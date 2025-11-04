Андреа пя полугола в столичен клуб (СНИМКА 18+)

Чалга дивата Андреа обърка нощния клуб с бардак – и то буквално. Певицата, която напоследък отново се завърна активно на клубната сцена, предизвика фурор с поредното си разголено участие, на което заложи на дантелено боди и високи ботуши, оставяйки малко място за въображение, пише marica.bg.
Андреа очевидно няма намерение да се вписва в рамки – провокацията е нейната запазена марка. С подобни сценични тоалети излизаше преди години и Камелия, с която отдавна имат негласна вражда на тема коя първа въведе еротиката в попфолка.
Фенове коментират, че Андреа напомня на Мадона от 90-те – смела, предизвикателна и винаги готова да скандализира. Разликата е, че Мадона правеше това на световни турнета, докато нашата фолк кралица избира по-интимната атмосфера на българските клубове.
@andreabulgaria_ #андреа #даймивсичко #andrea #andreabulgaria #daimivsichko ♬ original sound - Andrea
В социалните мрежи видеата от участието ѝ вече се въртят масово, а мненията се разделиха – едни я наричат „богиня на сцената“, други – „прекалено дръзка“. Едно обаче е сигурно – Андреа отново успя да накара всички да говорят за нея.
1 Трол
08:18 04.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 цоикасд
Коментиран от #24
08:20 04.11.2025
4 нормално за чалгопитеци
Коментиран от #21
08:21 04.11.2025
5 Новичок
Коментиран от #22
08:23 04.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Новичок
08:26 04.11.2025
8 Дедо
Коментиран от #28
08:28 04.11.2025
9 Жайме
08:29 04.11.2025
10 Уили
Коментиран от #12
08:35 04.11.2025
11 Пич
08:35 04.11.2025
12 Новичок
До коментар #10 от "Уили":За авторката ли бре ???
08:37 04.11.2025
13 волан
Коментиран от #14
08:39 04.11.2025
14 а тъй, каза им го
До коментар #13 от "волан":айде наздраве!
08:40 04.11.2025
15 Топлинно счетоводство
08:46 04.11.2025
16 ЗДрасти
08:56 04.11.2025
17 Сашо
09:01 04.11.2025
18 пенсия
09:04 04.11.2025
19 Селтак калтак
09:12 04.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 питекантропус
До коментар #4 от "нормално за чалгопитеци":Като Радевата партия-той нямал намерение но хората искали.
09:17 04.11.2025
22 Гинка
До коментар #5 от "Новичок":Ши са съблича ами,иначе е продавачка на централна гара.
09:20 04.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 086
До коментар #3 от "цоикасд":На Мандреа сисите и даже не са истински, не знам какво точно показва.
09:34 04.11.2025
25 монголоида
До коментар #23 от "Турските роби":Нещо монголоида е недоволен от живота си в турция и хванал да обижда българите. Турците отдавна са настръхнали срещу никнещите като гъби руски квартали във всеки турски град, заради увеличената в пъти престъпност откакто дойдоха руснаците.
Коментиран от #27
09:34 04.11.2025
26 Кроки
09:39 04.11.2025
27 Ха ХаХа
До коментар #25 от "монголоида":Сутринта помолили си на българския бог Монголското куче Тангра робе.
Плати ли издръжката на петте американски бази с които си окупиран.
Попита ли работниците в Оризаре как американските войници ги хвърлят на земята като роби.
Турски роб като теб веднага става американски роб нали генетичен предателю
09:40 04.11.2025
28 Хи хи хи
До коментар #8 от "Дедо":И какво има да показва бре? Ти дедо трябва да си виждал! 🤣🤣🤣
09:47 04.11.2025