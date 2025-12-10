Ръсел Кроу не одобрява продължението на "Гладиатор"

Ръсел Кроу отправи критики към „Гладиатор II“, заявявайки, че продължението не е уловило „моралното ядро“, направило оригиналния филм от 2000 г. толкова въздействащ.

61-годишният актьор, носител на „Оскар“ за ролята на Максимус, коментира темата в интервю за австралийската радиостанция Triple J, подчертавайки, че не е имал участие в новия филм и научава за критиките към него от фенове и зрители по време на промоционалната кампания на „Гладиатор II“, който излезе през ноември 2024 г.

Ръсел Кроу заяви, че е бил особено разочарован от решението на сценаристите да представят героя му като баща на незаконородено дете — сюжетна линия, която според него влиза в пряко противоречие с характера на Максимус. „В първия филм той е отдаден на семейството си. Да се внушава, че е имал извънбрачна връзка, просто отнема силата на персонажа“, каза актьорът.

Той добави, че по време на снимките на оригинала ежедневно се е водела битка за запазване на моралната дълбочина на героя: „Не бяха малко моментите, в които се предлагаха секс сцени или сюжетни отклонения, които размиваха смисъла. Максимус имаше една-единствена цел — да отмъсти за смъртта на съпругата и детето си.“

След излизането на „Гладиатор II“ Кроу твърди, че често е бил спиран от фенове, които изразяват недоволството си. „Жени в Европа ме спираха по ресторанти, за да се оплакват. Налагаше се да казвам: ‘Не съм аз, нямам нищо общо!’“, разказа той.

Оригиналният Гладиатор се превърна във втория най-касов филм за 2000 г. с приходи от 465,4 млн. долара и спечели пет „Оскара“ от дванадесет номинации, включително за най-добър филм и най-добър актьор.

Продължението, в което участват Пол Мескал, Дензъл Уошингтън, Педро Паскал и Джоузеф Куин, достигна приходи от над 462 млн. долара и получи една номинация за „Оскар“ — за най-добър дизайн на костюми.

Сценаристът Дейвид Скарпа сподели пред The Hollywood Reporter, че най-голямото предизвикателство е било да се създаде нова история, която не повтаря първия филм, но остава в неговия свят. „Хората имат емоционална връзка с оригинала. Не можеш просто да направиш „най-добрите хитове“ на Гладиатор“, каза той.

Пол Мескал, който влиза в ролята на Луций, подчерта натиска, под който е бил поставен, приемайки участие в един от най-емблематичните филмови франчайзи на Холивуд. „Чувствам отговорност. Бокс офисът има нужда от силни заглавия, а ако Гладиатор II не успее, това е тревожно“, заяви той пред Variety.

Актьорът разкри, че за ролята не е търсил съвет от Ръсел Кроу: „Имах Ридли Скот, сценария и собствената си работа. Носиш пълната отговорност на екрана — оправдания няма.“

Режисьорът Ридли Скот не е коментирал публично критиките на Ръсел Кроу, но в предишни интервюта е посочвал, че продължението има за цел да разкаже нова история, отразяваща времето след смъртта на Максимус, без да „повтаря миналото“.