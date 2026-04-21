В египетска мумия откриха папирус с текст от „Илиада“!

На мястото на древния град Оксиринх в днешния Ел Банас, Египет, археолози от испано-египетска експедиция откриха некропол от римската епоха.
Там бяха намерени мумии, украсени с амулети във формата на златни езици. В една от мумиите беше открит фрагмент от папирус, съдържащ текста на „Илиада“ на Омир, съобщи Arkeonews.
Учените установиха, че откритият фрагмент принадлежи към книга II на „Илиада“, известна като „Каталог на корабите“. Тя описва гръцките сили, плавали до Троя. Откриването на класическа гръцка литература в египетска мумия е рядкост.
Хишам Ел-Лейти, генерален секретар на Върховния съвет по антики на Египет, смята, че това откритие показва, че елитът на Оксиринх е бил повлиян от гръцката култура и също така е взаимодействал активно с нейните литературни традиции.
Папирусът е бил поставен умишлено в мумията, според изследователите. Този избор вероятно свързва литературата с идеи за задгробния живот или личната идентичност.
Археолозите откриха също теракотени и бронзови фигурки. Сред тях са изображения на бог Харпократ като конник и Купидон. Тези находки показват гръко-римско религиозно влияние в региона.
Учените стигнаха и до три погребални камери. Те съдържаха големи керамични съдове, съдържащи кремирани човешки останки. Това показва ритуал, съчетаващ кремацията с традиционните погребални обичаи.
09:01 21.04.2026
2 Курций Руф
Както и мобилния телефон на фараона с номерата на Ахил , Хубавата Елена , Парис ,Хектор и Патрокъл.
09:01 21.04.2026
3 И плоча с афтограф
09:05 21.04.2026
4 Теолог
09:14 21.04.2026
5 Един
"... фрагмент от папирус, съдържащ текста на „Илиада“... " : Как ФРАГМЕНТ от папирус съдържа текста на Илиада - ЦЕЛИЯ ?
Правилното е да напишеш : "... фрагмент от папирус, съдържащ текст от „Илиада“... "
09:19 21.04.2026
6 Идън
До коментар #4 от "Теолог":Разбира се,че съществува и е един- т. е. монотеизъм. Представи си какъв хаос е било и ще бъде ако имаме политеизъм-т. е вяра в много богове.То ако Зевс имаше само една жена- гръцката митология би била много кратка. И не знам защо при цял Ахил- и днес някои виждат само петата му.
09:28 21.04.2026
7 6135
Какви гърци в Троянската война?
Такива няма споменати дори веднаж в Илиадата.
09:33 21.04.2026
8 Древните римляни са били
Достатъчно е да видим дворците, вилите и резиденциите на римските аристократи със статуи, стенописи, мозайки и т.н. на гръцки герои и богове от древността, цели гръцки епоси, пресъздадени в картини.
Така че намирането на някакъв папирус с текст от Илиада в римска мумия, не е кой знае какъв феномен!
09:33 21.04.2026
10 3566
До коментар #7 от "6135":Троянската война е конфликт между обединени ахейски (ГРЪЦКИ) царства, водени от Агамемнон от Микена, и защитниците на Троя. А гръцки предводители са : Агамемнон, Ахил, Одисей, Менелай, Аякс. Така, че не пишете глупости.
09:44 21.04.2026
11 Ми то в Оксиринх и в Наг Хамади
В Оксиринх са открити оше в ктрая на 19 век над 500000 свитъци с всякакви текстове, предмино на гръцки, от административни и счетоводни , битови, поезия, философия до библейски текстове.
В Наг Хамади са открити прословутите 13 ГНОСТИЧНИ ЕВАНГЕЛИЯ, на коптски език, които и до днес хвърлят християнството в смут!
Особено Евангелието на Тома, на Филип и най забележителното според мен- Евангелието на Магдалена!
09:44 21.04.2026
12 Реалист
До коментар #4 от "Теолог":Просто са чиитили като са откривали науки и култура в цивилизацията
09:48 21.04.2026
14 Баце,
До коментар #10 от "3566":Това да не вземеш да го кажеш на някой грък! Веднага ще ти се нацупи. Щото Гърция не е Гърция, а Елада, гръцкия не е гръцки, а елински и гърците не са гърци, а елини, смешниците...
09:52 21.04.2026
15 Е, айде сега
До коментар #6 от "Идън":Патрокъл и Бризеида са му виждали и други части от тялото
10:08 21.04.2026
16 6135
До коментар #10 от "3566":По времето на Троянската война така наречените гърци все още са си били в Африка. Вярно е че има малки популации, главно от наемници, главно по южните пристанища, но те са без особено значение.
А, да се отъждествяват ахеите с гърци... замълчавам изумено.
10:29 21.04.2026
17 Теолог
До коментар #6 от "Идън":Въпроса има много по сложен отговор! Чавала сте, че другото име на Сатаната, е лъжата. В Библията също е описана стройна небесна йерархия. И сега, какво може да е истинското голямо престъпление на "Падналите"? Според мен, лъжата! Те са излъгали човеците, че са Богове! И лесно е било да бъде повярвано, че са такива. А това е тежко престъпление срещу Бог, сравнимо с предателство, бунт, и революция! Затова наказанието е било толкова строго. Хиляди години са лъгали хората, че са богове. И са били възприемани като такива. Освен в Библията, в много писания има податки, че Бог им изпраща пратеници, който да ги предупредят да оставят скверните си дела. Дал им е шанс, преди да ги накаже. Оттам според мен идва многобожието! От лъжата, че са Богове! Но резултата е видим - Бог е един, и никой не е равен на Него!
10:33 21.04.2026
18 27-1—ЙЕС—усъ 94-2
До коментар #5 от "Един":Статията е писана от ИИ - личи си от километър!
Рекламка май-май на някаква си там култура
10:52 21.04.2026
19 Идън
До коментар #17 от "Теолог":Не бих могла да го напиша по този хубав начин. Така е.
10:58 21.04.2026
20 Идън
До коментар #17 от "Теолог":И не само лъжата е грях- грехът има много разновидности и се връща върху грешния.Напр. Нерон се е смятал за Аполон- а е бил грозно джудже- потънал в грехове- разврат и нарцисизъм. Гонел и убивал християните и накрая полудява и се самоубива.Обзет от рогатия- запалва Рим и хвърля вината върху християните.Хората са потресени- но не смеели да му с противопоставят. От страхпред власт имащите тълпата освобождава престъпника Варава от кръста и разпъва Иисус.
11:19 21.04.2026
21 Теолог
До коментар #20 от "Идън":Това е така, но аз опитах да отговаря, какъв е основният грях на Падналите! Защото не е написано конкретно, и предизвиква почуда, спекулации и предположения. Всичко е много трудно, и няма еднозначен отговор. Ето, въпроса който поставяте за разврата. Една от преките Божии заповеди е, да не се прелюбодейства. А една друга заповед е "Плодете се, множете се, и населявайте земята"! Ето пример и като действие. Когато Авраам моли Бог за деца, защото Сара не може, Бог отговаря (цитирам смислово а не буквално, за по добро разбиране):
- Авраме, ти глупак ли си, имаш наложница, двйствай!
Така се появява сина на Агар (наложницата), откъдето агаряните претендират за първенство!
Това обърква дори мен! Не мога да отговоря точно!
11:45 21.04.2026
22 Идън
До коментар #21 от "Теолог":Това не е единственото противоречие... Ами ,,радвайте се и се веселете,,- в психологията би прозвучало като психопатия - ако няма съответствие между събитието и реакция на радост и веселие...
12:16 21.04.2026
23 Теолог
До коментар #22 от "Идън":Или - Бог говори за себе си в множествено число!
"Да идем, да разрушим това скверно творение, да разбъркаме езиците им, и да направим така, че да не живеят повече от 120 години!"
Мисля, че отговорът е намесата на църквата. Не задължително като фалшификати, а като изхвърляне на писаното, което обяснява много неща. Като изхвърлянето на евангелията, който показват, че Мария Магдалена е жена на Иисус, и подчертават нейната важност за Него, като дори я наричат първо апостол! За да властват над жените. Дълго време мислех защо е било по важно да овладеят жените. Защото са се сетили, че жените като по вещи манипулаторки от мъже, лесно ще хванат манипулациите за власт на църквата! Преди църквата, жените са били образовани, мислещи, и напредничави. Много императори са си пришили "Велики" заради жените си!
12:53 21.04.2026
24 Идън
До коментар #23 от "Теолог":На кръщенето попът пита мъжа
-Отричаш ли се от Сатаната?
Не мога,отче- имам още две деца от нея...
13:29 21.04.2026
26 Теолог
До коментар #24 от "Идън":Благодаря за отделеното време! Когато имам повече от него, с удоволствие бих си поговорил отново с такъв увлекателен събеседник! Със здраве!
14:12 21.04.2026
27 А бе
Те са някакви племена, дошли от Африка и си присвояват великата тракийска история, култура и наследство. Ние, българите, сме част от траките, а те не са. Троянската война е война между тракийски племена, а не между гръцки.
НЯМА ГРЪЦКА ДЪРЖАВНОСТ, НЯМА ГРЪЦКА КУЛТУРА,
НЯМА ГРЪЦКА МИТОЛОГИЯ, НЯМА ГРЪЦКИ БОГОВЕ, НЯМА ГРЪЦКА АЗБУКА
Така твърди „Екипът2-Руните говорят“
15:38 21.04.2026