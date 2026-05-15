Дилън Спраус и Барбара Палвин разкриха, че чакат първото си дете на червения килим в Кан (СНИМКИ)

15 Май, 2026 13:31 1 049 9

Моделът показа бременното си коремче на кинофестивала

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Моделът Барбара Палвин и актьорът Дилън Спраус разкриха, че очакват първото си дете.

32-годишната унгарска манекенка показа бременното си коремче по време на третия ден от кинофестивала в Кан снощи, където се появи в светлосиня рокля, подчертаваща корема ѝ. До нея беше съпругът ѝ Дилън Спраус, който се появи в елегантен официален тоалет. Двамата бяха заснети в близък и непринуден момент преди официалната фотосесия на фестивалното стълбище.

Барбара Палвин и Дилън Спраус се запознават през 2017 г. на парти, но връзката им започва година по-късно. След събитието моделът последвала актьора в Instagram, а той ѝ изпратил лично съобщение, на което тя отговорила едва шест месеца по-късно.

По-късно двойката започва да се среща, след като в продължение на няколко месеца поддържа активна комуникация от разстояние. Палвин дори пътува до Китай, за да се види със Спраус.

В интервю за Vogue актьорът по-късно си спомни за първата им среща с чувство за хумор: „Първата ни целувка беше след като тя изяде една трета от буритото ми.“ Самата Палвин шеговито разказа, че в един момент решила да поеме инициативата и директно попитала Дилън дали смята „да я целуне, или не“.

През януари 2019 г. двамата вече живеят заедно в Бруклин, Ню Йорк, още преди моделът да се запознае лично с брат близнак на Дилън — актьора Коул Спраус. Дилън Спраус предлага брак през септември 2022 г., но двойката потвърди годежа едва през юни 2023 г. в интервю за V Magazine.

„Не сме чувствали необходимост да бъдем напълно прозрачни пред публиката. Просто искахме да преживеем това по нашия начин и в нашето време“, заяви тогава актьорът.

Двамата сключиха брак през юли 2023 г. на церемония в родната Унгария на Барбара Палвин.

Още през 2024 г. Коул Спраус загатна публично, че брат му и съпругата му планират семейство. В подкаста „Let’s Talk Off Camera With Kelly Ripa“ той коментира, че „напълно вижда“ двамата като бъдещи родители и ги определи като „идеални един за друг“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фенка

    1 2 Отговор
    Бравус, маджарката ще роди някоя красавица като нея .......

    Коментиран от #3

    13:44 15.05.2026

  • 2 На червеният килим ли

    6 1 Отговор
    Ще го изтропа

    13:51 15.05.2026

  • 3 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фенка":

    В Бруклин живеят все убави хора.

    13:52 15.05.2026

  • 4 Ме боли осветителното тяло

    2 0 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    13:55 15.05.2026

  • 5 зевзек

    0 0 Отговор
    експорт на моми, единствения жизнеспособен и конкурентен експорт от Източна Европа

    14:17 15.05.2026

  • 6 Механик

    4 0 Отговор
    Чакат бебе на червения килим?????? Верно ли бе? Щото от заглавието това се разбира.
    Научете словореда в нашия език бе! Никак не е трудно.
    Аман от ДженЗи-та, ейййй!

    Коментиран от #8

    14:48 15.05.2026

  • 7 Няма герп, има спонсори

    1 0 Отговор
    От време на време е хубаво и да се чете...примерно. Барбара Палвин , след брака им 2023 официално носи фамилията на съпруга си - Спроус.

    23:17 15.05.2026

  • 8 Стар Мър-Мър-Мяу

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Да беше казал - Аман от ИИ ,щото тука вина немат никакви ДженЗи-та!
    ИИ няма естествен такъв

    23:20 15.05.2026

  • 9 Кеворк Думбаралян

    1 0 Отговор
    Много интересно е, че тази лутеранка (лутеранската църква е класическа протестантска църква и най-голяма евангелска деноминация) и мъжо й си носят халките на дясната ръка.

    23:35 15.05.2026