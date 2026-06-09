Принц Хари планира да заведе Меган и децата им във Великобритания съвсем скоро

Принц Хари се надява още това лято да посети Великобритания заедно със съпругата си Меган Маркъл и двете им деца, но перспективите за помирение с по-големия му брат принц Уилям остават минимални, твърдят източници, цитирани от американски медии.

Херцогът на Съсекс, който през юли се очаква да пристигне в Обединеното кралство във връзка с подготовката за следващите Игри Invictus в Бирмингам, желае да използва посещението и за среща между семейството си и крал Чарлз III. Според близки до ситуацията обаче конкретни планове все още не са договорени, а основният фокус остава върху предстоящите събития, свързани с международната спортна инициатива за ранени военнослужещи и ветерани.

Една от основните пречки продължава да бъде въпросът със сигурността. Принц Хари от години настоява за осигуряване на въоръжена полицейска охрана при посещенията си във Великобритания. След оттеглянето си от кралските задължения през 2020 г. той загуби автоматичното право на държавна защита, а последвалите съдебни битки по темата засега не доведоха до желания от него резултат.

В интервю за Би Би Си миналата година принцът призна, че не вижда как би могъл да доведе Меган и децата им в страната без гаранции за тяхната безопасност. Въпреки появилите се по-рано информации, че британското вътрешно министерство е близо до одобряване на нов режим за охрана, според източници все още няма окончателно решение.

Желанието на Хари за сближаване с кралското семейство остава непроменено. Той нееднократно е заявявал публично, че е готов да остави конфликтите в миналото. Въпреки това отношенията с принц Уилям продължават да бъдат силно обтегнати.

Двамата братя не са били виждани заедно публично от погребението на кралица Елизабет II през септември 2022 г. Източници твърдят, че престолонаследникът все още е дълбоко засегнат от разкритията в мемоарната книга на принц Хари „Резервният“, както и от критиките към него и съпругата му Катрин, принцеса на Уелс.

Показателно за продължаващото напрежение е и отсъствието на Хари от сватбата на неговия братовчед Питър Филипс и Хариет Спърлинг, състояла се през уикенда. На церемонията присъстваха принц Уилям и Катрин, крал Чарлз III и кралица Камила, както и принцесите Беатрис и Юджини, но херцогът на Съсекс не беше сред гостите.

За Меган Маркъл евентуалното пътуване би било първо посещение във Великобритания след погребението на кралица Елизабет II. Синът им принц Арчи напусна страната още като бебе, когато семейството се установи в Монтесито, Калифорния, а принцеса Лилибет е посещавала Великобритания само веднъж – по време на честванията на Платинения юбилей на покойната кралица през 2022 г.

Според източници именно това е една от причините принц Хари да желае посещението да се осъществи. Децата му почти не познават своя дядо крал Чарлз III, а принцът би искал тази ситуация да бъде променена. Въпреки това към момента няма информация за планирана среща между баща и син. Последната им известна среща е била през септември 2025 г. в Лондон.

В свои публични изявления през последните години принц Хари неколкократно е подчертавал, че е простил на членовете на семейството си и желае помирение. „Животът е твърде ценен, за да продължаваме да се караме“, заяви той, като отново посочи въпроса със сигурността като основна причина за продължаващите разногласия.