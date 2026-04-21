Внучката на Тодор Колев разплака Иво Димчев в "Капките" с неочаквано признание

21 Април, 2026 13:31 3 229 5

Тя призна на артиста, че е бил сред любимите студенти на легендарния ѝ дядо

Снимка: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иво Димчев се изправи пред едно от най-трудните си предизвикателства в "Като две капки вода", влизайки в образа на Тодор Колев с емблематичната песен „Чистачките“.

Колоритният артист обаче първоначално не прие задача охотно. Иво Димчев признава, че се е дърпал и дори я определя като „кошмар“. По думите му той не се възприема като актьор, въпреки че цели седем пъти му е била предлагана главна роля в Народен театър „Иван Вазов“.

Връзката му с Тодор Колев датира още от студентските му дни. Легендарният артист му е преподавал за кратко в НАТФИЗ. Двамата обаче имали различни виждания за театъра – Димчев търсел по-експериментален и хореографски подход, докато Колев държал на класическите правила. Това разминаване довело до решението на Димчев да напусне академията още след първата година.

Преди изпълнението той сподели: „Ще се помиря с него чрез тази песен…“, макар да призна, че задачата е „нечовешки сложна“.

Въпреки това Иво Димчев направи това, която правеше и досега - вдигна публиката на крака с въздействащото си изпълнение.

Кулминацията идва, когато става ясно, че в залата присъства внучката на Тодор Колев – Теодора Колевa.

Видимо развълнувана, тя споделя нещо, което разчувства всички: „Той ми е разказвал за теб и ти си бил неговият любим студент.“

Думите ѝ силно разтърсиха Иво Димчев, който не скри емоцията си: „Чувствам се облагороден.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    Плачеща пенюга,браво!🌈🌈🌈🤗🤣👍

    13:33 21.04.2026

  • 2 Артист

    Беше много лошо!Къса клечка за Иво.Много го харесвам,но както Володята така и Тодор Колев не се получиха.Няма нищо лошо че не се получиха,човек не може всичко.Успех на Иво!

    13:52 21.04.2026

  • 3 Хмм

    никой не може да изимитира Тодор Колев, никой, той е уникален, дъщеря колкото остарява, повече прилича на него, а внучката е красавица

    14:49 21.04.2026

  • 4 тото

    Така качествено са го гримирали че изглежда като Освалдо Риос на стари години🤣🤣

    15:51 21.04.2026

  • 5 123

    Отдавна българската публика не е виждала такъв уникален талант .Това е световен феномен и този талант трябва да бъде оценен подобаващо .Пожелавам му да покори най -малко Холивуд !

    15:53 21.04.2026