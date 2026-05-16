Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
"Мандалореца и Грогу" получи смесени отзиви: вълнуващо приключение или най-слабия "Star Wars филм

"Мандалореца и Грогу" получи смесени отзиви: вълнуващо приключение или най-слабия "Star Wars филм

16 Май, 2026 18:38 1 167 9

  • мандалорецът и грогу-
  • междузвездни войни-
  • филм-
  • отзиви-
  • реакции-
  • star wars

Някои зрители определят филма като "забавен летен филм", докато други го смятат за "просто по-дълъг епизод от сериала"

"Мандалореца и Грогу" получи смесени отзиви: вълнуващо приключение или най-слабия "Star Wars филм - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

"Мандалореца и Грогу" бележи официалното завръщане на поредицата "Междузвездни войни" на голям екран, а първите реакции на филмовите критици и журналисти след предпремиерните прожекции се оказаха силно разнопосочни. Част от отзивите определят продукцията като „забавно и динамично приключение“, докато други я критикуват като прекалено телевизионна и лишена от емоционална дълбочина.

Филмът е продължение на успешния сериал „Мандалорецът“ и проследява новите приключения на ловеца на глави Дин Джарин, изигран от Педро Паскал, и неговия млад спътник Грогу, наричан от феновете бебе Йода. Според официалния синопсис действието се развива след падането на Империята, когато остатъци от имперски военачалници продължават да действат из галактиката, а Новата република търси помощта на легендарния мандалорски наемник.

Сред най-позитивните реакции е тази на журналиста Ерик Дейвис от Fandango, който определя филма като „вълнуващо приключение“ и подчертава, че продукцията поставя акцент върху забавлението, а не върху сложната митология на поредицата. По думите му именно това напомня колко ефективна може да бъде вселената на „Междузвездни войни“, когато се освободи от тежестта на натрупания канон. Той отделя специално внимание и на музиката на Лудвиг Йорансон, в която открива препратки към синтезаторните екшън и хорър продукции от 80-те години.

По-умерени оценки идват от част от специализираните медии. Журналистът Жермен Люсие от io9 коментира, че филмът напомня „по-дълъг и по-скъп епизод на сериала“, като според него историята е по-фокусирана върху нови светове и същества, отколкото върху развитието на персонажите.

Критики отправя и Пери Немироф от Collider, която посочва, че образът на Рота Хътянина, озвучен от Джеръми Алън Уайт, не е реализиран достатъчно убедително. Според нея персонажът постепенно намира мястото си във филма, но е имало по-силен начин да бъде представена ролята му в историята.

Сред най-негативните мнения е това на журналиста Джонатан Сим, който определя продукцията като „един от най-слабите филми от поредицата „Междузвездни войни““. Той критикува липсата на емоционален заряд, предвидимия сюжет и бойните сцени, които според него разчитат прекалено много на компютърни ефекти и визуален спектакъл.

Режисьор на филма е Джон Фавро, който създаде и оригиналния сериал за Disney+. Сценарият е написан съвместно с Ноа Клоър и новия ръководител на Lucasfilm Дейв Филони. В актьорския състав се включва и Сигорни Уивър.

Премиерата на "Мандалореца и Грогу" идва в любопитен момент за франчайза, който отсъства от киносалоните от 2019 г. насам след разделящия критиката и феновете филм "Възходът на Скайуокър". През последните години Lucasfilm насочи вниманието си основно към стрийминг продукции като „Книгата на Боба Фет“, Ahsoka, Andor и „The Acolyte“.

"Мандалореца и Грогу" тръгва по кината на 22 май.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    Сериалите за Ашока и Боба Дето бяха добри.

    18:43 16.05.2026

  • 2 Исторически парк

    8 4 Отговор
    Поредната дисни боза

    18:47 16.05.2026

  • 3 Ме боли осветителното тяло

    5 3 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    Коментиран от #4

    18:47 16.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ИЗЦЪКЛЕН

    8 2 Отговор
    ТОВА НЕ Е ЛИ НАШ ГНОМЧО ........?

    18:52 16.05.2026

  • 6 Язе

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тизе":

    Мъчил си се нещо да мяцнеш тъдява, ма ич ти се не е получило.

    18:54 16.05.2026

  • 7 Сатана Z

    1 4 Отговор
    Андор беше и ще остане най-добре направения сериал от Star Wars.

    19:02 16.05.2026

  • 8 Този филм

    4 1 Отговор
    го направиха на сапунена опера.
    Оставете филма на мира, той е уникален във всяко отношение, това не е сериалът “Грозалинда и Мухлярдо”.
    Аман…

    20:10 16.05.2026

  • 9 факт

    3 0 Отговор
    абе, друго си е родно порно-чалга

    20:43 16.05.2026