Новини
Любопитно »
Джордж Клуни не откъсна очи от Амал по време на бляскавия си 65-и рожден ден

Джордж Клуни не откъсна очи от Амал по време на бляскавия си 65-и рожден ден

10 Май, 2026 14:50 837 4

  • джордж клуни-
  • амал клуни-
  • рожден ден-
  • празненство-
  • любов

Двойката беше заснета по време на романтична разходка край яхтеното пристанище в Сан Тропе

Джордж Клуни не откъсна очи от Амал по време на бляскавия си 65-и рожден ден - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Джордж Клуни отпразнува своя 65-и рожден ден в луксозния курорт Сен Тропе, но именно съпругата му Амал Клуни се превърна в голямата сензация на вечерта с визия директно от модния подиум.

Двойката беше заснета по време на романтична разходка край яхтеното пристанище във френския курорт, а кадрите бързо обиколиха световните медии. Според Hello! Джордж буквално „не можел да откъсне очи“ от Амал по време на празненството.

47-годишната адвокатка по човешки права впечатли с дръзка визия от колекцията пролет/лято 2026 на Emilio Pucci. Тоалетът включваше блестящ топ с пайети в червено, оранжево и черно, комбиниран с минипола с високи цепки и черни ботуши до коляното.

Модните анализатори определиха появата ѝ като една от най-смелите визии на Амал Клуни през последните години.

На този фон Джордж Клуни заложи на далеч по-небрежен, но елегантен стил – черна поло тениска, светли панталони и велурени мокасини.

Празненството се е провело в един от най-луксозните райони на Френската Ривиера, а според американските медии двойката е пристигнала с яхта, преди да обядва в прочутия Club 55 – любимо място на световния елит в Сен Тропе.

През последните седмици Амал Клуни все по-често попада в модните рубрики заради смелите си публични появи. Само дни преди рождения ден на Джордж тя се появи в Ню Йорк с ярка мини рокля на Balenciaga по време на церемонията Chaplin Award Gala.

Според Vogue именно Амал постепенно се превръща в една от най-влиятелните фигури в съвременния celebrity fashion свят, като все по-често заменя класическите си елегантни рокли с дръзки runway визии.

Междувременно Джордж Клуни наскоро призна, че възрастта започва да го кара да гледа по различен начин на кариерата и живота си.

„Странно е да гледаш старите си филми и да осъзнаваш колко различно си изглеждал“, коментира актьорът пред People малко преди рождения си ден.

Въпреки това звездната двойка изглежда по-влюбена от всякога. Джордж и Амал са женени от 2014 г. и имат две деца – близнаците Александър и Ела. Според американски медии семейството вече прекарва по-голямата част от времето си във Франция.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Видин

    1 1 Отговор
    ПЙ.Ч.КА КАТО ЛЮБЕНИЧКА!!!😂😅😁

    14:57 10.05.2026

  • 2 Въй

    0 0 Отговор
    Джордж Клоонеи е по-голям от Амал 18 години.

    15:15 10.05.2026

  • 3 Цвете

    2 1 Отговор
    ТЕ НЕ ПРЕКАРВАТ ПО ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ ВЪВ ФРАНЦИЯ, А СИ ЖИВЕЯТ ТАМ. КРАСИВА ДВОЙКА.🌹

    15:21 10.05.2026

  • 4 Когато

    3 0 Отговор
    Човек обича жена си, не се нуждае от други. Дори и да го заобиколят, той ги вижда, но не като жени!

    15:23 10.05.2026