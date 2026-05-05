Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Адел на 38 г.: Талантлива, красива и много богата

Адел на 38 г.: Талантлива, красива и много богата

5 Май, 2026 11:16 1 079 18

  • adele-
  • адел-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията на певицата

Адел на 38 г.: Талантлива, красива и много богата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Адел Лори Блу Адкинс, по-известна само с малкото си име Адел, е английска поппевица и текстописец. Родена е на 5 май 1988 г. в "Тотнъм", Северен Лондон. Баща ѝ я изоставя, когато е на 2 години, оставяйки 20-годишната ѝ майка, за което Адел още не му е простила. Тя започва да пее от 4-годишна възраст, пише plovdiv24.bg.

Когато е на 11 г., с майка си се преместват в Брикстън, а след това в съседния квартал "Уест Норуд" в Южен Лондон. Кварталът е темата за първия ѝ запис Hometown Glory, записан, когато е 16-годишна.

Започва в Южен Лондон да се интересува от R&B изпълнители. Завършва BRIT училище за сценични изкуства и технологии в Кройдън през май 2006 година, където са съученици с Леона Луис и Джеси Джей.

През 2010 г. Адел получава Грами номинация за най-добро женско поп вокално изпълнение за "Hometown Glory“. През април песента ѝ "My Same“ влиза в германската класация, след като е изпълнена от Лена Майер-Ландурт в шоуто за таланти конкурс Unser Star für Oslo (Our Star for Oslo), в който влизането на песента ѝ на немски на конкурса Евровизия 2010 е определена.

В края на септември, след представянето на X Factor, версията на Адел на песента на Боб Дилън "Make You Feel My Love“ повторно влиза в британските класации за сингли под номер 4. През 2010 г. Адел изпълнява широко рекламиран дует с Дариъс Рукър на песента на Lady Antebellum – "Need You Now“. Този спектакъл по-късно е номиниран за CMT Music Award.

"Skyfall“ е песен, изпълнявана от английската певица и композитор Адел, и едноименна песен-тема на 23-тия филм за Джеймс Бонд от Eon Productions, Skyfall. Песента е написана от Адел и продуцента Paul Epworth, озвучена от JAC Редфорд. "Skyfall“ е била пусната на 5 октомври 2012 г. в 0:07 BST, като част от "Глобалния ден на Джеймс Бонд“, в чест на 50-годишнината от пускането на първия филм за Джеймс Бонд.

При своето завръщане Адел продава над 20 милиона копия от албума си "25" за по-малко от година.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Исторически парк

    6 3 Отговор
    Доста по добре от нашите джукеси и чалгарки

    11:18 05.05.2026

  • 3 Вижте историята й!

    9 5 Отговор
    Типична за огромна част от обикновените английски семейства - прости, първични, едва завършват училище, пиене, наркотици, безразборен секс, ранни забременявания, ранни раждания, самотни майки, деца без родители…
    И тези дават тон на света как да живее!
    У нас така живеят циганите!

    Коментиран от #6, #7, #9

    11:25 05.05.2026

  • 4 въпрос на вкус

    6 2 Отговор
    но не е красива

    Коментиран от #11

    11:25 05.05.2026

  • 5 Дзак

    3 2 Отговор
    Таман за Дописника!

    11:29 05.05.2026

  • 6 Германец

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Вижте историята й!":

    То па вие българите сякаш сте по различни 😁😆😆😅🤣😂😂

    11:37 05.05.2026

  • 7 Българин

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Вижте историята й!":

    Жената е милиардерка пък ти се чудиш как да вържеш двата края😆😁😅🤣😂

    Коментиран от #18

    11:39 05.05.2026

  • 8 един

    2 0 Отговор
    Само да кажа,в Англия безспорно центъра на съвременната популярна музика всеки един не може да пробие,трябва си талант/а Адел го има/ и много-много труд!

    11:39 05.05.2026

  • 9 Макето

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Вижте историята й!":

    Не съм фен на Адел, дори и за една нейна песен не мога да се сетя, но веднага разбрах за произхода Ви. Ако не се сещаш, прочети Радой Ралин, описал Ви е точно до микрон. Но, нищо ново за Г@ньовците.

    11:43 05.05.2026

  • 10 разбор

    4 2 Отговор
    Жената пее и съвсем заслужено е богата.Там,в капитализЪма,пазара определя кой е богат, а не измислени журита като тук.Подаваш ли милиони копия,пълниш ли залите,медиите купуват ли ти продукциите-богат си.Какво чудно има.Това е успеха.

    11:44 05.05.2026

  • 11 Кара Колю

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "въпрос на вкус":

    Ми сам си писал-въпрос на вкус.Само да ме осинови и ще я облизвам цялата.

    11:48 05.05.2026

  • 12 Бих добавил

    4 2 Отговор
    Доста грозновата, с голяма глава и едро тяло.

    11:52 05.05.2026

  • 13 Айде по-сериозно

    3 0 Отговор
    Кажете и минусите, не само плюсовете и. Доскоро беше дебела, подложи се на диета с медикаменти които увредиха психическото и здраве. Депресия, тревожност, безсъние, беше припаднала преди концерт който отложиха. На младини с пари, на развалина отвътре. Висналата кожа и белезите от отслабването не се виждат под дрехите, но са си там. Не може да си купи красота и здраве със всичките пари на света, за какво говорим изобщо…

    12:00 05.05.2026

  • 14 мамник

    2 1 Отговор
    Е малко сте се пооляли! Чак пък крсива????🫤🫤😕😕

    12:11 05.05.2026

  • 15 Aлфа Вълкът

    0 1 Отговор
    Едно от тези три твърдения може да се оспори, а друго е откровена лъжа.
    Остава ѝ само таланта...

    12:12 05.05.2026

  • 16 Все тая

    0 1 Отговор
    Богата и талантлива може и да е. Обаче красива…. Мхм. Ако махне грима си е средностатистическа англичанка. Нищо особено .

    12:20 05.05.2026

  • 17 редник

    1 1 Отговор
    Честито!
    Който може - може!
    Здраве и още много песни!

    12:26 05.05.2026

  • 18 да уточним

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    В чуденето е най- голямото щастие.Ако човек е здрав и не го мързи да мисли и работи- винаги ще намери как да се справи.В живота оцеляват не най- богатите- а най адаптивните.

    13:10 05.05.2026