Новини
Любопитно »
DARA заминава в неделя за конкурса „Евровизия 2026" във Виена

29 Април, 2026 18:47

  • дара-
  • евровизия-
  • бнт-
  • dara

България ще открие втория полуфинал на 14 май, а зрителите могат да гласуват за нея от цял свят с №1

Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тази неделя, 3 май, DARA отпътува за Виена, където ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“. Тя ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май (четвъртък), а номерът за гласуване за нея е №1. Според новия регламент на конкурса зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави.

Зрителите на БНТ 1 могат да проследят на живо двата полуфинала - на 12 (вторник) и 14 май (четвъртък), както и големия финал на 16 май (събота), от 22:00 ч.

Българска национална телевизия осигурява участието на страната в престижния конкурс „Евровизия“, който тази година отбелязва своето 70-о издание. За избора на български представител обществената телевизия организира специална телевизионна музикална шоу-програма, излъчена на живо по БНТ в три етапа през януари и февруари 2026 г., включващи избор на изпълнител и избор на песен.

Победител в националната селекция на БНТ за „Евровизия 2026“ стана DARA. В заключителния етап тя, съвместно с международен екип, осигурен от обществената телевизия, разработи и представи пред българската публика три конкурсни песни. След гласуване на зрителите и професионално жури, за победител бе определена песента „Bangaranga“. Музиката и текстът на песента са създадени от Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea – Monoir), Дарина Йотова (DARA) и Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos).


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

