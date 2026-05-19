Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Звездата от „Октопод“ Микеле Плачидо празнува 80-годишен юбилей

Звездата от „Октопод“ Микеле Плачидо празнува 80-годишен юбилей

19 Май, 2026 09:42 1 222 7

  • микеле плачидо-
  • корадо катани-
  • рожден ден-
  • юбилей

Вижте любопитни факти от биографията на актьора

Звездата от „Октопод“ Микеле Плачидо празнува 80-годишен юбилей - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден празнува една от най-големите звезди на италианското кино и телевизия – Микеле Плачидо. Легендарният актьор навършва 80 години, а името му остава завинаги свързано с култовия сериал „Октопод“ и образа на комисар Корадо Катани – герой, превърнал се в символ на борбата срещу мафията.

Роден на 19 май 1946 г. в малкото градче Асколи Сатриано в Южна Италия, Плачидо израства в бедно семейство с още двама братя. Преди да се отдаде на актьорството, той дори работи като полицай – факт, който по-късно му помага изключително много в изграждането на образа на Катани.

След като напуска полицията, заминава за Рим, където учи актьорско майсторство в Националната академия за драматично изкуство. Дебютът му в киното е в края на 60-те години, но големият пробив идва през 1978 г., когато печели престижната „Сребърна мечка“ на кинофестивала в Берлин за ролята си във филма „Ернесто“.

Истинската световна слава обаче идва през 80-те години със сериала "Октопод". В ролята на комисар Корадо Катани Плачидо се превръща в любимец на милиони зрители, включително и в България, където сериалът се радва на феноменален успех през 90-те. Образът на честния полицай, изправен срещу мафията, остава една от най-емблематичните телевизионни роли в европейската история.

Освен „Октопод“, Плачидо има впечатляваща кариера и в киното. Сред по-известните му филми са „Сицилианска връзка“, „Непознатата“, „Сорая“ и българската продукция "Живи легенди", в която участва през 2013 г. Любопитен факт е, че актьорът има необичаен метод за подготовка – той преписва целия сценарий на ръка със син химикал, за да научи по-добре репликите си.

През последните десетилетия Плачидо се утвърди и като уважаван режисьор. Един от най-обсъжданите му проекти е историческата драма "Сянката" на Караваджо, която лично представи в България по време на „Киномания“. Филмът получи силни отзиви заради мрачната и дълбока интерпретация на живота на великия художник Караваджо.

В личния си живот актьорът също неведнъж е бил във фокуса на медиите. Първата му съпруга е актрисата Симонета Стефанели – позната на зрителите като Аполония от Кръстникът. Двамата се развеждат през 90-те години. По-късно Плачидо се жени за актрисата Федерика Винченти, която е с 37 години по-млада от него. Актьорът е баща на пет деца.

И днес, на 80, Микеле Плачидо остава активен в киното и театъра. Преди време той обяви, че иска да снима следващия си филм в България, като не скри възхищението си от българските киноспециалисти и публика.

За няколко поколения зрители Плачидо ще остане не просто голям актьор, а лицето на една телевизионна епоха – човекът, който превърна комисар Катани в легенда.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УдоМача

    19 0 Отговор
    Господ здраве да му дава!

    09:46 19.05.2026

  • 2 Русь

    15 0 Отговор
    Евала на Микеле!


    И Евала на Тано Каридди! 🙂

    09:48 19.05.2026

  • 3 Въй

    0 3 Отговор
    Плачи до полунощ!

    09:50 19.05.2026

  • 4 Механик

    12 0 Отговор
    Бъди жив и здрав, комисарю! Благодаря за хубавия филм и прекрасните спомени!

    Коментиран от #6

    10:15 19.05.2026

  • 5 Велик е тоя

    7 0 Отговор
    Сериалът ни показа каква е за адната мафия, която й предстоеше на България и нямаме никакъв шанс.

    Много красив актьор.

    10:47 19.05.2026

  • 6 Страхотен филм

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Улиците на София опустяваха. Всички бяха пред телевизорите.

    Коментиран от #7

    10:53 19.05.2026

  • 7 Перо

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Страхотен филм":

    А пък аз си правех чук и гек

    11:40 19.05.2026