Денисиньо е новият шампион на Hell’s Kitchen

15 Май, 2026 06:27 2 160 18

Впечатляващата победа срещу достойната Спирова му донесе награда от 50 000 евро и титлата “Най-добър готвач на България”

Кадър: NOVA
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Превърналият се в любимец на публиката Денис Морейра - Денисиньo е победителят в осмия сезон на Hell’s Kitchen. Бразилецът впечатли своя ментор шеф Виктор Ангелов и гостите в най-популярния ресторант в България с разнообразно многокомпонентно меню, комбиниращо неговите латиноамерикански корени и всичко научено в Кухнята на Ада. Впечатляващата победа срещу достойната Спирова му донесе награда от 50 000 евро и титлата “Най-добър готвач на България”, пише nova.bg.

Вечерта за финалистите започна със заплетено предизвикателство за предимство. Дуелът позволи на двамата съперници да представят авторско ястие, което най-добре описва пътя им до решаващия етап на надпреварата. По-креативните решения на Денисиньо му донесоха успеха и правото на първи избор при разпределянето на отборите за финалната вечеря.

В своя екип бразилецът приветства най-близкия си приятел Събков и неговата половинка Трифонова, харизматичния Лападатов, кулинарната енциклопедия Ремзи и опитния Стефан. На страната на огнената Спирова застанаха младата инфлуенсърка Симона, специалистът по месни продукти Милорад, италианският възпитаник Галин, сладкарят Цветомир и темпераментната Маргарита.

Финалната резервация премина изключително динамично и емоционално, но и с много взаимно уважение и спортсменска игра, което я превърна в незабравимо изживяване за всички почитатели на Кухнята на Ада. Отличното представяне на Спирова и Денисиньо направи решението на шеф Ангелов повече от трудно, но мнението на гостите в ресторанта и постоянството на латиноамериканския кулинар през целия сезон наклониха везните в негова полза и му позволиха да триумфира.

Денисиньо даде първото си ексклузивно интервю в официалния подкаст “Кухнята след Ада”. Там той сподели детайли за трудния си път от улиците на Рио де Жанейро до кулинарния връх в Hell’s Kitchen, за любовта на живота си Айсен и как България е станала неговата втора родина.

Кастингът за деветия сезон на Hell’s Kitchen е отворен. Всички професионалисти, хоби готвачи или кулинарни авантюристи, които искат да станат част от Кухнята на Ада, могат да се запишат в официалния сайт на NOVA.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Aлфа Bълкът

    6 19 Отговор
    Бразилия пак няма да направят нищо на световното първенство, всичките им звезди или дебели, или по дискотеките, или дебели и на втора работа като тоя.

    06:54 15.05.2026

  • 3 Викторчо

    8 17 Отговор
    излагаш се и не за първи път! Поне ме забавляваш как ги правиш на маймуни а ония търпят с надежда....... Поне трима от тия къде изгони готвеха в пъти по- добре от афробразилчето!

    07:00 15.05.2026

  • 4 Зиги

    6 4 Отговор
    Плюс тройка кебапчета със Снежанка и Лютеница, приготвени от шеф-готвачо на Билла България оле!

    07:02 15.05.2026

  • 5 Грозев е еничарин

    13 16 Отговор
    Свършиха се българите,че дадохте 50 бона Евро на тоя бразилски н егър,че и бездомник без образование при това.Миналата година дадоха наградата на Мартин Гимнастика от Варна,многократно лежал в затвора за наркотици.Преди него пък дадоха наградата на един с откровени психически отклонения,който е за лечение.Миналата година имаше две л езбоси,тая година омъжена с две деца кака развратничи и изневерява,това предаване е по-зле от турски сериал,пълна г авра !

    Коментиран от #9

    07:16 15.05.2026

  • 6 9689

    3 3 Отговор
    Сълзите правят борбата.

    07:46 15.05.2026

  • 7 Боза бате

    13 6 Отговор
    Не че нещо ама шеф Чирпака поне помогна на едно семейство да има шанс за дете. Момчето е добро и изстрадало, но това ли е целта на прИдаването?

    Коментиран от #10

    08:16 15.05.2026

  • 8 Чирпак

    15 4 Отговор
    Браво на момчето, показа талант!

    08:21 15.05.2026

  • 9 Биг брудар

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Грозев е еничарин":

    Социалния експеримент на Тупарев си разиграва човеци в ролите на примати а те се радват че са по тИливизора.

    08:22 15.05.2026

  • 10 жабешки бутчета голем специалитет

    9 8 Отговор

    До коментар #7 от "Боза бате":

    Да бе, ще ходят в Турция на инвитро, тоест финансираме турската икономика. НЕ Е ОК. Нашето момиче Спирова заслужаваше повече, но айде да се подмажем на чужденците - бразилец ниггър и туркиня. БЕЗРОДНИЦИ, не ви ли е срам.

    Коментиран от #12

    09:07 15.05.2026

  • 11 БСТ

    7 4 Отговор
    Българи нямаше ли ?

    Коментиран от #16, #17

    09:08 15.05.2026

  • 12 Ами

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "жабешки бутчета голем специалитет":

    Запиши се, яви се и победи след като видим каква попара ще надробиш. То с яйца на очи няма да спечелиш

    Коментиран от #13

    09:27 15.05.2026

  • 13 просто факти

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Аз мога да готвя - не се притеснявай. Става дума за Спирова и тоя. И за това че дадоха победата по политически причини така да се каже. Гледах предаването и знам за какво говоря и видях кой какво може.

    09:34 15.05.2026

  • 14 Егати и тъпото предаване

    3 4 Отговор
    Нора е моята богиня

    09:47 15.05.2026

  • 15 Артист

    3 1 Отговор
    Браво момче!

    10:00 15.05.2026

  • 16 ами да ти кажа

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "БСТ":

    Българите не сме модерни, освен ако не сме обратни, вегани и/или целите в татуировки.

    10:17 15.05.2026

  • 17 Българина

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "БСТ":

    Е, ти къде беше, та да гласуваме за теб?

    10:28 15.05.2026

  • 18 Завърнал се

    2 0 Отговор
    Догодина Роналдиньо.

    10:46 15.05.2026