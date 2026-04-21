Внучката на Тодор Колев разплака Иво Димчев в "Капките" с неочаквано признание

Иво Димчев се изправи пред едно от най-трудните си предизвикателства в "Като две капки вода", влизайки в образа на Тодор Колев с емблематичната песен „Чистачките“.
Колоритният артист обаче първоначално не прие задача охотно. Иво Димчев признава, че се е дърпал и дори я определя като „кошмар“. По думите му той не се възприема като актьор, въпреки че цели седем пъти му е била предлагана главна роля в Народен театър „Иван Вазов“.
Връзката му с Тодор Колев датира още от студентските му дни. Легендарният артист му е преподавал за кратко в НАТФИЗ. Двамата обаче имали различни виждания за театъра – Димчев търсел по-експериментален и хореографски подход, докато Колев държал на класическите правила. Това разминаване довело до решението на Димчев да напусне академията още след първата година.
Преди изпълнението той сподели: „Ще се помиря с него чрез тази песен…“, макар да призна, че задачата е „нечовешки сложна“.
Въпреки това Иво Димчев направи това, която правеше и досега - вдигна публиката на крака с въздействащото си изпълнение.
Кулминацията идва, когато става ясно, че в залата присъства внучката на Тодор Колев – Теодора Колевa.
Видимо развълнувана, тя споделя нещо, което разчувства всички: „Той ми е разказвал за теб и ти си бил неговият любим студент.“
Думите ѝ силно разтърсиха Иво Димчев, който не скри емоцията си: „Чувствам се облагороден.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
13:33 21.04.2026
2 Артист
13:52 21.04.2026
3 Хмм
14:49 21.04.2026
4 тото
15:51 21.04.2026
5 123
15:53 21.04.2026