Робърт Дауни Джуниър разкри ключовото условие за заснемането на трети филм от поредицата за Шерлок Холмс

21 Май, 2026 10:42 910 1

Съпругата му, Сюзън Дауни, има последната дума

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Робърт Дауни Джуниър разкри ключовото условие за заснемането на трети филм от поредицата за Шерлок Холмс. Оказва се, че съпругата му, Сюзън Дауни, има последната дума, заяви актьорът в отговор на въпрос на Асошиейтед прес дали ще има продължение на емблематичния франчайз.

„Не знам. Хората говорят за това, но тя е продуцент“, уточни Дауни Джуниър. Сюзън Дауни, която стоеше до него, бързо отговори на изявлението му: „Това е голяма мистерия“, отбеляза тя с усмивка. След думите ѝ Робърт Дауни Джуниър се засмя.

Първите два филма, в които Дауни Джуниър изигра брилянтния детектив, създаден от Артър Конан Дойл, бяха пуснати през 2009 и 2011 г., припомни People. Джуд Лоу изигра д-р Уотсън, а режисурата бе на Гай Ричи.

Още през 2016 г. Variety, позовавайки се на свои източници, обяви, че Warner Bros., Village Roadshow и Team Downey (продуцентската компания на Робърт Дауни Джуниър и съпругата му) са избрали екип от сценаристи, които да помогнат за оформянето на сценария и историята за следващия филм от поредицата за Шерлок Холмс. Изданието отбеляза, че предишните два проекта са спечелили над 500 милиона долара в световен мащаб. Трилогията винаги е бил приоритет за студиото, но Дауни Джуниър е имал доста натоварен график, предвид ролята си на Железния човек (Тони Старк) във филма за супергероите на Marvel. Според Variety се очаквало както Дауни Джуниър, така и Джъд Лоу да повторят ролите си, като Гай Ричи се завръща като режисьор. Сюзън Дауни е посочена като продуцент на филма.

През 2019 г. Deadline, позовавайки се на Warner Bros., съобщи, че премиерата на третата част е насрочена за 22 декември 2021 г. Въпреки това, както отбеляза People, проектът изчезна от планирания график за пускане на филми на студиото.

Робърт Дауни Джуниър се ожени за Сюзън Дауни (по баща Ливайн) през август 2005 г. Двойката има две деца. Синът им, Екстън Елиас, е роден на 7 февруари 2012 г., а дъщеря им, Аври Роел, е родена на 4 ноември 2014 г.

Актьорът има и по-голям син, Индио, роден на 7 септември 1993 г. Майка му е първата съпруга на Дауни Джуниър, Дебора Фалконър, с която бе женен 12 години (от 1992 до 2004 г.).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ме боли осветителното тяло

    1 0 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    12:09 21.05.2026