Консултантка по отслабване стана 102 кг, уплаши се и свали 50 кг

22 Март, 2026 17:15 1 083 4

Мейдмънт се уплашила да не се превърне в бреме за децата си и се подложила на диета

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Англичанката Лиза Мейдмънт отслабнала заради децата си и сподели тайните си за отслабване, предаде Дейли Мейл.

53-годишната жена каза, че се е борила с наднорменото тегло от детството си. Поради това не е можела да носи модерни дрехи и била изолирана в училище. Мейдмънт си спомня, че постоянно е чувствала вътрешна празнота и се е опитвала да я запълни с храна.

До 49-годишна възраст тя е тежала 102 килограма. Работила е като консултант по отслабване. В допълнение към работата си, тя отглеждала две деца и се е грижила за майка си с деменция. След като осъзнала ситуацията си, Мейдмънт се уплашила да не се превърне в бреме за децата си и се подложила на диета. В резултат на това е отслабнала с 51 килограма на 50-годишна възраст.


„Осъзнах, че години наред съм казвала на другите, че могат да променят живота си, но не прилагах на практика това, което проповядвах“, обясни жената. Първо, тя се отказала от нездравословните закуски и започнала стриктно да планира храненията си, след което започна да ходи на фитнес. Въпреки това, Мейдмънт от време на време си почерпва с чаша вино или шоколадов блок.

През декември 2024 г. британката претърпя няколко операции за премахване на останалата кожа и лифтинг на лицето. „Сега, на 53 години, изглеждам и се чувствам много по-добре, отколкото бях на 20 години или в който и да е друг момент от живота си“, призна тя.


  • 1 1488

    8 0 Отговор
    пълни глупости писани от ИИ

    17:25 22.03.2026

  • 2 Историк

    1 0 Отговор
    Гербаджия, вербуван от ДПС - то, но работещ към ППДБ - то, обяснява на българските гъбари как да отслабнат.
    - Повишават се всички цени.
    - Въвежда се тойрото.
    - Забрана за евтини горива и енергия, щото сме майстори-подлоги.
    - Даваме всичко на чужди фирми.
    - Златото, водата, заводите, земята, летищата, суверенитета го продаваме за жълти стотинки и потупване по рамото.
    - Изкупуваме всичкия възелин и се наслаждаваме на удоволствието, като не забраеяме и да благодарим.
    -......... "и т. н.......

    17:53 22.03.2026

  • 3 Венелино

    0 0 Отговор
    Какво точно се случва в главата ти? Сериозно ли препечатваш такива бълвочи?

    18:00 22.03.2026

  • 4 Да , ама

    0 0 Отговор
    Колко ебанепропуснала!

    18:07 22.03.2026