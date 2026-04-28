Джесика Бийл пак е на вълна "развод": Джъстин Тимбърлейк не помагал за децата и я излагал публично

Холивудската актриса Джесика Бийл възнамерява да се разведе с певеца Джъстин Тимбърлейк, защото той не помага за децата, съобщава Daily Mail, позовавайки се на вътрешен човек до двойката.

„Писна ѝ от това. Той никога не е вкъщи, а тя винаги се грижи за децата. Освен това, тя не иска повече да бъде публично засрамвана“, каза източникът.

Друг източник казал пред таблоида, че Джесика Бийл вече е поставила ултиматум на Джъстин Тимбърлейк. Вътрешният човек твърди, че актрисата е казала, че ще се раздели с него, ако не ѝ предложи брак. Източникът обаче смята, че актрисата няма да се разведе с певеца в момента.

„Тя не се страхува да му постави ултиматуми, но не мисля, че ще го напусне скоро. Преминали са през много лични неща заедно, които са ги сближили. Но имам чувството, че тя не знае къде е той или какво прави през повечето време, когато тя не е наоколо“, сподели вътрешният човек.

До есента на 2023 г. вече се появиха слухове, че Тимбърлейк и Бийл са на ръба на раздялата. Актрисата беше шокирана от това, което бившата приятелка на певеца, Бритни Спиърс, написа в мемоарите си. В книгата певицата описа как музикантът ѝ изневерил с „друга звезда“ и я принудил да направи аборт на 19 години. Тези слухове обаче се оказаха неоснователни и двойката остава заедно.

През лятото на 2024 г. Бийл беше забелязана без венчалната си халка, след като Тимбърлейк беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние. По-късно обаче актрисата се появи на концерта на съпруга си, разсейвайки по-нататъшни слухове за развод.