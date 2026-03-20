Диетолози подредиха топ 12 на най-честите грешки в отслабването

Диетолози подредиха топ 12 на най-честите грешки в отслабването

20 Март, 2026 15:59 628 4

Експертите в храненето обясниха и как да ги избегнем

Диетолози подредиха топ 12 на най-честите грешки в отслабването - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въпреки множеството диети и режими, обещаващи бързо отслабване, специалистите по хранене са категорични, че липсата на резултат често се дължи на повтарящи се грешки в ежедневните навици. Освен вида храна, съществено влияние оказват сънят, стресът, двигателната активност и дори времето на храненията. Експерти от Британската диетична асоциация подчертават, че устойчивата редукция на тегло изисква комплексен и дългосрочен подход.

Ето най-честите грешки в отслабването и как да бъдат коригирани:

1. Прекалено нисък калориен прием
Много хора смятат, че колкото по-малко ядат, толкова по-бързо ще отслабнат. В действителност, при рязко ограничаване на калориите организмът реагира защитно – забавя метаболизма и увеличава чувството за глад чрез хормонални механизми. Това често води до последващо преяждане.
Решение: създаване на умерен калориен дефицит (около 300–500 kcal), който позволява устойчиво отслабване без метаболитен стрес.

2. Недостатъчен прием на протеини
Протеинът играе ключова роля за ситостта и поддържането на мускулна маса. Хранене, бедно на протеини, води до по-бързо огладняване и спад в енергията. Освен това протеинът подпомага метаболизма чрез по-висок термичен ефект.
Решение: включване на 20–30 г протеин във всяко хранене – например месо, риба, яйца, млечни продукти или растителни източници като тофу.

3. Недостатъчен прием на фибри
Фибрите подобряват храносмилането, стабилизират нивата на кръвната захар и удължават усещането за ситост. Диета с ниско съдържание на фибри често води до чести пристъпи на глад.
Решение: увеличаване на приема на пълнозърнести храни, зеленчуци, плодове и бобови култури, които подпомагат и дългосрочното здраве.

4. Подценяване на „дребните похапвания“
Малки количества храна между основните хранения – бисквити, остатъци от чужда порция или добавки като мазнини – често остават незабелязани. Изследвания показват, че хората подценяват приема си с около 30%.
Решение: осъзнато хранене и проследяване на реалния прием, особено при липса на резултати.

5. Прием на калории чрез напитки
Подсладени напитки, сокове, алкохол и калорични кафета могат да добавят стотици калории дневно без да създават ситост.
Решение: ограничаване на подобни напитки, избор на вода, неподсладено кафе или чай и избягване на сиропи и добавена захар.

6. Липса на силови тренировки
Само кардиото не е достатъчно за оптимална промяна в телесния състав. Силовите упражнения подпомагат изграждането на мускулна маса, която увеличава разхода на енергия в покой.
Решение: комбиниране на кардио със силови тренировки като клекове, тяга и упражнения със собствено тегло.

7. Строг режим през седмицата и преяждане през уикенда
Този цикъл води до компенсиране на калорийния дефицит и често спира прогреса.
Решение: балансиран режим през цялата седмица с умерено включване на любими храни без крайности.

8. Неподходящо време на хранене
Пропускането на закуска може да доведе до спад в енергията, повишен глад и избор на по-калорични храни по-късно. Изследвания показват, че по-ранното хранене през деня подпомага отслабването.
Решение: редовни хранения и избягване на късни, обилни вечери.

9. Прекалено големи порции
Много хора губят представа за реалните количества храна, особено при калорични продукти като паста и ориз.
Решение: измерване на порциите в началото и изграждане на визуална представа за подходящото количество.

10. Недостатъчен сън
Сънят влияе директно върху хормоните на глада – повишава се грелинът (апетитът) и намалява лептинът (ситостта). Липсата на сън увеличава желанието за сладки и висококалорични храни.
Решение: осигуряване на поне 7 часа сън и ограничаване на екраните преди лягане.

11. Пренебрегване на чревното здраве
Чревният микробиом влияе върху метаболизма, възпалителните процеси и теглото. Дисбалансът може да затрудни отслабването.
Решение: разнообразно хранене с много растителни храни и включване на ферментирали продукти като кисело мляко и кисело зеле.

12. Разчитане само на воля
Хранителното поведение често е автоматично и се влияе от навици, емоции и среда. Волята е ограничен ресурс и бързо се изчерпва.
Решение: изграждане на устойчиви навици, разпознаване на тригерите за преяждане и промяна на средата, а не само усилие за самоконтрол.

Експертите подчертават, че успешното отслабване не е въпрос на краткосрочна диета, а на последователни и добре разбирани промени в начина на живот.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Георги

    2 1 Отговор
    ако правите всичко както трябва - пазите диета, пиете вода, движение, тренировки, сън... а резултат няма, значи само си мислите, че правите нещата както трябва!

    16:02 20.03.2026

  • 2 Накратко

    5 1 Отговор
    Не може да не сте забелязали, че започвате да дебелеете, когато престанете да правите достатъчно секс! Но ако искате да си упорствате в глупостта, продължавайте да вдигате железа, вместо женски крака!

    16:05 20.03.2026

  • 3 социалист -анти капиталист

    2 1 Отговор
    Дължи се на некачествена храна .Навремето през социализма половинат хляб го изяждах докато се прибера и после сядах да вечерям .Вижте смики от социализма и разгледайте дали има дебели хора .Всички столови в училища , заводи , институти ,почивни бази имаха , закуска , обяд , вечеря , съответно първо , второ , трето и нямаше дебели

    16:06 20.03.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Вдовицата кара някаква откачена диета и напълня с половин кило. 🤣 Вече се отказа.🤣

    16:08 20.03.2026