Цвети без гадже след фиаското с Патрицио

Цвети от Hell's Kitchen не може да си хване ново гадже след съкрушителната раздяла с италианеца Патрицио. Готвачката от Враца признава, че няма официален приятел и продължава да е сама.Изповедта си кулинарката направи по време на традиционна сесия с въпроси от нейни почитатели в социалните мрежи.„Имаш ли мъж до себе си?“, я питат, а Цвети отговаря кратко и без емоция: „Не“.
В момента тя е фокусирана върху професионалното си развитие и вероятно това е причината да не ѝ е приоритет да има мъж до себе си.Младата жена е напълно сама, тъй като след раздялата бившият ѝ приятел е взел кучето, което двамата са отглеждали.След края на връзката си с Патрицио, участничката в Hell's Kitchen е трябвало да си търси нова работа, тъй като италианецът е продал ресторанта си във Враца. Цвети вече работи в друг ресторант в северозападния град и признава, че се чувства отлично на новото си място.Цвети и Патрицио участваха в различни сезони на риалитито по Nova Broadcasting Group, а по време на един от епизодите той ѝ предложи брак, пише Hotnew.bg.
През януари тази година обаче настъпи драматична раздяла. След нея двамата направиха публични изявления в социалните мрежи, като всеки представи своята версия за случилото се.Цвети публикува емоционално видео в социалните мрежи, в което през сълзи разказа за сериозни проблеми с Патрицио - участник в седмия сезон на предаването."Здравейте, приятели. Искам да направя кратко видео за Патрицио. След като той продаде италианския ресторант, стана пълен алкохолик и наркоман, който не спира да тормози мен и моите приятели.
Нон-стоп качва някакви пълни тъпотии и не само - мен непрекъснато ме обижда навсякъде, където и да отидем", каза Цвети във видеото.Младата готвачка заявява още, че е станала жертва на насилие от страна на италианеца:"Появи се е пиян в къщата на мои приятели, докато аз бях до магазина. Влизам във входа и започва да ме налага с шамари, като ме бута на земята", разказва тя.По думите ѝ обаче днес връзката им е напълно приключила, а тормозът продължава."Не спира да ме тормози", повтаря Цвети, видимо разстроена.Цвети сподели още, че не е успяла да си върне кученцето, защото по документи е дала права на Патрицио като съсобственик, което според нея усложнява ситуацията.„По закон е важен последният собственик“, коментира врачанката, цитирана от Хотарена.
6 Старшина Боташ
До коментар #4 от "Ице":По скоро проблема е в "мацката" и нейната проста кратуна
20:01 10.05.2026
