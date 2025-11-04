Новини
Андреа пя полугола в столичен клуб (СНИМКА 18+)

4 Ноември, 2025 08:14 3 982 28

  • андреа-
  • чалга-
  • полугола-
  • столичен клуб-
  • участие

Певицата предизвика фурор с поредното си разголено участие, на което заложи на дантелено боди и високи ботуши

Андреа пя полугола в столичен клуб (СНИМКА 18+) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Чалга дивата Андреа обърка нощния клуб с бардак – и то буквално. Певицата, която напоследък отново се завърна активно на клубната сцена, предизвика фурор с поредното си разголено участие, на което заложи на дантелено боди и високи ботуши, оставяйки малко място за въображение, пише marica.bg.

Андреа очевидно няма намерение да се вписва в рамки – провокацията е нейната запазена марка. С подобни сценични тоалети излизаше преди години и Камелия, с която отдавна имат негласна вражда на тема коя първа въведе еротиката в попфолка.

Фенове коментират, че Андреа напомня на Мадона от 90-те – смела, предизвикателна и винаги готова да скандализира. Разликата е, че Мадона правеше това на световни турнета, докато нашата фолк кралица избира по-интимната атмосфера на българските клубове.

@andreabulgaria_ #андреа #даймивсичко #andrea #andreabulgaria #daimivsichko ♬ original sound - Andrea

В социалните мрежи видеата от участието ѝ вече се въртят масово, а мненията се разделиха – едни я наричат „богиня на сцената“, други – „прекалено дръзка“. Едно обаче е сигурно – Андреа отново успя да накара всички да говорят за нея.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    36 3 Отговор
    Това трябва да се разбира като преоценена стока.

    08:18 04.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 цоикасд

    36 2 Отговор
    Ами с какво друго да белсне??? Боклук, показва че има цаци, за да я видят че е жива. А тя прооста и жива е вече мъртва, парцал. И тези боклуци опроостачиха българите. Показа че има цаци и??? Акъл няма, което е по голямата трагедия. Слава на Господ Иисус Христос, опошляването и низките страсти като на животни са празна работа. До нищо не водят. Маймуни.

    Коментиран от #24

    08:20 04.11.2025

  • 4 нормално за чалгопитеци

    19 2 Отговор
    Ама можеше и без снимки и видео в статията? Или хората си ги искат?

    Коментиран от #21

    08:21 04.11.2025

  • 5 Новичок

    21 1 Отговор
    На видеото нямаше ботуши даже...въй но щом булинфо така е рекло.Да бъде.Пфу...

    Коментиран от #22

    08:23 04.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Новичок

    5 0 Отговор
    А къде е денмаро ??? Сигурно чете за П.У.Р.Н.

    08:26 04.11.2025

  • 8 Дедо

    4 9 Отговор
    Браво, има кво да покажи жината и го показва.

    Коментиран от #28

    08:28 04.11.2025

  • 9 Жайме

    5 2 Отговор
    Тя е разголена,а не участието й. Участието няма какво да показва. Цицонките и дупенцето са си нейни.

    08:29 04.11.2025

  • 10 Уили

    13 1 Отговор
    Тази жена отдавна е за психиатър. Нали уж беше отслабнала, какви са тези сланини?

    Коментиран от #12

    08:35 04.11.2025

  • 11 Пич

    11 1 Отговор
    Виждаме , че вече е дебелашка ! Иначе - когато се облече , може да ни смаете с тази новина !!!

    08:35 04.11.2025

  • 12 Новичок

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Уили":

    За авторката ли бре ???

    08:37 04.11.2025

  • 13 волан

    6 3 Отговор
    Женските гърди не са провокация. Те са красота и топлина! Жените са приказки,написани от Бог. Жените са любов,нежност,мекота и желание.

    Коментиран от #14

    08:39 04.11.2025

  • 14 а тъй, каза им го

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "волан":

    айде наздраве!

    08:40 04.11.2025

  • 15 Топлинно счетоводство

    12 0 Отговор
    Поради захлаждане на времето, Топлофикация София поетапно започва да пуска порното.

    08:46 04.11.2025

  • 16 ЗДрасти

    7 1 Отговор
    Това рекламна статия на Андреа ли е?

    08:56 04.11.2025

  • 17 Сашо

    6 1 Отговор
    Стара претоплена яхния.

    09:01 04.11.2025

  • 18 пенсия

    4 2 Отговор
    Дъртоо,дъртооо

    09:04 04.11.2025

  • 19 Селтак калтак

    4 1 Отговор
    30 години, две прецакани поколения, както каза Парцанян по друга тема, ударът в стената ще бъде с 200

    09:12 04.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 питекантропус

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "нормално за чалгопитеци":

    Като Радевата партия-той нямал намерение но хората искали.

    09:17 04.11.2025

  • 22 Гинка

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Новичок":

    Ши са съблича ами,иначе е продавачка на централна гара.

    09:20 04.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 086

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "цоикасд":

    На Мандреа сисите и даже не са истински, не знам какво точно показва.

    09:34 04.11.2025

  • 25 монголоида

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Турските роби":

    Нещо монголоида е недоволен от живота си в турция и хванал да обижда българите. Турците отдавна са настръхнали срещу никнещите като гъби руски квартали във всеки турски град, заради увеличената в пъти престъпност откакто дойдоха руснаците.

    Коментиран от #27

    09:34 04.11.2025

  • 26 Кроки

    2 2 Отговор
    Тая си мисли, че е още 1990 и вестник ШОК все още се издава. При толкова безплатно порно по интернет в HD качество, това крокодилче може само да цвили пред пияни чичаци в кварталната кръчма.

    09:39 04.11.2025

  • 27 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "монголоида":

    Сутринта помолили си на българския бог Монголското куче Тангра робе.
    Плати ли издръжката на петте американски бази с които си окупиран.
    Попита ли работниците в Оризаре как американските войници ги хвърлят на земята като роби.
    Турски роб като теб веднага става американски роб нали генетичен предателю

    09:40 04.11.2025

  • 28 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дедо":

    И какво има да показва бре? Ти дедо трябва да си виждал! 🤣🤣🤣

    09:47 04.11.2025