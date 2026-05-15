Дилън Спраус и Барбара Палвин разкриха, че чакат първото си дете на червения килим в Кан (СНИМКИ)

Моделът Барбара Палвин и актьорът Дилън Спраус разкриха, че очакват първото си дете.

32-годишната унгарска манекенка показа бременното си коремче по време на третия ден от кинофестивала в Кан снощи, където се появи в светлосиня рокля, подчертаваща корема ѝ. До нея беше съпругът ѝ Дилън Спраус, който се появи в елегантен официален тоалет. Двамата бяха заснети в близък и непринуден момент преди официалната фотосесия на фестивалното стълбище.

Барбара Палвин и Дилън Спраус се запознават през 2017 г. на парти, но връзката им започва година по-късно. След събитието моделът последвала актьора в Instagram, а той ѝ изпратил лично съобщение, на което тя отговорила едва шест месеца по-късно.

По-късно двойката започва да се среща, след като в продължение на няколко месеца поддържа активна комуникация от разстояние. Палвин дори пътува до Китай, за да се види със Спраус.

В интервю за Vogue актьорът по-късно си спомни за първата им среща с чувство за хумор: „Първата ни целувка беше след като тя изяде една трета от буритото ми.“ Самата Палвин шеговито разказа, че в един момент решила да поеме инициативата и директно попитала Дилън дали смята „да я целуне, или не“.

През януари 2019 г. двамата вече живеят заедно в Бруклин, Ню Йорк, още преди моделът да се запознае лично с брат близнак на Дилън — актьора Коул Спраус. Дилън Спраус предлага брак през септември 2022 г., но двойката потвърди годежа едва през юни 2023 г. в интервю за V Magazine.

„Не сме чувствали необходимост да бъдем напълно прозрачни пред публиката. Просто искахме да преживеем това по нашия начин и в нашето време“, заяви тогава актьорът.

Двамата сключиха брак през юли 2023 г. на церемония в родната Унгария на Барбара Палвин.

Още през 2024 г. Коул Спраус загатна публично, че брат му и съпругата му планират семейство. В подкаста „Let’s Talk Off Camera With Kelly Ripa“ той коментира, че „напълно вижда“ двамата като бъдещи родители и ги определи като „идеални един за друг“.