Внучката на Тодор Колев разплака Иво Димчев в "Капките" с неочаквано признание

Иво Димчев се изправи пред едно от най-трудните си предизвикателства в "Като две капки вода", влизайки в образа на Тодор Колев с емблематичната песен „Чистачките“.

Колоритният артист обаче първоначално не прие задача охотно. Иво Димчев признава, че се е дърпал и дори я определя като „кошмар“. По думите му той не се възприема като актьор, въпреки че цели седем пъти му е била предлагана главна роля в Народен театър „Иван Вазов“.

Връзката му с Тодор Колев датира още от студентските му дни. Легендарният артист му е преподавал за кратко в НАТФИЗ. Двамата обаче имали различни виждания за театъра – Димчев търсел по-експериментален и хореографски подход, докато Колев държал на класическите правила. Това разминаване довело до решението на Димчев да напусне академията още след първата година.

Преди изпълнението той сподели: „Ще се помиря с него чрез тази песен…“, макар да призна, че задачата е „нечовешки сложна“.

Въпреки това Иво Димчев направи това, която правеше и досега - вдигна публиката на крака с въздействащото си изпълнение.

Кулминацията идва, когато става ясно, че в залата присъства внучката на Тодор Колев – Теодора Колевa.

Видимо развълнувана, тя споделя нещо, което разчувства всички: „Той ми е разказвал за теб и ти си бил неговият любим студент.“

Думите ѝ силно разтърсиха Иво Димчев, който не скри емоцията си: „Чувствам се облагороден.“