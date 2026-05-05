Адел на 38 г.: Талантлива, красива и много богата

Адел Лори Блу Адкинс, по-известна само с малкото си име Адел, е английска поппевица и текстописец. Родена е на 5 май 1988 г. в "Тотнъм", Северен Лондон. Баща ѝ я изоставя, когато е на 2 години, оставяйки 20-годишната ѝ майка, за което Адел още не му е простила. Тя започва да пее от 4-годишна възраст, пише plovdiv24.bg.
Когато е на 11 г., с майка си се преместват в Брикстън, а след това в съседния квартал "Уест Норуд" в Южен Лондон. Кварталът е темата за първия ѝ запис Hometown Glory, записан, когато е 16-годишна.
Започва в Южен Лондон да се интересува от R&B изпълнители. Завършва BRIT училище за сценични изкуства и технологии в Кройдън през май 2006 година, където са съученици с Леона Луис и Джеси Джей.
През 2010 г. Адел получава Грами номинация за най-добро женско поп вокално изпълнение за "Hometown Glory“. През април песента ѝ "My Same“ влиза в германската класация, след като е изпълнена от Лена Майер-Ландурт в шоуто за таланти конкурс Unser Star für Oslo (Our Star for Oslo), в който влизането на песента ѝ на немски на конкурса Евровизия 2010 е определена.
В края на септември, след представянето на X Factor, версията на Адел на песента на Боб Дилън "Make You Feel My Love“ повторно влиза в британските класации за сингли под номер 4. През 2010 г. Адел изпълнява широко рекламиран дует с Дариъс Рукър на песента на Lady Antebellum – "Need You Now“. Този спектакъл по-късно е номиниран за CMT Music Award.
"Skyfall“ е песен, изпълнявана от английската певица и композитор Адел, и едноименна песен-тема на 23-тия филм за Джеймс Бонд от Eon Productions, Skyfall. Песента е написана от Адел и продуцента Paul Epworth, озвучена от JAC Редфорд. "Skyfall“ е била пусната на 5 октомври 2012 г. в 0:07 BST, като част от "Глобалния ден на Джеймс Бонд“, в чест на 50-годишнината от пускането на първия филм за Джеймс Бонд.
При своето завръщане Адел продава над 20 милиона копия от албума си "25" за по-малко от година.
3 Вижте историята й!
И тези дават тон на света как да живее!
У нас така живеят циганите!
Коментиран от #6, #7, #9
11:25 05.05.2026
6 Германец
До коментар #3 от "Вижте историята й!":То па вие българите сякаш сте по различни 😁😆😆😅🤣😂😂
11:37 05.05.2026
7 Българин
До коментар #3 от "Вижте историята й!":Жената е милиардерка пък ти се чудиш как да вържеш двата края😆😁😅🤣😂
Коментиран от #18
11:39 05.05.2026
9 Макето
До коментар #3 от "Вижте историята й!":Не съм фен на Адел, дори и за една нейна песен не мога да се сетя, но веднага разбрах за произхода Ви. Ако не се сещаш, прочети Радой Ралин, описал Ви е точно до микрон. Но, нищо ново за Г@ньовците.
11:43 05.05.2026
11 Кара Колю
До коментар #4 от "въпрос на вкус":Ми сам си писал-въпрос на вкус.Само да ме осинови и ще я облизвам цялата.
11:48 05.05.2026
15 Aлфа Вълкът
Остава ѝ само таланта...
12:12 05.05.2026
17 редник
Който може - може!
Здраве и още много песни!
12:26 05.05.2026
18 да уточним
До коментар #7 от "Българин":В чуденето е най- голямото щастие.Ако човек е здрав и не го мързи да мисли и работи- винаги ще намери как да се справи.В живота оцеляват не най- богатите- а най адаптивните.
13:10 05.05.2026