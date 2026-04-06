Зрителите негодуват: Заподозряха саботаж срещу Иво Димчев в "Като две капки вода"

Иво Димчев се сблъсква със сериозен саботаж в "Като две капки вода" – това твърдят все по-гласно зрителите на шоуто. След силния си старт, в който демонстрира безспорен талант, глас и сценично присъствие, артистът изненадващо започна да губи позиции. А паралелно с това Алекс Раева и Емилия видимо напредват – и то с помощта на "бутона на късмета".
Само за две предавания Иво Димчев се срина от първото място до третото във временното класиране. Причината за това се оказаха поредица от образи, които му се падат – Сам Смит и Володя Стоянов – роли, в които липсва динамика и възможност за сценична игра.
При баладичното и статично изпълнение на Сам Смит Иво демонстрира вокално съвършенство, но вместо признание – получи шамар. Журито го закова с оценки от по 4 точки, въпреки че самите те признаха за „пълнеж“ и „красиво пеене“.
Единствено Веселин Маринов застана зад него, наричайки изпълнението „съвършено“ и подчертавайки абсурда в оценките.
Останалите съдии обаче не спестиха критики. Азис заяви, че чува Пол Йънг вместо Сам Смит. Хилда Казасян също го „поряза“, въпреки положителния тон. А Фънки избухна: „Какво да оценявам? Няма нищо!“ – сякаш вината е на изпълнителя, а не на избора на образ, пише "Хотарена".
Контрастът е очевиден. Алекс Раева спечели две поредни предавания с образи, близки до стила ѝ, а Емилия също напредва с комфортни и динамични роли, отбелязват още зрителите. В дуетната вечер ситуацията се повтори – на Димчев се падна песен на Тони и Фики, далеч от неговата зона, докато при конкурентките изборът отново изглежда „удобен“.
Реакцията на зрителите не закъсня. Социалните мрежи прегряха.
"Бутонът е нагласен!", "Нарочно го набутват с неизгодни образи", "Дайте тази песен на някой друг, да видим как ще я изпее!", "Убихте ентусиазма на Димчев", са само малка част от реакциите.
Подозренията са ясни – неравен старт под прикритието на „късмет“. От продукцията едва ли ще признаят подобен сценарий. Но усещането за режисирана случайност става все по-трудно за пренебрегване. Когато едни получават удобни образи, а други – „късата клечка“, въпросът вече не е дали, а защо.
Въпреки всичко Иво Димчев остава фаворит на публиката – заради гласа, артистичността си и неоспоримото пленяване на публиката, когато излезе на сцената.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #9, #16
15:33 06.04.2026
2 Теслатъ
15:39 06.04.2026
3 На децата
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Забранете им всички тв канали, освен БНТ 1!
Коментиран от #5
15:40 06.04.2026
4 трясъ
15:40 06.04.2026
5 Трол
До коментар #3 от "На децата":По-добре обратното да направят.
15:45 06.04.2026
6 Кепаса
Коментиран от #14
15:46 06.04.2026
7 меломан
15:49 06.04.2026
8 Вангьо
15:50 06.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 пол
16:00 06.04.2026
11 Рангел
16:22 06.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мим
17:11 06.04.2026
14 Идват
До коментар #6 от "Кепаса":избори. Някой може ли да познае около 19-и април Иво Димчев на кое място ще се озове. пп-ъ-дб-ъ ще се погрижят.
17:23 06.04.2026
15 Жорко
17:45 06.04.2026
16 Жорко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нещо си се объркал,децата гледат каквото мама и тате разрешат.
17:47 06.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ако намали с 95% шегите и историте С
18:37 06.04.2026
19 Ники Пънчев
Коментиран от #20
20:42 06.04.2026
20 Мартинка и Добринка
До коментар #19 от "Ники Пънчев":Абсолютно сте прав! Саботират Виктор, за да може обратният да изпъкне, но се видя, че има много по-добри от обратният. Скоро Димчева ще падне от четворката, и шеф Ангелов ще изгони Нора. Вярвайте ми!
21:13 06.04.2026