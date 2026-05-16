Кристофър Нолан иска "Одисея" да е най-големият му филм

Кристофър Нолан разкри нови подробности около мащабната продукция „Одисея“ в интервю за предаването „60 Minutes“, посветено на работата му по филма и на все по-рядко използваната технология за снимане на лента IMAX.
В откъс от разговора с журналиста Скот Пели, публикуван от Variety, Нолан заявява, че още от самото начало е възприемал проекта като най-мащабния в кариерата си.
„Когато се захванахме с „Одисея“, всичко беше въпрос на мащаб. Това трябваше да бъде най-големият филм, който сме правили досега. Трябваше да бъде предизвикателство за всички нас, защото такова е естеството на самата история“, казва режисьорът.
По време на интервюто Скот Пели коментира сцена, в която Мат Деймън, в ролята на Одисей, управлява кораб сред бурни води.
„Изглежда, че почти сте удавили Мат Деймън“, отбелязва журналистът, а Нолан отговаря с усмивка: „Определено го подложихме на сериозно изпитание.“ В отделен разговор самият Мат Деймън определя снимките като „най-трудния филм“, в който е участвал досега.
Втората част от материала на „60 Minutes“ е посветена на техническата страна на продукцията. Според екипа на предаването „Одисея“ ще бъде първият пълнометражен филм в историята, заснет изцяло с IMAX камери.
Камерите IMAX използват 70-милиметрова филмова лента и се смятат за една от най-сложните и скъпи технологии в киноиндустрията. В репортажа Нолан демонстрира процеса по физическо рязане и сглобяване на кадри в последната по рода си лаборатория за филмова обработка.
Според Скот Пели интересът на режисьора към IMAX започва още в тийнейджърските му години, когато на 16-годишна възраст гледа документален филм на гигантски IMAX екран в музей.
„Дигиталното заснемане и монтаж са по-бързи и по-евтини, затова почти никой вече не работи по този начин“, отбелязва журналистът в репортажа.
Въпреки това Нолан продължава да защитава използването на филмова лента, която според специалисти предлага значително по-високо качество на изображението. По данни, цитирани в материала, 70-милиметровият IMAX формат осигурява до три пъти по-висока резолюция в сравнение със стандартното дигитално кино.
През последните години Кристофър Нолан се утвърди като един от най-големите защитници на аналоговото кино и традиционната филмова технология в Холивуд. След успеха на "Опенхаймер" режисьорът продължи да работи почти изцяло с IMAX камери и реални практически ефекти вместо дигитална визуализация.
„Одисея“ е сред най-очакваните филмови проекти в индустрията и бележи поредното сътрудничество между Нолан и Мат Деймън след „Опенхаймер“ и Интерстелар. Премиерата на филма ще се състои през юли тази година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Снежанка катастрофира с финансов погром.
14 Айде айде
Ще има интерес за едно гледане, хората очакват да видят скъпата продукция и дотам. Нолан ще се налапа с кинти а дали филма ще се превърне в класика е без значение.
20:45 16.05.2026
15 Именно
До коментар #9 от "исторически в онези времена":Да беше сменил името на филма и да си прави черна комедийка, лошо няма. Но, очерня класиката на Омир като претендира за най-големия блокбъстър на всички времена. Пошло.
20:50 16.05.2026
