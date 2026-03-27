Бившата гимнастичка Цвети Стоянова качила 30 кг

Драстична трансформация разтърси феновете на Цветелина Стоянова. Бившата звезда от ансамбъла по художествена гимнастика призна, че е качила около 30 килограма – нещо немислимо за момиче, което години наред е живяло под желязна дисциплина и строг хранителен режим.

Днес картината е различна. След края на спортната си кариера и тежките лични сътресения, Цвети постепенно се отпуска и променя начина си на живот. По нейни думи слабостта ѝ към бързата храна, особено дюнерите, изиграва ключова роля в рязкото покачване на теглото.

Темата излиза наяве по време на неин лайв в социалните мрежи, където тя откровено говори за проблемите си. Стига се дори до посещение в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“ заради силни болки в корема – място, натоварено с тежки спомени от миналото ѝ.

Въпреки опитите да прикрие промените с широки дрехи, близки до нея издават, че в живота ѝ има нов фактор – тайнствен мъж, който стои далеч от публичността. Именно той, по думите ѝ пред приятели, харесвал по-закръглените форми на Цвети, което допълнително я демотивирало да влезе във форма, пише Intrigi.bg.

В момента тя не работи, а плановете ѝ да се върне в залата като треньор остават на заден план. Въпреки всичко обаче, чарът ѝ не е изчезнал – и вниманието към нея също.