Денисиньо и половинката му Айсен разказаха в "На кафе" любопитни подробности за връзката си и пътя към победата в "Hell's Kitchen".

Шампионът призна, че първоначално изобщо не е подозирал кой стои зад кандидатурата му за предаването.

„Моята половинка ме записа за „Hell's Kitchen". Минал съм първия и втория кастинг и чак тогава тя си призна, че ме е записала", разказа новият победител Денисиньо.

Той призна, че първоначално бил притеснен най-вече от това, че ще отсъства дълго време. „Бях притеснен, че няма да ме има три месеца и тя ще бъде сама", сподели победителят.

Денисиньо разказа и как съдбата го е отвела в Разград. „Имах проблеми с визата и първоначално бях нелегален. Мислех да си тръгна, но тогава срещнах Айсен и животът ми се преобърна", призна той.

От своя страна Айсен разкри как е започнала любовната им история. „Когато се запознахме, само се здрависахме и той се обърна да си работи. Все едно ме нямаше там", разказа тя със смях.

По думите ѝ с времето двамата започнали да прекарват повече време заедно, а Денисиньо постепенно започнал да ѝ подарява рози.

Айсен сподели още, че в началото и двамата били много срамежливи, а езиковата бариера също затруднявала комуникацията им.

„Той ми говореше на „вие" и ми казваше: „Вие сте много красива", разказа тя.

Тя призна и че именно тя е направила първата крачка към брака. „Аз му предложих да се оженим", каза Айсен.

Двамата не скриха и емоциите си около финала на „Hell's Kitchen", а Айсен призна, че се е разплакала, когато шеф Виктор Ангелов е обявил Денисиньо за победител.