Божана Кацарова се разсъблече гола в "Къщата на инфлуенсърите" (ВИДЕО)

30 Септември, 2025 17:01 1 983 15

  • божана кацарова-
  • кулинар-
  • готвачка-
  • инфлуенсър-
  • риалити-
  • шоу

Кулинарката реши да покаже бюста си, а после и се надупи

Божана Кацарова се разсъблече гола в "Къщата на инфлуенсърите" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бюжана Кацарова предизвика истинска еуфория, след като извади на показ както бюста си, така и задните си части. Кулинарката, която не спестява нищо на аудиторията, отново вдигна градусите - този път не в кухнята, а пред камерите на риалити формат в YouTube.

По време на участието си ексцентричната Божана не спря да провокира и взриви зрителите и съквартирантите си, след като внезапно вдигна блузата си и показа голите си силиконови гърди.

@ytfgreedy Сиси ли ? #fyp #fypbg #къщатанаинфлуенсърите #форюпейдж #вайръл ♬ original sound - YTFGreedy

Малко след това Божана реши да „надгради“ скандала, като се надупи, свали панталоните и остави камерите да уловят всяка подробност.

@dubay12378 #bojana #kushtatanaifluensurite #fyp #balkan #bulgaria @BOJANA is cooking ♬ original sound - ☦︎ МЕТРОВКАТА ☦︎ 🔞🚜

Откъси от скандалните моменти моментално започнаха да се въртят из социалните мрежи и предизвикаха вълна от коментари - от фенове, които я нарекоха смела и без задръжки, до други, които определиха поведението ѝ като поредната евтина провокация и простащина.

Форматът, в който участва - "Къщата на инфлуенсърите" печели популярност именно със скандалите на участниците, но звездната готвачка очевидно реши да вдигне летвата максимално високо, предава Телеграф.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Продънени беге

    12 0 Отговор
    А н о с и

    17:05 30.09.2025

  • 2 Зевс

    22 0 Отговор
    Дъното не е края на падението, тинята под него е безгранична!

    Коментиран от #8

    17:07 30.09.2025

  • 3 дядото

    19 1 Отговор
    при сегашните жени е така.едни показват ум,интелект и образованост,други- семейство и деца,а трети- цици и дупе.коя каквото има

    17:10 30.09.2025

  • 4 Цъцъ

    18 0 Отговор
    Завършена пpocтакеca, дъно! 🤮

    17:12 30.09.2025

  • 5 оня с коня

    0 3 Отговор
    ас харесвам някиите на оня вальо глухотто куче от козлодуй

    неговите циццки мачкам редвоно

    Коментиран от #6

    17:19 30.09.2025

  • 6 Анадън му

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    турско гербаджийче дай думата на коня си, очевидно е по-умен от теб.

    17:24 30.09.2025

  • 7 Пич

    3 0 Отговор
    Ц ц ц ц......... Това трябва да го криеш ако го авеш !!! Но не за да не те види мъжа и , ако има , а защото ще бъде срамно да те видят с него !!!

    17:25 30.09.2025

  • 8 Първо

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    се минава през тинята... След нея, е дъното. Пък къде е божана... скърца ми на полуоската.

    17:26 30.09.2025

  • 9 звездната готвачка на шпекови салами

    7 0 Отговор
    в Къщата на инфлуенсърите

    17:31 30.09.2025

  • 12 Срааам

    8 0 Отговор
    Да ви yринирам на къщата и на инфлуенсърите!

    17:46 30.09.2025

  • 13 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Мила родна простащина,предавания наречени реалити формат за селяндури и простаци.

    17:55 30.09.2025

  • 15 Защо

    4 0 Отговор
    Ли българският мъж презира българската жена? Незнам!

    18:07 30.09.2025