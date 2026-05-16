Приятелката на победителя в "Hell's Kitchen" Денисиньо го записала тайно за шоуто (ВИДЕО)

16 Май, 2026 12:08 1 627 4

Бразилецът разбрал, че е одобрен чак на втория етап от кастинга

Кадър: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Денисиньо и половинката му Айсен разказаха в "На кафе" любопитни подробности за връзката си и пътя към победата в "Hell's Kitchen".

Шампионът призна, че първоначално изобщо не е подозирал кой стои зад кандидатурата му за предаването.

„Моята половинка ме записа за „Hell's Kitchen". Минал съм първия и втория кастинг и чак тогава тя си призна, че ме е записала", разказа новият победител Денисиньо.

Той призна, че първоначално бил притеснен най-вече от това, че ще отсъства дълго време. „Бях притеснен, че няма да ме има три месеца и тя ще бъде сама", сподели победителят.

Денисиньо разказа и как съдбата го е отвела в Разград. „Имах проблеми с визата и първоначално бях нелегален. Мислех да си тръгна, но тогава срещнах Айсен и животът ми се преобърна", призна той.

От своя страна Айсен разкри как е започнала любовната им история. „Когато се запознахме, само се здрависахме и той се обърна да си работи. Все едно ме нямаше там", разказа тя със смях.

По думите ѝ с времето двамата започнали да прекарват повече време заедно, а Денисиньо постепенно започнал да ѝ подарява рози.

Айсен сподели още, че в началото и двамата били много срамежливи, а езиковата бариера също затруднявала комуникацията им.

„Той ми говореше на „вие" и ми казваше: „Вие сте много красива", разказа тя.

Тя призна и че именно тя е направила първата крачка към брака. „Аз му предложих да се оженим", каза Айсен.

Двамата не скриха и емоциите си около финала на „Hell's Kitchen", а Айсен призна, че се е разплакала, когато шеф Виктор Ангелов е обявил Денисиньо за победител.


Оценка 3.1 от 13 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ме боли осветителното тяло

    9 7 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    12:13 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Айсвиньо

    8 4 Отговор
    И сега тайно ще му похарчи и парите 👆👌😂

    12:47 16.05.2026

  • 4 Ватманяк

    15 1 Отговор
    България отказа да подкрепи трибунал срещу Путин


    Нашата страна, Унгария, Словакия и Малта се разграничиха
    България отказа да подкрепи трибунал срещу Путин

    43326 | 15 май 2026 | 15:44


    Това е новина, а не публикуването на дебилни снимки от измислени несъстоятелности.

    България е сред четирите държави от Европейския съюз, които не подкрепиха учредяването на специален трибунал за преследване на Владимир Путин.

    12:49 16.05.2026