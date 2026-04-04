Бъдещето на Джеймс Бонд под въпрос: Amazon, слухове и нови „кандидати“ за 007

Вече повече от седем десетилетия Джеймс Бонд е сред най-емблематичните филмови герои, а характерният му стил е толкова разпознаваем, колкото и мартинито, което неизменно присъства в историите за него. Но след като Даниел Крейг се оттегли от ролята през 2021 г., бъдещето на поредицата изглежда все по-несигурно, а сред феновете се засилват въпросите накъде ще поеме франчайзът.

През годините почти всеки голям актьор е бил споменаван като потенциален наследник на 007. Дори имена като Джеси Бъкли се появяват в подобни спекулации, макар никога да не са били реално свързвани с ролята.

Миналата седмица нов сериал в Prime Video отново разпали дискусиите около света на Бонд. Продукцията представя сатиричен поглед към шпионския жанр и поставя героите в абсурдни ситуации, които умишлено пародират индустрията.

В главната роля е Риз Ахмед, който играе рапър, опитал се да се яви на кастинг за Джеймс Бонд, но провалът му се превръща в неочакван обрат, който го поставя под светлините на прожекторите. Сериалът е озаглавен „Bait“ и представлява първата по-сериозна стъпка на Amazon в разширяването на вселената на 007, след като компанията придоби правата върху франчайза през 2025 г.

Новите планове включват потенциални спинофи и допълнителни продукции, което част от феновете приемат с резерви. Критиците се опасяват, че прекомерното разширяване може да „разреди“ класическия образ на Бонд.

В момента няма обявена дата за следващ филм от основната поредица, въпреки множеството слухове за актьори, които биха могли да наследят ролята. Сред спряганите имена са Тарън Еджъртън, Калъм Търнър, Арън Тейлър-Джонсън, Тео Джеймс, Джонатан Бейли, Джеймс Нортън, Джак Лоудън и Хенри Кавил.

Прогнозите на букмейкърите се променят постоянно, като напоследък сред фаворитите се появява и Джейкъб Елорди, след участието му в „Брулени хълмове“. Периодично се обсъждат и Марго Роби и Сидни Суини като потенциални „момичета на Бонд“, а името на Джеси Бъкли също беше споменавано след нейн успех в наградния сезон.

Въпреки множеството спекулации, актьорите често публично отричат подобни твърдения, а бъдещето на франчайза остава неясно.

Исторически погледнато, поредицата за Бонд е имала и по-дълги паузи - включително шестгодишния период между „Упълномощен да убива“ (1989) и „Златното око“ (1995), когато ролята преминава към Пиърс Броснан.

Според експерти решението първо да се избира режисьор, а след това актьор за Бонд, не е необичайна практика и вече е прилагано при предишни продукции.

След придобиването на MGM от Amazon през 2022 г., компанията получава правата за разпространение на всички филми за Бонд, както и огромен каталог от съдържание. Това поражда опасения сред феновете, че франчайзът може да се превърне в прекалено разширена „стрийминг вселена“.

Споровете между Amazon и семейство Броколи относно творческата посока също допринасят за несигурността около бъдещето на поредицата. Част от феновете се опасяват, че новият подход може да наруши баланса между традиция и модернизация, който винаги е отличавал Бонд.

Източник: Dir.bg.