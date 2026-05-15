Кайли Миноуг разказва за романса си с Майкъл Хътчинс: Той имаше огромно влияние върху мен

Кайли Миноуг ще разкаже откровено за връзката си с покойния вокалист на INXS Майкъл Хътчинс в предстоящ документален филм на Netflix, посветен на живота ѝ. 57-годишната певица ще предостави на феновете някои нечувани досега истории за двугодишната си връзка с покойния изпълнител, който се самоуби през 1997 г. на 37-годишна възраст, пише dir.bg.

Родената в Мелбърн певица разсъждава върху романса си с Хътчинс, с когото излиза от 1989 до 1991 г., в предстоящия документален филм, наречен "Кайли".

"Бях на 21 години, когато се запознахме - и наистина впечатлителна... Имам предвид това по най-добрия възможен начин", каза Кайли.

След това тя признава, че Хътчинс е оказал голямо влияние върху живота ѝ и че мисли за него и до днес. "Той просто имаше такова влияние върху мен. Той беше умен, мил, дълбок, артистичен и интересен човек", каза тя. Тръгнахме на това красиво пътешествие на една връзка. Смъртта му през 1997 г. беше загуба за толкова много хора, включително и за мен."

Тя завършва, казвайки, че легендарният певец я ​​е отворил за нови преживявания и за това му е благодарна. "Хората се чудят защо все още съм толкова развълнувана... това е по много причини. Една от тях е, че той беше една от първите ми големи стъпки към зрялата възраст, към по-широкия свят", казва тя. "Свят на възможности и открития. Пътуване, литература, експресии, връзки, изкуство, артистичност, изразяване, изпълнение и още много други неща! Бях на перфектната възраст за този момент."

Предстоящият документален филм на Netflix ще помогне на известната с потайността си певица да открехне завесата както за личния, така и за професионалния си живот. По-рано този месец Кайли тя пусна трейлъра на предстоящия си "интимен" документален филм. В него австралийската певица страстно целува покойния бивш фронтмен на INXS Майкъл Хътчинс в сладко архивно видео. Двойката изглежда щастлива в поредица от клипове.

Кайли трудно сдържа сълзите си, докато разказва колко ужасена е била по време на битката си с рака: "Чувствах се откъсната от тялото си, бях толкова уплашена от това, което ме очакваше. Не знаехме дали някога ще се оправя. Просто исках да бъда със сестра си. Музиката ни държеше." Хитмейкърката е диагностицирана с рак на гърдата в ранен стадий през май 2005 г., когато е на 36-годишна възраст. Тя претърпява лумпектомия и химиотерапия в Париж, и е обявена за напълно здрава през 2006 г.

Сериалът, създаден от екипа зад документалния филм "Бекъм", ще изследва пътя на певицата към превръщането ѝ в една от най-големите поп звезди.

В трейлъра са споделени и откъси от дългогодишната кариера на Кайли, от ролята ѝ на Шарлийн в "Съседи" до кадри зад кулисите на музикалните ѝ видеоклипове, фотосесии и изпълнението ѝ на Гластънбъри през 2019 г. Звездата казва, че "мрази да бъде ограничавана" и обича да се насилва да опитва нови неща в света на музиката и актьорството.

Очаква се лентата да излезе по Netflix на 20 май като ще включва коментари от колегата ѝ от "Съседи" Джейсън Донован и английския музикален продуцент Пийт Уотърман.