Стана ясно с какво състояние разполагат семейство Бекъм

Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм вече разполагат със съвместно състояние, оценявано на приблизително 1,58 милиарда долара, сочи класацията Rich List 2026 на британското издание The Sunday Times, публикувана в петък.

Според изданието богатството на семейство Бекъм почти се е удвоило спрямо предходната година, когато активите им са били оценявани на около 666 милиона долара.

С новата оценка 51-годишният Дейвид Бекъм се превръща в първия британски спортист милиардер. Семейството заема второ място сред най-богатите спортни фигури във Великобритания след основателя на Формула 1 Бърни Екълстоун, чието състояние се оценява на 2,66 милиарда долара.

Голяма част от ръста в богатството на Бекъм през последната година е свързан с инвестицията му във футболния клуб Inter Miami CF от Мейджър Лийг Сокър. Неговият 26-процентен дял в клуба вече се оценява на близо 400 милиона долара, като стойността му рязко се е увеличила след привличането на Лионел Меси през 2023 г.

Семейство Бекъм продължава да разширява и портфолиото си от недвижими имоти. Сред най-скъпите им активи са имението им в Маями на стойност близо 80 милиона долара, резиденцията им в лондонския квартал Холанд Парк, оценявана на около 66 милиона долара, както и имотът им в Грейт Тю в района на Котсуолдс в Англия, чиято стойност надхвърля 26 милиона долара.

По данни на The Sunday Times семейството притежава и суперяхта за над 20 милиона долара.

Освен спортните си приходи Дейвид Бекъм развива и няколко бизнес начинания, включително уелнес марката IM8 и компанията Beeup, специализирана в здравословни детски храни. През активната си футболна кариера той реализира стотици милиони долари от договори с клубове и рекламни партньорства с глобални марки като Adidas и H&M.

Виктория Бекъм натрупва първоначалното си богатство като част от Spice Girls, а през 2008 г. основава собствена модна марка. Според информация на Reuters от миналата година брандът Victoria Beckham вече се оценява на приблизително 700 милиона долара.

Авторът и медиен анализатор Анди Милиган, който през 2024 г. публикува книгата „Bend It Like Beckham“, посветена на културното влияние на Дейвид Бекъм, коментира пред The Sunday Times, че двойката от години следва внимателно изградена дългосрочна стратегия, надхвърляща футболната и музикалната им кариера.

По думите му Дейвид и Виктория Бекъм са успели не само да изградят разпознаваем световен бранд, но и да структурират бизнеса си по начин, който максимално ефективно монетизира популярността им.

Милиган подчертава още, че успехът на семейството се дължи и на способността им да работят с правилните консултанти и да взимат стратегически бизнес решения в продължение на години.

Любопитен детайл е, че състоянието на Дейвид и Виктория Бекъм практически съвпада с това на родителите на Никола Пелц – милиардера Нелсън Пелц и съпругата му Клаудия Хефнър Пелц. Никола Пелц е съпруга на най-големия син на семейството – Бруклин Бекъм, който прекъсна отношения с родителите си през последните месеци след сериозни обвинения за вмешателство в личния му живот.