гостува за първи път у нас, е селекция от високи гласове на студенти и магистри от различни дисциплини. Програмите му често включват музикални произведения на композиторки. Съставът има дългогодишна традиция в изпълненията на хорови шедьоври и е изнасял концерти в „Мейърсън симфони център“ в Далас и в „Карнеги хол“ в Ню Йорк.
В София ансамбълът ще предложи подбрани композиции от най-доброто в своя репертоар. Диригент е д-р Джони Дженсън, директор по хорови дейности в TWU.
Във втората част на вечерта, с изцяло акапелна програма, на сцената ще излезе хорът „Мистерията на българските гласове“. Това е първата изява на ансамбъла в България след европейско турне през април, с изцяло разпродадени концерти в Лондон, Цюрих, Хага, Брюксел и Виченца. Изпълненията на състава ще бъдат дирижирани от Ганчо Гавазов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
14:24 16.05.2026
14:26 16.05.2026
14:48 16.05.2026
5 Неподписан
До коментар #1 от "Пецата":Спомня си Пецата когато покрай паметника на Александър II минава,разказите на дядо си-как баща му в кошарата се е криел между овцете...
15:05 16.05.2026