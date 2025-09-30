Божана Кацарова се разсъблече гола в "Къщата на инфлуенсърите" (ВИДЕО)

Бюжана Кацарова предизвика истинска еуфория, след като извади на показ както бюста си, така и задните си части. Кулинарката, която не спестява нищо на аудиторията, отново вдигна градусите - този път не в кухнята, а пред камерите на риалити формат в YouTube.
По време на участието си ексцентричната Божана не спря да провокира и взриви зрителите и съквартирантите си, след като внезапно вдигна блузата си и показа голите си силиконови гърди.
@ytfgreedy Сиси ли ? #fyp #fypbg #къщатанаинфлуенсърите #форюпейдж #вайръл ♬ original sound - YTFGreedy
Малко след това Божана реши да „надгради“ скандала, като се надупи, свали панталоните и остави камерите да уловят всяка подробност.
@dubay12378 #bojana #kushtatanaifluensurite #fyp #balkan #bulgaria @BOJANA is cooking ♬ original sound - ☦︎ МЕТРОВКАТА ☦︎ 🔞🚜
Откъси от скандалните моменти моментално започнаха да се въртят из социалните мрежи и предизвикаха вълна от коментари - от фенове, които я нарекоха смела и без задръжки, до други, които определиха поведението ѝ като поредната евтина провокация и простащина.
Форматът, в който участва - "Къщата на инфлуенсърите" печели популярност именно със скандалите на участниците, но звездната готвачка очевидно реши да вдигне летвата максимално високо, предава Телеграф.
1 Продънени беге
17:05 30.09.2025
2 Зевс
Коментиран от #8
17:07 30.09.2025
3 дядото
17:10 30.09.2025
4 Цъцъ
17:12 30.09.2025
5 оня с коня
неговите циццки мачкам редвоно
Коментиран от #6
17:19 30.09.2025
6 Анадън му
До коментар #5 от "оня с коня":турско гербаджийче дай думата на коня си, очевидно е по-умен от теб.
17:24 30.09.2025
7 Пич
17:25 30.09.2025
8 Първо
До коментар #2 от "Зевс":се минава през тинята... След нея, е дъното. Пък къде е божана... скърца ми на полуоската.
17:26 30.09.2025
9 звездната готвачка на шпекови салами
17:31 30.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Срааам
17:46 30.09.2025
13 ШЕФА
17:55 30.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Защо
18:07 30.09.2025