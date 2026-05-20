DARA със специално послание на концерта след завръщането си от Виена - защо излезе с този плакат в София

Малко, след като победи с историческа точкова разлика на "Евровизия 2026", Дара отправи предложение към друга известна личност, пише flagman.bg.

Българката, която ликува във Виена, излезе с плакат при посрещането си в София, с който призовава за съвместна песен с Фред Агайн. Тя направи това и в социална мрежа. Става въпрос за водещо име в електронната музика.

Фредерик Гибсън, известен професионално като Фред Агайн, е великобритански музикален продуцент, певец, автор на песни, мултиинструменталист и диджей.

Той е 32-годишен, 5 години по-голям от Дара. Счита се, че техен проект може да се превърне в световен хит. Българката вече е много известна с "Bangaranga".