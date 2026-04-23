Иво Димчев готви първия си концерт в Античния театър в Пловдив

23 Април, 2026 12:01 827 13

Лятната обиколка на Иво Димчев из страната започва именно в Пловдив

Снимка: Facebook
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ексцентричният артист Иво Димчев се подготвя за началото на концертното си лято в Пловдив. На 10 юни той ще стъпи за първи път на сцената на Античния театър в града за „Една вечер с Иво Димчев“ и неговия бенд. Билетите са ограничени и са на цени от 25 до 55 евро.

Певец, хореограф, визуален художник, пърформър, куиър активист и в момента участник в риалити формата „Като две капки вода“ – това е само част от пъстрата палитра на Иво Димчев. Над 40 сценични произведения, над 100 оригинални песни и кариера, представяна на три континента. Профил в The New Yorker. Резиденция в La MaMa Theatre в Ню Йорк, припомня Телеграф.

Иво Димчев е артистът, за когото категориите не важат, а това, което прави на сцената, е едновременно концерт, изповед, ритуал и провокация. Музиката се смесва с движение, с неговия образ, с неговото тяло. Публиката влиза на концерт, но излиза от нещо друго, а този път е още по-интересно, защото локацията е Античният театър и е специално място, което Димчев заслужава напълно.

За феновете му, както тези, които го следят от години, така и тези, които го откриха тази пролет пред телевизора - това шоу ще бъде различно от всичко, което са гледали досега. Иво Димчев изнася цяло представление на сцената, като смесва музиката, с визуални ефекти и танци. Представленията му често размиват границата между концерт и изповед, между спектакъл и близост и докато публиката разбере какво се случва, вече е вътре.

За новата му публика - добре дошли в истинския Иво Димчев. По-голям, по-дълбок и по-неудържим от всичко, което сте виждали досега. Античният театър не е случаен избор - това е сцена, която помни векове и тя е точно правилното място за артист, когото нито един екран не побира напълно.


  • 1 исторически парк

    13 1 Отговор
    браво бе направихте поредната пепейка богата и известна!

    12:18 23.04.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    10 1 Отговор
    Величие организира протест против хомо вакханалията!

    12:19 23.04.2026

  • 3 клиент007

    14 1 Отговор
    ужас! ужас! У-ЖАС!

    12:23 23.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Меломан

    8 1 Отговор
    Помня, когато при Слави се появи и изпя уникалния си хит "Пи ди раз два три" ! Казах си-и изгря звезда!

    12:34 23.04.2026

  • 6 ТИГО

    1 9 Отговор
    Абе драскачите слушате Азис ама викате "Ужас " на Димчев ! !Мноо малък и мноо прocT народ !

    Коментиран от #8

    12:35 23.04.2026

  • 7 Умнокрасив

    9 1 Отговор
    Иво винаги е с едни задни части пред конкуренцията

    12:36 23.04.2026

  • 8 Умнокрасив

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "ТИГО":

    Е, и Азиско не слушаме

    Коментиран от #9

    12:36 23.04.2026

  • 9 ТИГО

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Умнокрасив":

    А Роб Халфорд? Айде ако обичате !

    Коментиран от #10

    12:38 23.04.2026

  • 10 Кънчо

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "ТИГО":

    И що пък Роб? Винаги е било смеш о, когато почитателите на твърдия рок и метъла си мислят, че това е върха на популярната музика, ами не е. Голяма част от метъла не превъзхожда с нищо чалгата, даже по много неща отстъпва. Всъщност не харесвам и двете, но е въпрос на вкус

    Коментиран от #12, #13

    12:44 23.04.2026

  • 11 Така става

    7 0 Отговор
    когато здравеопазването е разрушено, а психиатрична помощ никаква я няма.

    13:30 23.04.2026

  • 12 рапът не е музика

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кънчо":

    хард рока обективно е най-великата музика, а за всеки влак си има пътници, вие си слушайте низшите стилове за простаците

    13:38 23.04.2026

  • 13 За Фреди Меркюри

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кънчо":

    Що не се сетихте? Бил е доста разюздан гей но същевременно голям музикален талант. А това нашето нещо има талант единствено за гнусотии.

    13:39 23.04.2026