Иво Димчев готви първия си концерт в Античния театър в Пловдив

Ексцентричният артист Иво Димчев се подготвя за началото на концертното си лято в Пловдив. На 10 юни той ще стъпи за първи път на сцената на Античния театър в града за „Една вечер с Иво Димчев“ и неговия бенд. Билетите са ограничени и са на цени от 25 до 55 евро.
Певец, хореограф, визуален художник, пърформър, куиър активист и в момента участник в риалити формата „Като две капки вода“ – това е само част от пъстрата палитра на Иво Димчев. Над 40 сценични произведения, над 100 оригинални песни и кариера, представяна на три континента. Профил в The New Yorker. Резиденция в La MaMa Theatre в Ню Йорк, припомня Телеграф.
Иво Димчев е артистът, за когото категориите не важат, а това, което прави на сцената, е едновременно концерт, изповед, ритуал и провокация. Музиката се смесва с движение, с неговия образ, с неговото тяло. Публиката влиза на концерт, но излиза от нещо друго, а този път е още по-интересно, защото локацията е Античният театър и е специално място, което Димчев заслужава напълно.
За феновете му, както тези, които го следят от години, така и тези, които го откриха тази пролет пред телевизора - това шоу ще бъде различно от всичко, което са гледали досега. Иво Димчев изнася цяло представление на сцената, като смесва музиката, с визуални ефекти и танци. Представленията му често размиват границата между концерт и изповед, между спектакъл и близост и докато публиката разбере какво се случва, вече е вътре.
За новата му публика - добре дошли в истинския Иво Димчев. По-голям, по-дълбок и по-неудържим от всичко, което сте виждали досега. Античният театър не е случаен избор - това е сцена, която помни векове и тя е точно правилното място за артист, когото нито един екран не побира напълно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 исторически парк
12:18 23.04.2026
2 Ивелин Михайлов
12:19 23.04.2026
3 клиент007
12:23 23.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Меломан
12:34 23.04.2026
6 ТИГО
Коментиран от #8
12:35 23.04.2026
7 Умнокрасив
12:36 23.04.2026
8 Умнокрасив
До коментар #6 от "ТИГО":Е, и Азиско не слушаме
Коментиран от #9
12:36 23.04.2026
9 ТИГО
До коментар #8 от "Умнокрасив":А Роб Халфорд? Айде ако обичате !
Коментиран от #10
12:38 23.04.2026
10 Кънчо
До коментар #9 от "ТИГО":И що пък Роб? Винаги е било смеш о, когато почитателите на твърдия рок и метъла си мислят, че това е върха на популярната музика, ами не е. Голяма част от метъла не превъзхожда с нищо чалгата, даже по много неща отстъпва. Всъщност не харесвам и двете, но е въпрос на вкус
Коментиран от #12, #13
12:44 23.04.2026
11 Така става
13:30 23.04.2026
12 рапът не е музика
До коментар #10 от "Кънчо":хард рока обективно е най-великата музика, а за всеки влак си има пътници, вие си слушайте низшите стилове за простаците
13:38 23.04.2026
13 За Фреди Меркюри
До коментар #10 от "Кънчо":Що не се сетихте? Бил е доста разюздан гей но същевременно голям музикален талант. А това нашето нещо има талант единствено за гнусотии.
13:39 23.04.2026