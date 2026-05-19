„Дяволът носи Прада 2“ е първият филм, събрал над един милион евро приходи у нас за 2026 г.

„Дяволът носи Прада 2“ продължава да оглавява зрителския интерес у нас – двайсет години след първия филм, показват обобщените данни от киносалоните. Вече трета поредна седмица продукцията е най-гледана в България. Историята, която проследява както личните взаимоотношения между героите, така и модните подиуми на Милано, е привлякла 157 473 зрители и е реализирала приходи от 1 128 297 евро.

На второ място остава биографичният филм „Майкъл“, посветен на живота на поп иконата Майкъл Джексън. Месец след премиерата си лентата е гледана от 120 146 зрители и е донесла 880 446 евро приходи, информира БТА.

Третата позиция е за „Mortal Kombat II: Филмът“, чиято премиера беше преди седмица. Продължението на продукцията от 2021 година, вдъхновена от популярната видеоигрова поредица, вече има 26 916 зрители и 216 841 евро приходи.

Четвърто място в топ 10 заема „Овце детективи“, екранизация по романа „Три пълни чанти“ на Леони Суон от 2005 година. Историята за разследването на убийството на овчар е привлякла 9 598 зрители и е събрала 68 998 евро от продажба на билети.

Петата позиция е за анимацията „Супер Марио Галактика: Филмът“, която вече близо два месеца остава сред най-гледаните заглавия у нас. Космическите приключения на популярния герой от видеоигрите са проследени от 88 237 зрители, а приходите достигат 626 359 евро.

Сред новите заглавия от миналия петък най-предно място заема анимацията „Хайди: Спасяването на риса“, която дебютира на шеста позиция. Историята за опита на малката Хайди да спаси рис е гледана от 1 868 зрители и е реализирала 12 892 евро приходи.

На седмо място се нарежда „Топ гън: Маверик“, който се завърна на голям екран по повод 40-годишнината на поредицата. Само през изминалия уикенд филмът е привлякъл още 796 зрители и е добавил 7 484 евро към общите си приходи.

Осмата позиция е за хоръра „Мумията“, който вече пета седмица се излъчва в българските кина. Филмът, разказващ за семейство, открило изгубената си дъщеря мумифицирана, е гледан от 22 078 зрители и има 163 466 евро приходи.

Девето място заема оригиналният „Топ Гън“ от 1986 година, който също се завърна на екран заради годишнината на поредицата. Класиката е гледана от 1 244 зрители и е реализирала 10 222 евро приходи.

Десетата позиция е за германската продукция „Училището на магическите животни 4“. Историята за деца и техните магически животни, които се опитват да спасят училището си от закриване, е привлякла 7 335 зрители, а приходите за месец възлизат на 47 353 евро.

През изминалия уикенд, белязан от емоциите около „Евровизия“, общо 43 391 зрители са посетили кината в страната. За сравнение, по същото време миналата година филми са гледали 26 150 души.