Денисиньо и половинката му Айсен разказаха в "На кафе" любопитни подробности за връзката си и пътя към победата в "Hell's Kitchen".
Шампионът призна, че първоначално изобщо не е подозирал кой стои зад кандидатурата му за предаването.
„Моята половинка ме записа за „Hell's Kitchen". Минал съм първия и втория кастинг и чак тогава тя си призна, че ме е записала", разказа новият победител Денисиньо.
Той призна, че първоначално бил притеснен най-вече от това, че ще отсъства дълго време. „Бях притеснен, че няма да ме има три месеца и тя ще бъде сама", сподели победителят.
Денисиньо разказа и как съдбата го е отвела в Разград. „Имах проблеми с визата и първоначално бях нелегален. Мислех да си тръгна, но тогава срещнах Айсен и животът ми се преобърна", призна той.
От своя страна Айсен разкри как е започнала любовната им история. „Когато се запознахме, само се здрависахме и той се обърна да си работи. Все едно ме нямаше там", разказа тя със смях.
По думите ѝ с времето двамата започнали да прекарват повече време заедно, а Денисиньо постепенно започнал да ѝ подарява рози.
Айсен сподели още, че в началото и двамата били много срамежливи, а езиковата бариера също затруднявала комуникацията им.
„Той ми говореше на „вие" и ми казваше: „Вие сте много красива", разказа тя.
Тя призна и че именно тя е направила първата крачка към брака. „Аз му предложих да се оженим", каза Айсен.
Двамата не скриха и емоциите си около финала на „Hell's Kitchen", а Айсен призна, че се е разплакала, когато шеф Виктор Ангелов е обявил Денисиньо за победител.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ме боли осветителното тяло
12:13 16.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Айсвиньо
12:47 16.05.2026
4 Ватманяк
Нашата страна, Унгария, Словакия и Малта се разграничиха
България отказа да подкрепи трибунал срещу Путин
43326 | 15 май 2026 | 15:44
Това е новина, а не публикуването на дебилни снимки от измислени несъстоятелности.
България е сред четирите държави от Европейския съюз, които не подкрепиха учредяването на специален трибунал за преследване на Владимир Путин.
12:49 16.05.2026