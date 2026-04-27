Новият филм за Джеймс Бонд е отложен с още две години

Феновете на Джеймс Бонд вероятно ще трябва да изчакат още най-малко две години, преди агент 007 да се завърне на голям екран – пауза, която се очаква да се превърне в най-дългата в 64-годишната история на франчайза.

След финала на Даниъл Крейг в „Смъртта може да почака“ (2021), ролята на емблематичния британски шпионин все още не е поверена на нов актьор. При евентуална премиера през пролетта на 2028 г., интервалът между филмите ще достигне седем години – надминавайки досегашния рекорд от шест години между „Упълномощен да убива“ (1989) с Тимъти Далтън и „Златното око“ (1995) с Пиърс Броснан.

Забавянето идва в контекста на значими структурни промени около поредицата. След повече от три десетилетия контрол, творческото ръководство на франчайза отиде при Amazon MGM Studios, създадена след придобиването на студиото от Amazon през 2022 г. Новият проект ще бъде режисиран от Дени Вилньов, познат с „Дюн“, а сценарият е поверен на Стивън Найт, създател на „Peaky Blinders“.

По информация на източници, продукцията вече е изоставила идеята за ускорено производство в полза на по-внимателен творчески процес. „Фокусът се измести от ‘да побързаме’ към ‘да го направим правилно’“, коментира източник, като уточнява, че подготовката може да започне най-рано в началото на 2027 г., а самите снимки да продължат до лятото, последвани от дълъг постпродукционен период.

Паралелно с това спекулациите около новия изпълнител на ролята на Джеймс Бонд продължават. Сред фаворитите на букмейкърите се нареждат Калъм Търнър и Харис Дикинсън, като вторият бързо набира позиции през последните седмици. В списъка с потенциални кандидати попадат още Джейкъб Елорди, Аарън Тейлър-Джонсън и Тео Джеймс, както и имена като Идрис Елба, Джонатан Бейли и Хенри Кавил.

Междувременно интересът към Харис Дикинсън се засилва и заради участието му в амбициозен кино проект, посветен на The Beatles. Планираната поредица от четири филма ще проследи историята на групата от различните гледни точки на нейните членове – Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар – от ранните им години в Ливърпул до глобалния им успех и разпадането на групата през 1970 г.

Проектът бележи първия случай, в който оцелелите членове на групата и наследниците на починалите музиканти предоставят пълни права за игрална адаптация на историята им, което допълнително засилва интереса към актьорите, свързани с него – включително потенциалните кандидати за следващия Джеймс Бонд.