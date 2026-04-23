Хълк Хоган е искал да се самоубие след разорителния развод с Линда

Покойният американски кечист и телевизионна звезда Хълк Хоган е обмислял самоубийство след развода си с бившата си съпруга Линда Хоган, разкрива последното му интервю, включено в документалния филм на Netflix „Hulk Hogan: Real American“.

В интервюто, записано преди смъртта му през миналата година, 71-годишният спортист описва периода след раздялата като най-ниската точка в живота си. Той посочва, че е изпаднал във финансови затруднения, след като е предоставил около 70% от състоянието си на бившата си съпруга в рамките на споразумението по развода.

Хълк Хоган признава, че след негативната обществена реакция към негов коментар пред Rolling Stone е започнал да злоупотребява с алкохол и медикаменти. „Прибрах се вкъщи, започнах да пия и да вземам хапчета. Потънах в това състояние за няколко дни“, разказва той. „В един момент се оказах в банята с пистолет в устата, без да осъзнавам какво правя.“

По думите му разводът е бил „изключително тежък“, а организацията Total Nonstop Action Wrestling е изиграла ключова роля за финансовото му възстановяване. Неговият дългогодишен сътрудник Ерик Бишоф определя този период като „най-мрачния и разрушителен“ в живота му.

В документалния филм участие взема и Линда Хоган, която заявява, че въпреки раздялата чувствата ѝ към бившия ѝ съпруг не са изчезнали. „Любовта не изчезва. Искаше ми се нещата да се бяха развили по различен начин“, казва тя, като допълва, че е осъзнала това още по-силно, когато той се е разболял.

Двамата са женени от 1983 до 2009 г. и имат две деца – дъщеря им Брук Хоган и син Ник Хоган. Докато синът участва в документалния проект и се включва в грижите за баща си в последните му години, Брук не е част от продукцията на фона на обтегнати семейни отношения.

Филмът разглежда и други трудни периоди от живота на Хоган, включително здравословните му проблеми, зависимостта от силни болкоуспокояващи вещества, професионалните му конфликти и детството му.