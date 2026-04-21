Новини
Любопитно »
В египетска мумия откриха папирус с текст от „Илиада“!

21 Април, 2026 08:48, обновена 21 Април, 2026 08:55 3 336 27

  • мумия-
  • египет-
  • археология-
  • илиада

Находката е станала на мястото на древния град Оксиринх в днешния Ел Банас

Снимка: Ministry of Tourism and Antiquities
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На мястото на древния град Оксиринх в днешния Ел Банас, Египет, археолози от испано-египетска експедиция откриха некропол от римската епоха.

Там бяха намерени мумии, украсени с амулети във формата на златни езици. В една от мумиите беше открит фрагмент от папирус, съдържащ текста на „Илиада“ на Омир, съобщи Arkeonews.

Учените установиха, че откритият фрагмент принадлежи към книга II на „Илиада“, известна като „Каталог на корабите“. Тя описва гръцките сили, плавали до Троя. Откриването на класическа гръцка литература в египетска мумия е рядкост.

Хишам Ел-Лейти, генерален секретар на Върховния съвет по антики на Египет, смята, че това откритие показва, че елитът на Оксиринх е бил повлиян от гръцката култура и също така е взаимодействал активно с нейните литературни традиции.

Папирусът е бил поставен умишлено в мумията, според изследователите. Този избор вероятно свързва литературата с идеи за задгробния живот или личната идентичност.

Археолозите откриха също теракотени и бронзови фигурки. Сред тях са изображения на бог Харпократ като конник и Купидон. Тези находки показват гръко-римско религиозно влияние в региона.

Учените стигнаха и до три погребални камери. Те съдържаха големи керамични съдове, съдържащи кремирани човешки останки. Това показва ритуал, съчетаващ кремацията с традиционните погребални обичаи.


Египет
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    3 0 Отговор
    Ел Бананас в Египет,

    09:01 21.04.2026

  • 2 Курций Руф

    22 5 Отговор
    Ха,Ха.
    Както и мобилния телефон на фараона с номерата на Ахил , Хубавата Елена , Парис ,Хектор и Патрокъл.

    09:01 21.04.2026

  • 3 И плоча с афтограф

    16 2 Отговор
    На Лили Иванова!

    09:05 21.04.2026

  • 4 Теолог

    7 6 Отговор
    Може да разгледаме Боговете на Египет, Шумер, и Бога в Стария завет, като пряко доказателство за силата на Иисус, Бог Отец, и Светият дух! Това което трябва да знаете е, че те са истински Богове, реално съществуващи и всесилни. Управлявали са Земята хиляди години, но - докато им е било позволено! Защо мисля така? Египет и Шумер са загадка на цивилизации, които са се появили изведнъж. Без никакви доказателства за постепенно развитие. С огромни познания, и писменост, за която също няма виждане да се е развивала, а сякаш някой ги е научил. Или - тези цивилизации се развиват под ръководството на Боговете. Като виждате и Израил, в Стария завет! И какво виждаме - контактите с Боговете са били непосредствени. Също както с Бог в Статия завете. Та, в древните писания има една загадка - общо взето преведено означава "Времето, в което Боговете изчезнаха за една нощ"! Та, тези дотогава могъщи и всевластни Богове са напуснали Земята, където им е било много комфортно, под страх от последствия при неподчинение, а не по желание! А такава заповед може да им бъде дадена само от Единия Бог! Следователно - Той съществува!

    Коментиран от #6, #12

    09:14 21.04.2026

  • 5 Един

    11 0 Отговор
    Миленчо , като главен редактор не се изразяваш правилно, защото си написал :
    "... фрагмент от папирус, съдържащ текста на „Илиада“... " : Как ФРАГМЕНТ от папирус съдържа текста на Илиада - ЦЕЛИЯ ?
    Правилното е да напишеш : "... фрагмент от папирус, съдържащ текст от „Илиада“... "

    Коментиран от #18

    09:19 21.04.2026

  • 6 Идън

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Теолог":

    Разбира се,че съществува и е един- т. е. монотеизъм. Представи си какъв хаос е било и ще бъде ако имаме политеизъм-т. е вяра в много богове.То ако Зевс имаше само една жена- гръцката митология би била много кратка. И не знам защо при цял Ахил- и днес някои виждат само петата му.

    Коментиран от #15, #17

    09:28 21.04.2026

  • 7 6135

    7 3 Отговор
    "Тя описва гръцките сили, плавали до Троя. Откриването на класическа гръцка литература в египетска мумия е рядкост."

    Какви гърци в Троянската война?
    Такива няма споменати дори веднаж в Илиадата.

    Коментиран от #10

    09:33 21.04.2026

  • 8 Древните римляни са били

    2 2 Отговор
    големи почитатели на гръцката поезия, театър и философия.
    Достатъчно е да видим дворците, вилите и резиденциите на римските аристократи със статуи, стенописи, мозайки и т.н. на гръцки герои и богове от древността, цели гръцки епоси, пресъздадени в картини.

    Така че намирането на някакъв папирус с текст от Илиада в римска мумия, не е кой знае какъв феномен!

    09:33 21.04.2026

  • 9 Е как иначе

    2 1 Отговор
    И един мармот завивал шоколада в стниол.

    09:43 21.04.2026

  • 10 3566

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "6135":

    Троянската война е конфликт между обединени ахейски (ГРЪЦКИ) царства, водени от Агамемнон от Микена, и защитниците на Троя. А гръцки предводители са : Агамемнон, Ахил, Одисей, Менелай, Аякс. Така, че не пишете глупости.

    Коментиран от #14, #16

    09:44 21.04.2026

  • 11 Ми то в Оксиринх и в Наг Хамади

    4 0 Отговор
    папируси да искаш!

    В Оксиринх са открити оше в ктрая на 19 век над 500000 свитъци с всякакви текстове, предмино на гръцки, от административни и счетоводни , битови, поезия, философия до библейски текстове.

    В Наг Хамади са открити прословутите 13 ГНОСТИЧНИ ЕВАНГЕЛИЯ, на коптски език, които и до днес хвърлят християнството в смут!
    Особено Евангелието на Тома, на Филип и най забележителното според мен- Евангелието на Магдалена!

    09:44 21.04.2026

  • 12 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Теолог":

    Просто са чиитили като са откривали науки и култура в цивилизацията

    09:48 21.04.2026

  • 13 Каталог на корабите ...

    1 0 Отговор
    Това само доказва, че "Илиада" отразява реални исторически събития.

    09:50 21.04.2026

  • 14 Баце,

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "3566":

    Това да не вземеш да го кажеш на някой грък! Веднага ще ти се нацупи. Щото Гърция не е Гърция, а Елада, гръцкия не е гръцки, а елински и гърците не са гърци, а елини, смешниците...

    09:52 21.04.2026

  • 15 Е, айде сега

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Идън":

    Патрокъл и Бризеида са му виждали и други части от тялото

    10:08 21.04.2026

  • 16 6135

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "3566":

    По времето на Троянската война така наречените гърци все още са си били в Африка. Вярно е че има малки популации, главно от наемници, главно по южните пристанища, но те са без особено значение.
    А, да се отъждествяват ахеите с гърци... замълчавам изумено.

    10:29 21.04.2026

  • 17 Теолог

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Идън":

    Въпроса има много по сложен отговор! Чавала сте, че другото име на Сатаната, е лъжата. В Библията също е описана стройна небесна йерархия. И сега, какво може да е истинското голямо престъпление на "Падналите"? Според мен, лъжата! Те са излъгали човеците, че са Богове! И лесно е било да бъде повярвано, че са такива. А това е тежко престъпление срещу Бог, сравнимо с предателство, бунт, и революция! Затова наказанието е било толкова строго. Хиляди години са лъгали хората, че са богове. И са били възприемани като такива. Освен в Библията, в много писания има податки, че Бог им изпраща пратеници, който да ги предупредят да оставят скверните си дела. Дал им е шанс, преди да ги накаже. Оттам според мен идва многобожието! От лъжата, че са Богове! Но резултата е видим - Бог е един, и никой не е равен на Него!

    Коментиран от #19, #20

    10:33 21.04.2026

  • 18 27-1—ЙЕС—усъ 94-2

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Един":

    Статията е писана от ИИ - личи си от километър!
    Рекламка май-май на някаква си там култура

    10:52 21.04.2026

  • 19 Идън

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Теолог":

    Не бих могла да го напиша по този хубав начин. Така е.

    10:58 21.04.2026

  • 20 Идън

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Теолог":

    И не само лъжата е грях- грехът има много разновидности и се връща върху грешния.Напр. Нерон се е смятал за Аполон- а е бил грозно джудже- потънал в грехове- разврат и нарцисизъм. Гонел и убивал християните и накрая полудява и се самоубива.Обзет от рогатия- запалва Рим и хвърля вината върху християните.Хората са потресени- но не смеели да му с противопоставят. От страхпред власт имащите тълпата освобождава престъпника Варава от кръста и разпъва Иисус.

    Коментиран от #21

    11:19 21.04.2026

  • 21 Теолог

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Идън":

    Това е така, но аз опитах да отговаря, какъв е основният грях на Падналите! Защото не е написано конкретно, и предизвиква почуда, спекулации и предположения. Всичко е много трудно, и няма еднозначен отговор. Ето, въпроса който поставяте за разврата. Една от преките Божии заповеди е, да не се прелюбодейства. А една друга заповед е "Плодете се, множете се, и населявайте земята"! Ето пример и като действие. Когато Авраам моли Бог за деца, защото Сара не може, Бог отговаря (цитирам смислово а не буквално, за по добро разбиране):
    - Авраме, ти глупак ли си, имаш наложница, двйствай!
    Така се появява сина на Агар (наложницата), откъдето агаряните претендират за първенство!
    Това обърква дори мен! Не мога да отговоря точно!

    Коментиран от #22

    11:45 21.04.2026

  • 22 Идън

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Теолог":

    Това не е единственото противоречие... Ами ,,радвайте се и се веселете,,- в психологията би прозвучало като психопатия - ако няма съответствие между събитието и реакция на радост и веселие...

    Коментиран от #23

    12:16 21.04.2026

  • 23 Теолог

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Идън":

    Или - Бог говори за себе си в множествено число!
    "Да идем, да разрушим това скверно творение, да разбъркаме езиците им, и да направим така, че да не живеят повече от 120 години!"
    Мисля, че отговорът е намесата на църквата. Не задължително като фалшификати, а като изхвърляне на писаното, което обяснява много неща. Като изхвърлянето на евангелията, който показват, че Мария Магдалена е жена на Иисус, и подчертават нейната важност за Него, като дори я наричат първо апостол! За да властват над жените. Дълго време мислех защо е било по важно да овладеят жените. Защото са се сетили, че жените като по вещи манипулаторки от мъже, лесно ще хванат манипулациите за власт на църквата! Преди църквата, жените са били образовани, мислещи, и напредничави. Много императори са си пришили "Велики" заради жените си!

    Коментиран от #24

    12:53 21.04.2026

  • 24 Идън

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Теолог":

    На кръщенето попът пита мъжа
    -Отричаш ли се от Сатаната?
    Не мога,отче- имам още две деца от нея...

    Коментиран от #26

    13:29 21.04.2026

  • 25 Пенчо

    0 0 Отговор
    Това е измишльотина на етиопските цигани......!?

    14:03 21.04.2026

  • 26 Теолог

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Идън":

    Благодаря за отделеното време! Когато имам повече от него, с удоволствие бих си поговорил отново с такъв увлекателен събеседник! Със здраве!

    14:12 21.04.2026

  • 27 А бе

    1 3 Отговор
    Какво общо имат гърците с траките?
    Те са някакви племена, дошли от Африка и си присвояват великата тракийска история, култура и наследство. Ние, българите, сме част от траките, а те не са. Троянската война е война между тракийски племена, а не между гръцки.
    НЯМА ГРЪЦКА ДЪРЖАВНОСТ, НЯМА ГРЪЦКА КУЛТУРА,
    НЯМА ГРЪЦКА МИТОЛОГИЯ, НЯМА ГРЪЦКИ БОГОВЕ, НЯМА ГРЪЦКА АЗБУКА
    Така твърди „Екипът2-Руните говорят“

    15:38 21.04.2026