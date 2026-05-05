Бритни Спиърс се призна за виновна за шофиране след употреба на алкохол и наркотици

5 Май, 2026 12:58 348 2

Заради признанието певицата ще получи по-леко наказание

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп звездата Бритни Спиърс се призна за виновна по по-леко обвинение за „неразумно шофиране“, след като чрез своя адвокат постигна споразумение с прокуратурата в окръг Вентура, Калифорния. Така изпълнителката избегна възможността за ефективна присъда, въпреки първоначалните обвинения, свързани с управление на автомобил след употреба на алкохол и неуточнени вещества.

Съгласно законодателството на щата Калифорния, при първо нарушение без причинени щети или пострадали и при сравнително ниски нива на алкохол в кръвта, обвиняемите могат да се признаят за виновни по редуцирано обвинение, известно като „wet reckless“. Тази практика позволява налагане на по-леки санкции, като в случая на Бритни Спиърс се очаква присъда от една година пробация, задължително участие в програми за превенция на шофирането след употреба на алкохол и наркотици, както и финансова санкция.

Певицата не се яви лично в съда, като беше представлявана от адвоката си Майкъл А. Голдстейн. Той заяви, че решението е взето с цел случаят да бъде приключен възможно най-бързо и да позволи на клиентката му да се съсредоточи върху възстановяването си. По думите му Бритни е завършила курс на лечение в рехабилитационен център и се е завърнала у дома, като опроверга твърденията, че е прекъснала терапията преждевременно.

Окръжният прокурор Ерик Насаренко подчерта, че въпреки по-лекото обвинение, случаят остава сериозен и изисква стриктно спазване на наложените условия. Те включват продължаващо лечение, редовни срещи с терапевт и наблюдение от специалисти. „Важно е да се гарантира, че подобно поведение няма да се повтори“, посочи той.

Инцидентът датира от 4 март, когато певицата е била спряна от служители на пътната полиция заради рисково и неравномерно шофиране по магистрала 101 в близост до дома ѝ в окръг Вентура. По данни на властите тя е показвала признаци на нетрезво състояние, а последвалите тестове са установили наличие на алкохол и други вещества, без да се уточняват конкретни стойности или видове.

Случаят привлече засилен медиен интерес, като се вписва в по-широкия контекст на личните и здравословни предизвикателства, през които Спиърс преминава през последните години. След прекратяването на дългогодишното ѝ попечителство през 2021 г., певицата постепенно възстановява професионалната си активност и публичното си присъствие, като през 2023 г. издаде мемоарите си „The Woman in Me“, които оглавиха класациите за нехудожествена литература и предизвикаха широк обществен отзвук.

Правни експерти коментират, че постигнатото споразумение е стандартна практика при подобни случаи, особено когато обвиняемият съдейства на разследването и предприема конкретни стъпки за лечение. Очаква се делото да бъде окончателно приключено след изпълнение на наложените мерки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Дам

    Едно време беше голяма работа по времето на аудио и видео касетите.

    13:00 05.05.2026

  • 2 това някаква шега ли е?

    ами тя и да не си признае има дрегери за тази цел…

    13:06 05.05.2026