Звездата от „Октопод“ Микеле Плачидо празнува 80-годишен юбилей

Днес рожден ден празнува една от най-големите звезди на италианското кино и телевизия – Микеле Плачидо. Легендарният актьор навършва 80 години, а името му остава завинаги свързано с култовия сериал „Октопод“ и образа на комисар Корадо Катани – герой, превърнал се в символ на борбата срещу мафията.

Роден на 19 май 1946 г. в малкото градче Асколи Сатриано в Южна Италия, Плачидо израства в бедно семейство с още двама братя. Преди да се отдаде на актьорството, той дори работи като полицай – факт, който по-късно му помага изключително много в изграждането на образа на Катани.

След като напуска полицията, заминава за Рим, където учи актьорско майсторство в Националната академия за драматично изкуство. Дебютът му в киното е в края на 60-те години, но големият пробив идва през 1978 г., когато печели престижната „Сребърна мечка“ на кинофестивала в Берлин за ролята си във филма „Ернесто“.

Истинската световна слава обаче идва през 80-те години със сериала "Октопод". В ролята на комисар Корадо Катани Плачидо се превръща в любимец на милиони зрители, включително и в България, където сериалът се радва на феноменален успех през 90-те. Образът на честния полицай, изправен срещу мафията, остава една от най-емблематичните телевизионни роли в европейската история.

Освен „Октопод“, Плачидо има впечатляваща кариера и в киното. Сред по-известните му филми са „Сицилианска връзка“, „Непознатата“, „Сорая“ и българската продукция "Живи легенди", в която участва през 2013 г. Любопитен факт е, че актьорът има необичаен метод за подготовка – той преписва целия сценарий на ръка със син химикал, за да научи по-добре репликите си.

През последните десетилетия Плачидо се утвърди и като уважаван режисьор. Един от най-обсъжданите му проекти е историческата драма "Сянката" на Караваджо, която лично представи в България по време на „Киномания“. Филмът получи силни отзиви заради мрачната и дълбока интерпретация на живота на великия художник Караваджо.

В личния си живот актьорът също неведнъж е бил във фокуса на медиите. Първата му съпруга е актрисата Симонета Стефанели – позната на зрителите като Аполония от Кръстникът. Двамата се развеждат през 90-те години. По-късно Плачидо се жени за актрисата Федерика Винченти, която е с 37 години по-млада от него. Актьорът е баща на пет деца.

И днес, на 80, Микеле Плачидо остава активен в киното и театъра. Преди време той обяви, че иска да снима следващия си филм в България, като не скри възхищението си от българските киноспециалисти и публика.

За няколко поколения зрители Плачидо ще остане не просто голям актьор, а лицето на една телевизионна епоха – човекът, който превърна комисар Катани в легенда.