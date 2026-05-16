Кристофър Нолан иска "Одисея" да е най-големият му филм

16 Май, 2026 17:24 967 18

Режисьорът искал снимачният процес да е предизвикателен заради естеството на историята

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кристофър Нолан разкри нови подробности около мащабната продукция „Одисея“ в интервю за предаването „60 Minutes“, посветено на работата му по филма и на все по-рядко използваната технология за снимане на лента IMAX.

В откъс от разговора с журналиста Скот Пели, публикуван от Variety, Нолан заявява, че още от самото начало е възприемал проекта като най-мащабния в кариерата си.

„Когато се захванахме с „Одисея“, всичко беше въпрос на мащаб. Това трябваше да бъде най-големият филм, който сме правили досега. Трябваше да бъде предизвикателство за всички нас, защото такова е естеството на самата история“, казва режисьорът.

По време на интервюто Скот Пели коментира сцена, в която Мат Деймън, в ролята на Одисей, управлява кораб сред бурни води.

„Изглежда, че почти сте удавили Мат Деймън“, отбелязва журналистът, а Нолан отговаря с усмивка: „Определено го подложихме на сериозно изпитание.“ В отделен разговор самият Мат Деймън определя снимките като „най-трудния филм“, в който е участвал досега.

Втората част от материала на „60 Minutes“ е посветена на техническата страна на продукцията. Според екипа на предаването „Одисея“ ще бъде първият пълнометражен филм в историята, заснет изцяло с IMAX камери.

Камерите IMAX използват 70-милиметрова филмова лента и се смятат за една от най-сложните и скъпи технологии в киноиндустрията. В репортажа Нолан демонстрира процеса по физическо рязане и сглобяване на кадри в последната по рода си лаборатория за филмова обработка.

Според Скот Пели интересът на режисьора към IMAX започва още в тийнейджърските му години, когато на 16-годишна възраст гледа документален филм на гигантски IMAX екран в музей.

„Дигиталното заснемане и монтаж са по-бързи и по-евтини, затова почти никой вече не работи по този начин“, отбелязва журналистът в репортажа.

Въпреки това Нолан продължава да защитава използването на филмова лента, която според специалисти предлага значително по-високо качество на изображението. По данни, цитирани в материала, 70-милиметровият IMAX формат осигурява до три пъти по-висока резолюция в сравнение със стандартното дигитално кино.

През последните години Кристофър Нолан се утвърди като един от най-големите защитници на аналоговото кино и традиционната филмова технология в Холивуд. След успеха на "Опенхаймер" режисьорът продължи да работи почти изцяло с IMAX камери и реални практически ефекти вместо дигитална визуализация.

„Одисея“ е сред най-очакваните филмови проекти в индустрията и бележи поредното сътрудничество между Нолан и Мат Деймън след „Опенхаймер“ и Интерстелар. Премиерата на филма ще се състои през юли тази година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С тая лупита

    24 0 Отговор
    едва ли... много е тъмна. Аз лично ще бойкотирам.

    17:28 16.05.2026

  • 2 Дккекейе

    26 0 Отговор
    Нема шанс да гледам тази глупост. Хубавата Елена е изиграна от гологлава африканка, а Ахил е транссексуален.

    17:35 16.05.2026

  • 3 Гост

    21 0 Отговор
    Поредното холивудско извращение! След като тракиецът Орфей беше чернокож сега редът е на гъркинята Елена! Във филма задължително трябва да има хомо и лесбо герои и двама трима инвалиди, кой без ръка, кой без крак защото режисьорът е пълен инвалид без глава! Кому е нужна гаврата с Омир и световната култура?

    Коментиран от #18

    17:37 16.05.2026

  • 4 минувач

    22 0 Отговор
    Орфей го направиха черен.Очевидно траките са били черни с къдрави коси.Сега и Елена черна.Да си гледат филмите по америка.Не съм расист.Но има елементарна историческа истина.Елините не зная как ще го преглътнат.

    17:43 16.05.2026

  • 5 Ме боли осветителното тяло

    6 1 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    17:46 16.05.2026

  • 6 Хахаха

    18 0 Отговор
    Да, ще бъде най-грандиозният провал и финансов погром.
    Снежанка катастрофира с финансов погром.

    17:47 16.05.2026

  • 7 само че този вариант на одисея

    10 0 Отговор
    се позиционира в жанра КОМЕДИЯ най малкото заради комедийния актьорски състав , който няма никаква връзка с историческия епос

    17:51 16.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 исторически в онези времена

    15 0 Отговор
    не е имало съжителства и омешвания между расово черни и бели хора , този филм е или фантастичен или комедиен но не и исторически ориентиран

    Коментиран от #15

    17:56 16.05.2026

  • 10 Хейт

    11 0 Отговор
    Много искаш! Ще бъде най-големият ти провал!

    18:02 16.05.2026

  • 11 Ласков

    12 0 Отговор
    Той се подиграва на всички нас с тази пародия. Този филм трябва да бъде цензуриран

    18:38 16.05.2026

  • 12 Одисей

    12 0 Отговор
    Омир, е голяма лъжица г-н Нолан!

    18:59 16.05.2026

  • 13 Тоя филм

    7 0 Отговор
    Ще бъде по зле и от снежанка като гледаемост , аман от печки които се слагат в бели роли

    20:25 16.05.2026

  • 14 Айде айде

    4 1 Отговор
    Нолан се продаде скъпо и прескъпо за да се осъществи проекта му. Мъжествения и красив Ахил /преди Брад Пит/ замени със дребен джендър. Нежната, бяла и руса хубава Елена /преди Даян Крюгер/ замени със афроамериканка. Разказвача /преди Орландо Блум/ замени със чернокож рапър.
    Ще има интерес за едно гледане, хората очакват да видят скъпата продукция и дотам. Нолан ще се налапа с кинти а дали филма ще се превърне в класика е без значение.

    20:45 16.05.2026

  • 15 Именно

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "исторически в онези времена":

    Да беше сменил името на филма и да си прави черна комедийка, лошо няма. Но, очерня класиката на Омир като претендира за най-големия блокбъстър на всички времена. Пошло.

    20:50 16.05.2026

  • 16 Палец надолу

    6 0 Отговор
    Язък за талантливите актьори от ранга на Мат Деймън, Робърт Патисън и Чарлийс Терон участващи в тази пародия на Одисея. За хубавата Елена и Ахил положението е плачевно, че и Зендая в поддържаща роля взе за да е цирка пълен.

    20:57 16.05.2026

  • 17 Ку-ку

    2 0 Отговор
    Смятам, че американските индианци са пренебрегнати. Няма ли и за тях включване в продукцията?

    22:01 16.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.