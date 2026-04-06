Зрителите негодуват: Заподозряха саботаж срещу Иво Димчев в "Като две капки вода"

Зрителите негодуват: Заподозряха саботаж срещу Иво Димчев в "Като две капки вода"

6 Април, 2026 15:32 2 702 20

Както беше начело на класацията само за две вечери той изпадна заради неудачни образи

Зрителите негодуват: Заподозряха саботаж срещу Иво Димчев в "Като две капки вода" - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иво Димчев се сблъсква със сериозен саботаж в "Като две капки вода" – това твърдят все по-гласно зрителите на шоуто. След силния си старт, в който демонстрира безспорен талант, глас и сценично присъствие, артистът изненадващо започна да губи позиции. А паралелно с това Алекс Раева и Емилия видимо напредват – и то с помощта на "бутона на късмета".

Само за две предавания Иво Димчев се срина от първото място до третото във временното класиране. Причината за това се оказаха поредица от образи, които му се падат – Сам Смит и Володя Стоянов – роли, в които липсва динамика и възможност за сценична игра.

При баладичното и статично изпълнение на Сам Смит Иво демонстрира вокално съвършенство, но вместо признание – получи шамар. Журито го закова с оценки от по 4 точки, въпреки че самите те признаха за „пълнеж“ и „красиво пеене“.

Единствено Веселин Маринов застана зад него, наричайки изпълнението „съвършено“ и подчертавайки абсурда в оценките.

Останалите съдии обаче не спестиха критики. Азис заяви, че чува Пол Йънг вместо Сам Смит. Хилда Казасян също го „поряза“, въпреки положителния тон. А Фънки избухна: „Какво да оценявам? Няма нищо!“ – сякаш вината е на изпълнителя, а не на избора на образ, пише "Хотарена".

Контрастът е очевиден. Алекс Раева спечели две поредни предавания с образи, близки до стила ѝ, а Емилия също напредва с комфортни и динамични роли, отбелязват още зрителите. В дуетната вечер ситуацията се повтори – на Димчев се падна песен на Тони и Фики, далеч от неговата зона, докато при конкурентките изборът отново изглежда „удобен“.

Реакцията на зрителите не закъсня. Социалните мрежи прегряха.

"Бутонът е нагласен!", "Нарочно го набутват с неизгодни образи", "Дайте тази песен на някой друг, да видим как ще я изпее!", "Убихте ентусиазма на Димчев", са само малка част от реакциите.

Подозренията са ясни – неравен старт под прикритието на „късмет“. От продукцията едва ли ще признаят подобен сценарий. Но усещането за режисирана случайност става все по-трудно за пренебрегване. Когато едни получават удобни образи, а други – „късата клечка“, въпросът вече не е дали, а защо.

Въпреки всичко Иво Димчев остава фаворит на публиката – заради гласа, артистичността си и неоспоримото пленяване на публиката, когато излезе на сцената.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    37 4 Отговор
    Вместо Сънчо децата гледат в 20 ч Иво Димчев и Азис облечени като принцеси.

    Коментиран от #3, #9, #16

    15:33 06.04.2026

  • 2 Теслатъ

    18 0 Отговор
    Браво на "зрителите", а гражданите, кога !?

    15:39 06.04.2026

  • 3 На децата

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Забранете им всички тв канали, освен БНТ 1!

    Коментиран от #5

    15:40 06.04.2026

  • 4 трясъ

    17 3 Отговор
    Казаха,че е "Като две шапки боза".

    15:40 06.04.2026

  • 5 Трол

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "На децата":

    По-добре обратното да направят.

    15:45 06.04.2026

  • 6 Кепаса

    23 5 Отговор
    Ако изобщо не се даваше гласност на такъв индивид , щеше да е най-добре..

    Коментиран от #14

    15:46 06.04.2026

  • 7 меломан

    8 7 Отговор
    На мен много ми хареса Емилия с изпълнението на 4 non blonds

    15:49 06.04.2026

  • 8 Вангьо

    12 0 Отговор
    Във всички сезони до сега знаех победителя! Дали е случайно?

    15:50 06.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 пол

    7 2 Отговор
    Пука им за тоя и капките!

    16:00 06.04.2026

  • 11 Рангел

    12 2 Отговор
    Изпълнението на Алекс Раева като Долорес О Риърдън беше тотална катастрофа.Нищо общо,нито като пеене,нито като образ и въпреки,че имаше поне 5 много по добри изпълнения тя спечели.Личи си,че не е справедливо и има договорки.А щом и Весела Бабичкова спечели веднъж,това е тотална катастрофа

    16:22 06.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мим

    4 0 Отговор
    Ами това е същото нагласен, като ,,Сделка или не,,.Там също,които играят се падат в 99% с ниска сума на номера за игра.Нагласена работа.Накрая все остават най ниските суми.Най високите почти винаги излизат в началото.Далавер импекс и мафия е цялата игра....

    17:11 06.04.2026

  • 14 Идват

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Кепаса":

    избори. Някой може ли да познае около 19-и април Иво Димчев на кое място ще се озове. пп-ъ-дб-ъ ще се погрижят.

    17:23 06.04.2026

  • 15 Жорко

    4 0 Отговор
    То е ясно,нагласена работа,въпреки че е интересно с тая"нагласа" убиват желанието да гледаш.

    17:45 06.04.2026

  • 16 Жорко

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нещо си се объркал,децата гледат каквото мама и тате разрешат.

    17:47 06.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ако намали с 95% шегите и историте С

    5 0 Отговор
    Хомесксуалн характер, много хора ще го харесват повече от колко си мисли.Нека си бъде какъвто иска в секса,но да престане да промотира педерасрият

    18:37 06.04.2026

  • 19 Ники Пънчев

    3 0 Отговор
    Пълни глупости. Какъв саботаж?! Това недоразумение е един от най-слабите участници. Има много по-добри. Саботират Виктор, защото видяха, че е добър. Две победи му подариха незаслужени, като на едната блееше като коза. Бутат го по същия начин както бутат Нора в Hells kitchen.

    Коментиран от #20

    20:42 06.04.2026

  • 20 Мартинка и Добринка

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ники Пънчев":

    Абсолютно сте прав! Саботират Виктор, за да може обратният да изпъкне, но се видя, че има много по-добри от обратният. Скоро Димчева ще падне от четворката, и шеф Ангелов ще изгони Нора. Вярвайте ми!

    21:13 06.04.2026