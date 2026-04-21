В египетска мумия откриха папирус с текст от „Илиада“!

На мястото на древния град Оксиринх в днешния Ел Банас, Египет, археолози от испано-египетска експедиция откриха некропол от римската епоха.

Там бяха намерени мумии, украсени с амулети във формата на златни езици. В една от мумиите беше открит фрагмент от папирус, съдържащ текста на „Илиада“ на Омир, съобщи Arkeonews.

Учените установиха, че откритият фрагмент принадлежи към книга II на „Илиада“, известна като „Каталог на корабите“. Тя описва гръцките сили, плавали до Троя. Откриването на класическа гръцка литература в египетска мумия е рядкост.

Хишам Ел-Лейти, генерален секретар на Върховния съвет по антики на Египет, смята, че това откритие показва, че елитът на Оксиринх е бил повлиян от гръцката култура и също така е взаимодействал активно с нейните литературни традиции.

Папирусът е бил поставен умишлено в мумията, според изследователите. Този избор вероятно свързва литературата с идеи за задгробния живот или личната идентичност.

Археолозите откриха също теракотени и бронзови фигурки. Сред тях са изображения на бог Харпократ като конник и Купидон. Тези находки показват гръко-римско религиозно влияние в региона.

Учените стигнаха и до три погребални камери. Те съдържаха големи керамични съдове, съдържащи кремирани човешки останки. Това показва ритуал, съчетаващ кремацията с традиционните погребални обичаи.