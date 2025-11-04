Андреа пя полугола в столичен клуб (СНИМКА 18+)

Чалга дивата Андреа обърка нощния клуб с бардак – и то буквално. Певицата, която напоследък отново се завърна активно на клубната сцена, предизвика фурор с поредното си разголено участие, на което заложи на дантелено боди и високи ботуши, оставяйки малко място за въображение, пише marica.bg.

Андреа очевидно няма намерение да се вписва в рамки – провокацията е нейната запазена марка. С подобни сценични тоалети излизаше преди години и Камелия, с която отдавна имат негласна вражда на тема коя първа въведе еротиката в попфолка.

Фенове коментират, че Андреа напомня на Мадона от 90-те – смела, предизвикателна и винаги готова да скандализира. Разликата е, че Мадона правеше това на световни турнета, докато нашата фолк кралица избира по-интимната атмосфера на българските клубове.

В социалните мрежи видеата от участието ѝ вече се въртят масово, а мненията се разделиха – едни я наричат „богиня на сцената“, други – „прекалено дръзка“. Едно обаче е сигурно – Андреа отново успя да накара всички да говорят за нея.