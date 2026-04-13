13 април 2001 г.: Открити са 20 позлатени мумии в Египет

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 13 април 2001 г. в Египет е обявено откриването на 20 позлатени мумии. Находката е направена от международен екип археолози в храма Тапосирис Магна (Taposiris Magna), разположен западно от Александрия.

Храмът Тапосирис Магна е бил посветен на бог Озирис. Мумиите са намерени в 16 каменни гробници, вдълбани в скалите. Те датират от гръко-римския период (между 332 г. пр.н.е. и 395 г. сл.н.е.). Някои от мумиите са били украсени със златни езици, поставени в устата им – ритуал, целящ да им позволи да разговарят с боговете в отвъдното.

В същия район са открити и саркофази, статуи, златни монети и съдове за вино. Интересно е, че през същия период активни проучвания се провеждат и в Долината на златните мумии в оазиса Бахария, където през годините са открити стотици подобни артефакти.


