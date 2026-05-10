Джордж Клуни не откъсна очи от Амал по време на бляскавия си 65-и рожден ден

Холивудската звезда Джордж Клуни отпразнува своя 65-и рожден ден в луксозния курорт Сен Тропе, но именно съпругата му Амал Клуни се превърна в голямата сензация на вечерта с визия директно от модния подиум.

Двойката беше заснета по време на романтична разходка край яхтеното пристанище във френския курорт, а кадрите бързо обиколиха световните медии. Според Hello! Джордж буквално „не можел да откъсне очи“ от Амал по време на празненството.

47-годишната адвокатка по човешки права впечатли с дръзка визия от колекцията пролет/лято 2026 на Emilio Pucci. Тоалетът включваше блестящ топ с пайети в червено, оранжево и черно, комбиниран с минипола с високи цепки и черни ботуши до коляното.

Модните анализатори определиха появата ѝ като една от най-смелите визии на Амал Клуни през последните години.

На този фон Джордж Клуни заложи на далеч по-небрежен, но елегантен стил – черна поло тениска, светли панталони и велурени мокасини.

Празненството се е провело в един от най-луксозните райони на Френската Ривиера, а според американските медии двойката е пристигнала с яхта, преди да обядва в прочутия Club 55 – любимо място на световния елит в Сен Тропе.

През последните седмици Амал Клуни все по-често попада в модните рубрики заради смелите си публични появи. Само дни преди рождения ден на Джордж тя се появи в Ню Йорк с ярка мини рокля на Balenciaga по време на церемонията Chaplin Award Gala.

Според Vogue именно Амал постепенно се превръща в една от най-влиятелните фигури в съвременния celebrity fashion свят, като все по-често заменя класическите си елегантни рокли с дръзки runway визии.

Междувременно Джордж Клуни наскоро призна, че възрастта започва да го кара да гледа по различен начин на кариерата и живота си.

„Странно е да гледаш старите си филми и да осъзнаваш колко различно си изглеждал“, коментира актьорът пред People малко преди рождения си ден.

Въпреки това звездната двойка изглежда по-влюбена от всякога. Джордж и Амал са женени от 2014 г. и имат две деца – близнаците Александър и Ела. Според американски медии семейството вече прекарва по-голямата част от времето си във Франция.