Иван Рълев от "Игри на волята" стана баща за първи път

6 Май, 2026 11:15 716 2

Гордата майка Изабел сподели радостната новина с няколко кадъра от фотосесия като бременна

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Победителят от последният сезон на "Игри на волята" Иван Рълев и пловдивчанката Изабел Трендафилова станаха родители за първи път, научи Plovdiv24.bg oт социалните мрежи.

Гордата майка Изабел сподели радостната новина с няколко кадъра от фотосесия като бременна и написа:

"Понякога най-големите чудеса идват тихо… и променят всичко завинаги. Изненадата си има име. Самуил. 05.05.2026г- Един миг, който променя всичко.

До мен човекът, който превръща всяко предизвикателство в сила, всяка несигурност в спокойствие и всяка мечта в реалност - един прекрасен мъж и баща Иван Рълев. Добре Дошъл Самуил!"

27-годишната Изабел Трендафилова е популярна в града със своя бутик за дрехи и обувки. Тя е възпитаничка на ЕГ "Пловдив" и е с изключителен усет към модата. Това е първа рожба и за двамата.

Припомняме, че новината, че двамата са двойка стана на яве още през 2024 г., когато двойката бе забелязана за първи път да се разхожда публично по Главната на Пловдив.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Макето го е именувал на Македонскиот Цар, само дето го е написал грешно.

    11:20 06.05.2026

  2 Напомняне

    0 0 Отговор
    Мирослав Великов е големият победител в седмия (всъщност последния) сезон на екстремното риалити “Игри на волята”.
    „Победителят от последният сезон (всъщност на петия) на "Игри на волята" Иван Рълев“..

    11:45 06.05.2026