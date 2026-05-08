Адвокатът на Балдони се подигра на Блейк Лайвли: Твърде е уплашена заради лъжите си

Блейк Лайвли е прекратила съдебната си битка с режисьора и актьор Джъстин Балдони, защото е била твърде уплашена да свидетелства под клетва по време на процеса. Това заяви адвокатът на Балдони Брайън Фрийдман след изненадващото споразумение между двете страни, постигнато броени седмици преди началото на делото.

38-годишната Лайвли и 42-годишният Балдони сложиха край на продължилата близо две години съдебна сага в понеделник, въпреки че актрисата продължава да настоява за покриване на съдебните ѝ разноски и за обезщетения, свързани с неуспешния иск за клевета на стойност 400 милиона долара, заведен срещу нея от Балдони.

Споразумението беше постигнато малко преди насрочения за 18 май процес, след като съдия отхвърли голяма част от исковете на Блейк Лайвли по делото ѝ от 2024 г., включително ключови обвинения за сексуален тормоз и ответни действия.

В изявление за TMZ адвокатът на Джъстин Балдони заяви, че „истинската причина“ за извънсъдебното уреждане е била нежеланието на Лайвли да бъде подложена на кръстосан разпит. Според него процесът би „разкрил лъжите ѝ“.

„Част от причината Блейк да се съгласи на споразумение е, че се страхуваше да застане на свидетелската скамейка. Това би означавало да каже истината“, заяви Фрийдман.

Той постави под съмнение и публичната позиция на актрисата, че защитава жертви на сексуален тормоз. „Ако наистина го прави в името на оцелелите от сексуално насилие и ответни действия, защо не застана пред съда, за да го докаже?“, коментира адвокатът.

Фрийдман отправи и конкретни обвинения към Блейк Лайвли, твърдейки, че е подвела съда по няколко ключови въпроса. Сред тях е твърдението ѝ, че никога не е настоявала студиото Sony да унищожи необработени кадри от филма "Никога повече". По думите му това било опровергано от имейл на ръководителката в студиото Андж Джанети.

Адвокатът посочи още, че актрисата е отрекла да е убеждавала авторката Колийн Хувър да прекрати контактите си с Джъстин Балдони, въпреки че според депозирани показания самата Хувър потвърдила подобен разговор.

„Имаше и още лъжи“, заяви Фрийдман, като подчерта, че след споразумението съпругата на Райън Рейнлодс „не е получила нищо“, въпреки първоначалния си иск за 300 милиона долара.

В отговор правният екип на Блейк Лайвли коментира пред TMZ: „Изглежда, че той вече не е толкова „възхитен“ от постигнатото споразумение.“

Още през 2024 г. адвокатите на актрисата Майкъл Готлиб и Есра Хъдсън потвърдиха, че клиентката им е готова да свидетелства. Според тях делото е било свързано със „случилото се с Блейк Лайвли, след като е подала сигнал за сексуален тормоз на снимачната площадка и последвалите ответни действия“.

Междувременно съдебният конфликт продължава да генерира допълнително напрежение. Въпреки постигнатото споразумение, Лайвли настоява Балдони да поеме разходите по защитата ѝ срещу неговия иск за клевета, който съдът вече е отхвърлил. Освен това тя претендира за тройни компенсаторни и наказателни обезщетения.

Според съдебни документи двете страни са се отказали от правото си на обжалване. Адвокатите на режисьора обаче определят исканията на Лайвли като „драконовски“, подчертавайки, че клиентът им е имал право да се защитава.

Съдия Луис Лайман, който наблюдаваше и двете дела, вече е отхвърлил иска на Балдони срещу Лайвли, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и вестник The New York Times. Според съда твърденията на Блейк попадат под защитата на законодателството на щата Калифорния, прието след движението MeToo, което гарантира защита на лица, подаващи сигнали за сексуален тормоз.

В отделно изявление адвокатите на блондинката определиха споразумението като „категорична победа“ за актрисата и подчертаха, че ответниците вече носят „лична отговорност за злоупотреба с правната система с цел сплашване и заглушаване“.

От своя страна Брайън Фрийдман настоя, че именно неговият клиент е постигнал победа. „Съдът вече беше отхвърлил 10 от 13-те иска на Лайвли, включително всички обвинения за сексуален тормоз и клевета. В нашите очи те се споразумяха, защото знаеха, че ще загубят процеса“, заяви той.

Филмът "Никога повече", в който Блейк Лайвли изпълнява ролята на Лили Блум, а Джъстин Балдони играе неврохирурга Райл Кинкейд, реализира приходи от над 351 милиона долара в световния боксофис.