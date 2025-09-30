Божана Кацарова се разсъблече гола в "Къщата на инфлуенсърите" (ВИДЕО)

Бюжана Кацарова предизвика истинска еуфория, след като извади на показ както бюста си, така и задните си части. Кулинарката, която не спестява нищо на аудиторията, отново вдигна градусите - този път не в кухнята, а пред камерите на риалити формат в YouTube.

По време на участието си ексцентричната Божана не спря да провокира и взриви зрителите и съквартирантите си, след като внезапно вдигна блузата си и показа голите си силиконови гърди.

Малко след това Божана реши да „надгради“ скандала, като се надупи, свали панталоните и остави камерите да уловят всяка подробност.

Откъси от скандалните моменти моментално започнаха да се въртят из социалните мрежи и предизвикаха вълна от коментари - от фенове, които я нарекоха смела и без задръжки, до други, които определиха поведението ѝ като поредната евтина провокация и простащина.

Форматът, в който участва - "Къщата на инфлуенсърите" печели популярност именно със скандалите на участниците, но звездната готвачка очевидно реши да вдигне летвата максимално високо, предава Телеграф.