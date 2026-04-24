Експерт по почистване посочи как правилно да премахваме трудните петна от домати и вино

Митът, че бялото вино е най-доброто средство срещу петна от червено, отдавна се предава като „сигурен трик“ в домакинството. Съвременните препоръки обаче показват друго. Според експерти от Which?, далеч по-ефективни решения се крият в обикновени продукти, които почти всяка жена има у дома – като препарат за съдове и дори лак за коса.
Специалистите подчертават, че най-важното при петната е бързата реакция и правилният подход според вида на замърсяването. Например, при разлято червено вино най-добре е да се попие течността с чиста кърпа, след което да се нанесе препарат за съдове или да се напръска с лак за коса. Активните съставки в тези продукти разграждат пигментите и улесняват отстраняването им при пране на по-ниска температура. Горещата вода, макар и изкушаваща, често фиксира петното и прави почистването по-трудно.
Сходен принцип важи и за други ежедневни „инциденти“. Петната от кръв например изискват студена вода и сол – комбинация, която помага за разграждането на протеините, без да ги „запечатва“ в тъканта. При дрехи, изцапани с трева – често срещан проблем при децата – работещо решение е паста от препарат за съдове и сода бикарбонат, която неутрализира зелените пигменти.
Кухненските петна също имат своето решение. Доматеният сос, независимо дали от паста или домашно ястие, може да бъде отстранен с препарат за съдове, който разгражда мазнините. Оставянето на дрехата да изсъхне на слънце допълнително подпомага избледняването на остатъчните следи.
По-специфичен е случаят със слънцезащитните продукти и мазнините. Вместо белина, която може да влоши ситуацията и да остави розови петна, по-добър избор е разтвор от вода и оцет. Той разгражда маслените съставки и улеснява почистването без риск за тъканта.
Експертите напомнят, че независимо от метода, винаги е добре първо да се провери етикетът на дрехата и при възможност да се направи тест върху незабележима зона. Нежните материи изискват по-внимателен подход, а по-ниските температури при пране често са по-безопасният избор.
В крайна сметка грижата за дрехите не изисква сложни или скъпи решения. Често най-ефективните средства са тези, които вече присъстват в ежедневието – стига да се използват правилно и навреме.
1 Мъж
18:36 24.04.2026
2 Новичок
18:42 24.04.2026
3 Изпитана
18:46 24.04.2026
4 Никол Николай ппдб
18:52 24.04.2026
5 Никол простолюдието
18:54 24.04.2026
6 Запознат
18:57 24.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сатана Z
19:14 24.04.2026