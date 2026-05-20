DARA със специално послание на концерта след завръщането си от Виена - защо излезе с този плакат в София

20 Май, 2026 12:45 2 464 34

Иска съвместна песен с Фред Агайн

DARA със специално послание на концерта след завръщането си от Виена - защо излезе с този плакат в София - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Малко, след като победи с историческа точкова разлика на "Евровизия 2026", Дара отправи предложение към друга известна личност, пише flagman.bg.

Българката, която ликува във Виена, излезе с плакат при посрещането си в София, с който призовава за съвместна песен с Фред Агайн. Тя направи това и в социална мрежа. Става въпрос за водещо име в електронната музика.


Фредерик Гибсън, известен професионално като Фред Агайн, е великобритански музикален продуцент, певец, автор на песни, мултиинструменталист и диджей.

Той е 32-годишен, 5 години по-голям от Дара. Счита се, че техен проект може да се превърне в световен хит. Българката вече е много известна с "Bangaranga".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 30 Отговор
    С кариерата на Дара е свършено.Евреите няма да простят загубата на Израел.

    Коментиран от #3, #10, #31

    12:49 20.05.2026

  • 2 Един пенсионер

    24 21 Отговор
    Едно време като видех това момиче и се радвах а сега ми се драйфа от нея

    Коментиран от #9, #27

    12:50 20.05.2026

  • 3 Може

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нали знаеш обаче, че винаги става обратното на това което си писал.

    12:53 20.05.2026

  • 4 Гост

    30 6 Отговор
    На конкурса наречен Евровизия отдавна няма музика въпреки, че се нарича музикален. На Евровизия всяка година ни пробутват ПРОДУКТ за харчене, то и за това изпълненията вече не ги наричат песни,а ПРОЕКТИ! Сривът е огромен особено когато ни пробутват политически или МТ-лб продукт!

    Коментиран от #15

    12:54 20.05.2026

  • 5 Гост

    12 6 Отговор
    Ганга банга . Банга гаранга

    12:55 20.05.2026

  • 6 От Галон към галфон

    23 5 Отговор
    Има ли български превод на песента на DARA? Не зная импресия език и нищо не разбрах. За, което So sory. Между другото, така изписва името си тази наша победителка. Освен Ирландия коя друга държава е с официален език английски?

    Коментиран от #12

    12:56 20.05.2026

  • 7 Кание Уест бангаран

    12 1 Отговор
    Ако чуете бангаранга копирана от Кание Уест,ще разберете.

    12:57 20.05.2026

  • 8 €чакарака

    16 7 Отговор
    Унгабанга няма ли да има и анадолска колаборация предвид какви ги лапа последно сигането с голямата уста и висналите цици?

    12:58 20.05.2026

  • 9 Едното време

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Един пенсионер":

    Едно време като видеше момиче ти се изправяше панталона а сега..косата. Нормално.

    12:58 20.05.2026

  • 10 Може да и

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    спасиш кариерата, като я поканиш в "твоето заведение ". Льохман.

    12:58 20.05.2026

  • 11 Език мой....

    16 0 Отговор
    Казва се БРИТАНСКИ, а не великобритански продуцент!
    Дипломите май са ви купени, не сте си ги изкарали с учене!

    Коментиран от #14

    12:59 20.05.2026

  • 12 хе хе

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "От Галон към галфон":

    Има превод, но е доста ... творчески.

    13:01 20.05.2026

  • 13 Титан

    4 9 Отговор
    Мислех че ще се издъни и много ме кефеше,сега мноо ме дразни.

    13:04 20.05.2026

  • 14 Владислав Граматик

    7 8 Отговор

    До коментар #11 от "Език мой....":

    Абсолютно! Казва се и се пише Великобритания, но британски, британец, британка, а не великобритански. Освен това, на английски Аgain ce произнася като аген или агейн, но не и агайн.
    А, Дара има хубаво бъдеще, убеден съм!

    13:05 20.05.2026

  • 15 Може

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Дори въобще не може да се сравнява с възродените ПЕВЧЕСКИ традиции в "Интервизия". Стига под "традиции" да разбираме конкурсът спечелен от нежен xoмoceкcyaлeн виетнамец с тежък фон дьо тен и завидно издръжлива спирала.

    Защо не и ПЕВЧЕСКИ традиции в песента-победител, която е с откровено антикитайска риторика и се базира на древна легенда за победата на виетнамски воин над китайската армия.

    13:06 20.05.2026

  • 16 От хейтър

    8 7 Отговор
    Много дъмбари и ступидари на едно място събрани и крякат нещо неразбираемо, което обаче имало дълбок и скрит смисъл. Това е новата реалност братчета и сестричета в Бангарария

    Коментиран от #20

    13:06 20.05.2026

  • 17 Някоя непозната за вас!!!

    16 5 Отговор
    Това всички ли са дрогирани,или просто всички са идиотизираха.
    Срам ме е.Срам ме е от всичкото това пиянство .

    13:10 20.05.2026

  • 18 Фройд

    5 1 Отговор
    Телета, техника и имущество изгоряха при пожар в кравеферма в Монтанско ...банг банг....

    13:13 20.05.2026

  • 19 Иван 1

    15 1 Отговор
    Господа журналисти може ли да се пише на български език за да разбират всички в тази страна за какво става въпрос.

    13:17 20.05.2026

  • 20 Тайната ви е разкрита😎

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "От хейтър":

    Реалността е каквато ние си я направим. И ще преименуваме на Бангарария родното ти село, защото голям БАНГър се е пръкнал в него.🫵

    Коментиран от #23

    13:23 20.05.2026

  • 21 МариаМена

    1 0 Отговор
    Чуйте песента ми VEVO … ммм защо ли ?

    13:25 20.05.2026

  • 22 Росинант

    8 5 Отговор
    Стига сте ни натрапвали тази kranta.

    13:27 20.05.2026

  • 23 Мъдьо

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Тайната ви е разкрита😎":

    Вие не "правите"нищо, само блеете, докато овчаря ви насочва с гегата. Беенгереееенге.

    13:30 20.05.2026

  • 24 Да се обяви за

    9 1 Отговор
    Почетна членка на всичкото факултет.

    13:35 20.05.2026

  • 25 ШЕФА

    4 2 Отговор
    Да беше написала плаката на турски и цигански Кауфланд жалък и безДАРен.

    13:47 20.05.2026

  • 26 Да 1 и 9

    1 0 Отговор
    Сега вече, нищо не изправяш, шото няма какво!

    14:04 20.05.2026

  • 27 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Един пенсионер":

    Одъртел си и омекнал

    14:11 20.05.2026

  • 28 Йес

    1 3 Отговор
    Ща не и се кефите бе,мургава е,татуирана ката бабуин, навряла си е джуките в кошера.Бреца сърцераздирателно.Дзвиздъ е...

    14:12 20.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Закривай

    4 3 Отговор
    Двама анонимници някви Фред и Дара . Жал ми е за децата че така долно ги използват

    14:15 20.05.2026

  • 31 Ай стига с тия

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Евреи вече .Аман от едни и същи дъвки

    14:16 20.05.2026

  • 32 Браво

    4 1 Отговор
    На красивата Даричка.Жива и здрава миличка и успех във всяко начинание

    14:18 20.05.2026

  • 33 Ейййй не се спряха

    2 1 Отговор
    Продължават някви жалки насекоми да плюят красивото и талантливо момиче. Мръсно племе.....

    14:26 20.05.2026

  • 34 Абе

    2 0 Отговор
    Дарче, насочи се професионално към жива и енергична музика - там ти е силата , а Фред си го слушай и гледай за удоволствие !

    14:35 20.05.2026