Талибаните премахнаха минималната възраст за брак за момичета, 9-годишни деца ще бъдат законни съпруги

Талибанското правителство в Афганистан прие закон, който ефективно премахва минималната възраст за брак за момичета, съобщи The Times, позовавайки се на правителствен документ, озаглавен „Принципи на раздялата на съпрузите“.

Документът е одобрен от върховния лидер на талибаните Хайбатулла Ахундзада. Според новите правила, правото на брак вече е обвързано с настъпването на пубертета, а не с възрастта. В документа се посочва също, че мълчанието на „девица, достигнала пубертета“, може да се счита за съгласие за брак.

Експертите отбелязват, че това означава легализиране на детските бракове. Според най-голямата сунитска школа на мисълта, минималната възраст за пубертет за момичетата може да бъде девет години.

Преди това, според Афганистанския граждански кодекс от 1977 г., минималната възраст за брак за момичетата е била 16 години, а за момчетата 18 години. Законът от 2009 г. за премахване на насилието срещу жените криминализира брака с момичета под 15 години. Новият закон за талибаните напълно премахва тези ограничения.

„Сега тази възрастова граница е премахната. Ако едно момиче достигне пубертет на девет или десет години, то се счита за законно готово за брак“, каза Хория Мосадик, ръководител на организацията за изследване на правата на човека Conflict Analysis Network (CAN).

Законът също така постановява, че бракът на момиче, уреден от баща или дядо ѝ, може да бъде анулиран само в определени случаи, например ако съпругът е счетен за жесток, психично болен или „морално корумпиран“. Жестокостта обаче не се счита за достатъчно основание за развод.

„С други думи, дори ако съпругът е жесток към жена си, това само по себе си не е основание за развод.“ „Ако съпругът е насилник, съдът първо ще се опита да помири съпрузите, вместо да предостави на жената развод или защита“, обясни Шахарзад Акбар, ръководител на афганистанската организация за правата на човека Rawadari.

Според нея основното послание на новия закон е, че жената не може да напусне съпруга си без неговото съгласие. Според оценки на УНИЦЕФ, приблизително 28% от жените в Афганистан на възраст от 15 до 49 години са се омъжили преди да навършат 18 години. Правозащитниците се опасяват, че броят на детските бракове ще се увеличи след премахването на възрастовата граница.

Организацията на обединените нации (ООН) вече изрази „сериозна загриженост“ относно новия закон, приет в Афганистан, който включва разпоредби за детските бракове. Отбелязва се, че този кодекс допълнително затвърждава дискриминацията срещу жените и момичетата. „Това подкопава принципа на свободното и пълно съгласие и не успява да защити най-добрите интереси на детето“, се казва в изявлението.

След завръщането на талибаните на власт през август 2021 г. положението на жените и момичетата в Афганистан се влоши рязко. На момичетата е забранено образование след шести клас, на жените е забранено да учат в университети, а наложени са ограничения върху заетостта, пътуванията и общественото участие. Освен това талибаните разпуснаха правителствените структури, които защитаваха жените, включително Министерството по въпросите на жените и специализираните полицейски звена за борба с домашното насилие.

През 2024 г. Афганистан забрани строителството на къщи с прозорци, които гледат към кухнята на съседа или други места, където обикновено живеят жени. Както съобщи The New York Times, след земетресението, което удари Афганистан в нощта на 1 септември 2025 г., много мъже спасители не са помагали на жени поради забрана за контакт между жени и мъже, които не са роднини.