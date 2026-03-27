Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бившата гимнастичка Цвети Стоянова качила 30 кг

27 Март, 2026 11:44 4 357 23

След края на спортната си кариера и тежките лични сътресения, Цвети постепенно се отпуска и променя начина си на живот

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Драстична трансформация разтърси феновете на Цветелина Стоянова. Бившата звезда от ансамбъла по художествена гимнастика призна, че е качила около 30 килограма – нещо немислимо за момиче, което години наред е живяло под желязна дисциплина и строг хранителен режим.


Днес картината е различна. След края на спортната си кариера и тежките лични сътресения, Цвети постепенно се отпуска и променя начина си на живот. По нейни думи слабостта ѝ към бързата храна, особено дюнерите, изиграва ключова роля в рязкото покачване на теглото.

Темата излиза наяве по време на неин лайв в социалните мрежи, където тя откровено говори за проблемите си. Стига се дори до посещение в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“ заради силни болки в корема – място, натоварено с тежки спомени от миналото ѝ.

Въпреки опитите да прикрие промените с широки дрехи, близки до нея издават, че в живота ѝ има нов фактор – тайнствен мъж, който стои далеч от публичността. Именно той, по думите ѝ пред приятели, харесвал по-закръглените форми на Цвети, което допълнително я демотивирало да влезе във форма, пише Intrigi.bg.


В момента тя не работи, а плановете ѝ да се върне в залата като треньор остават на заден план. Въпреки всичко обаче, чарът ѝ не е изчезнал – и вниманието към нея също.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво

    37 8 Отговор
    Сега е по хубава.....Една жена освен очите на мъжа, трябва да пълни и ръцете му

    11:48 27.03.2026

  • 2 Боруна Лом

    12 2 Отговор
    ЯВНО ГИ ВДИГА ОТ ЛЕЖАНКА!

    11:51 27.03.2026

  • 3 Анонимен

    23 3 Отговор
    Сигурно е била анорексичка защо сега изглежда слаба и нормална.

    11:52 27.03.2026

  • 4 Мъж

    17 1 Отговор
    Женствените жени трябва да имат допълнителни килограми само на някои места. А не равномерно. Това прави жената - жена.
    Плоските не ми ги хвали

    Коментиран от #10

    11:53 27.03.2026

  • 5 Яко Пори

    16 2 Отговор
    Тамън, да не убива, че тия кльощавите тракат като кастанети.

    11:53 27.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    19 5 Отговор
    Слабостта и към белия сос на "дюнерите" е виновна ...Много е калоричен !!!

    11:55 27.03.2026

  • 8 Сметка

    27 4 Отговор
    47 кг + 30 . 77, на височина 1,70 я прави нормална, не дебела. Редно да се внимава с изказванията, че крайностите водят до хранителни разстройства.

    Коментиран от #12

    11:56 27.03.2026

  • 9 Венелино

    8 1 Отговор
    ти с твоите рецепти караш хората да качват 30-40 кг. Няма ли как да публикуваш ниско калорични храни?

    12:03 27.03.2026

  • 10 Така е

    17 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мъж":

    Мъж без пари, и жени без гърди, огън да ги гори. Това го е казал народа, не аз.

    12:06 27.03.2026

  • 11 ООрана държава

    12 3 Отговор
    30 кила отгоре, тоя път ако се метне ще се размаже. Ония стареца дато се върти около нея, да я варди от тераси

    12:07 27.03.2026

  • 12 Герп боклуци

    13 13 Отговор

    До коментар #8 от "Сметка":

    77 кила на 170 см.... Какво да го правя тоя бидон?

    Коментиран от #23

    12:08 27.03.2026

  • 13 Крал Фридрих

    11 2 Отговор
    жените в Бг в момента са полудели за пари , злато ,богатства , екскурзии и х.йове....и като се сблъскат с реалността полудяват ...

    за това предлагм , за да не стига до там да се срещнем , да я водя на вечеря и после дългосрочно да и задоволявам двуцевката с едик и х.й

    Коментиран от #15

    12:09 27.03.2026

  • 14 Абе нещо много я прехвалиха

    16 0 Отговор
    И надцениха като личност
    Оказа се парцалеса златотърсачка

    12:12 27.03.2026

  • 15 абе,

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "Крал Фридрих":

    Смени си средата.Това не са жените на България.Това са златотърсачки,има ги по цял свят.Излез от чалготеките и маалата,излез извън България разшири светогледа си.

    12:15 27.03.2026

  • 16 Браво

    13 1 Отговор
    Е сега вече е заприличала на нормална жена 👍👍👍.А иначе тия гимнастички са си тапицирани скелети.....

    12:33 27.03.2026

  • 17 Неам никво внимание към тази жена

    9 2 Отговор
    Нека си хапва. Не ми е пример, но става за ярко предупреждение. Дюнерите не са добра храна. Ще стане една торба с черва и едно по-дебело.

    12:39 27.03.2026

  • 18 Трци и сгани УМИИИИРГАТ

    9 2 Отговор
    ЗА НАДНОРМЕННИ ЗАКРЪГЛЕНИ.........

    12:43 27.03.2026

  • 19 Красавица ш

    7 0 Отговор
    Нека да е и щастлива!

    13:27 27.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дуньо простия

    10 0 Отговор
    Четох, четох... накрая разбрах, че още става.

    13:30 27.03.2026

  • 22 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Добре, де, тая сега койяебе?

    21:01 27.03.2026

  • 23 Лорда

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Герп боклуци":

    Той говори за мъже.😎

    21:03 27.03.2026